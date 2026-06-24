Στην Ισπανία βρέθηκε μοναδικό χάλκινο άρμα με γρύπες και μυθικές μορφές της Μεσογείου

Στην Ισπανία, ένα μοναδικό χάλκινο τελετουργικό άρμα, ηλικίας περίπου 2.500 ετών, ήρθε στο φως στον αρχαιολογικό χώρο Turuñuelo de Guareña, στην επαρχία Μπανταχόθ. Το εύρημα θεωρείται εξαιρετικό όχι μόνο για την κατάσταση διατήρησής του, αλλά και για την εικονογραφία του: γρύπες, ένας Αχελώος και πιθανότατα άτλαντες συνυπάρχουν πάνω σε ένα αντικείμενο που μοιάζει να συμπυκνώνει τις σχέσεις της αρχαίας Ιβηρικής με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο.

Το άρμα παρουσιάστηκε μαζί με τα αποτελέσματα της όγδοης ανασκαφικής περιόδου στον χώρο, όπου οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν ένα μνημειακό κτίριο του 5ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα και πιο αινιγματικά σύνολα που συνδέονται με την Ταρτησσό, τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ.

Facebook Twitter Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν το χάλκινο τελετουργικό άρμα στο Turuñuelo de Guareña, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της νέας ανασκαφικής περιόδου

Το νέο εύρημα είναι το μισό ενός χάλκινου αναθηματικού ή τελετουργικού άρματος. Δεν ήταν άρμα μετακίνησης, αλλά αντικείμενο που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν σε λατρευτική πράξη. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό ότι μέσα του τοποθετούνταν κάρβουνα ή αρωματικές ρητίνες, στοιχείο που το συνδέει με τελετουργίες, προσφορές και θρησκευτικές πρακτικές.

Η διακόσμησή του είναι εντυπωσιακή. Στα πλαϊνά σώζονται δύο γρύπες, μυθολογικά πλάσματα με σώμα λιονταριού και κεφάλι αετού, μορφές που συνδέονται με κόσμους πολύ παλαιότερους από την κλασική Ελλάδα, από την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία έως την Ανατολική Μεσόγειο. Στο μπροστινό μέρος διακρίνεται ο Αχελώος, ένας από τους αρχαιότερους θεούς των υδάτων στην ελληνική μυθολογία. Δύο ακόμη μορφές, πιθανότατα άτλαντες, στηρίζουν το σύνολο.

Facebook Twitter Το χάλκινο τελετουργικό άρμα που βρέθηκε στον ταρτησσικό χώρο του Turuñuelo de Guareña, με μυθολογικές μορφές που συνδέουν την Ταρτησσό με τον ευρύτερο μεσογειακό κόσμο

Το αντικείμενο δεν μοιάζει με τίποτα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον ίδιο βαθμό. Παρόμοια αναθηματικά άρματα είναι γνωστά από την Ετρουρία, όμως το άρμα του Turuñuelo έχει δική του, ασυνήθιστη σύνθεση.

Η κατασκευή του, η εικονογραφία του και οι λεπτομέρειες της διακόσμησης δείχνουν έναν κόσμο όπου τοπικές παραδόσεις, ελληνικά σύμβολα, ετρουσκικές αναφορές και αιγυπτιακά ίχνη μπορούσαν να συναντηθούν πάνω σε ένα τελετουργικό αντικείμενο.

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Το άρμα διαθέτει κεντρικό άξονα από σίδηρο που επέτρεπε την κίνηση των τροχών, ενώ το περίγραμμά του φέρει διακόσμηση που θυμίζει σχοινί. Οι μορφές που στηρίζουν το σύνολο φορούν ένδυμα που παραπέμπει σε αιγυπτιακές αναφορές, ακόμη ένα στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός πολιτισμού σε διαρκή επαφή με τη Μεσόγειο.

Ακόμη πιο παράξενη είναι η μορφή του Αχελώου. Στην αρχή, η μορφή που βγάζει τη γλώσσα της έκανε τους ερευνητές να σκεφτούν ότι ίσως πρόκειται για τη Γοργώ, μία από τις τρομερές μορφές του αρχαίου χθόνιου κόσμου. Τα κέρατα, όμως, οδηγούν προς την ταύτιση με τον Αχελώο. Η έκφρασή του παραμένει ασυνήθιστη και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας υβριδικής εικόνας, ανάμεσα σε ποτάμια θεότητα, χθόνιο σύμβολο και διονυσιακή ένταση.

Facebook Twitter Λεπτομέρεια από το χάλκινο άρμα με μορφή που ταυτίζεται με τον Αχελώο, έναν από τους αρχαιότερους θεούς των υδάτων στην ελληνική μυθολογία

Αυτό ακριβώς κάνει το εύρημα τόσο πολύτιμο. Δεν προσθέτει απλώς ένα ακόμη αντικείμενο στον κατάλογο των αρχαιολογικών ανακαλύψεων. Δείχνει έναν τρόπο σκέψης, μια εικονογραφία σε κίνηση, μια κοινωνία που δεν αντέγραφε απλώς μοτίβα από άλλους πολιτισμούς, αλλά τα μετέπλαθε μέσα στο δικό της τελετουργικό και πολιτικό περιβάλλον.

Το Turuñuelo de Guareña ανήκει στον κόσμο της Ταρτησσού, μιας από τις πιο γοητευτικές και λιγότερο οικείες αρχαίες κοινωνίες της δυτικής Μεσογείου. Η επικρατέστερη θεωρία θέλει την Ταρτησσό να γεννιέται από τη συνάντηση των τοπικών πληθυσμών με Φοίνικες αποίκους, οι οποίοι έφτασαν στη νότια Ιβηρική τον 9ο αιώνα π.Χ., προσελκυμένοι από τον πλούτο των μετάλλων: άργυρο, χρυσό και κασσίτερο.

Η οικονομική και πολιτισμική αυτή συνάντηση φαίνεται ότι δημιούργησε έναν ισχυρό και πλούσιο κόσμο, με κέντρο την περιοχή γύρω από τον Γουαδαλκιβίρ, ανάμεσα στη σημερινή Σεβίλλη, την Ουέλβα και το Κάδιθ. Όταν ο πυρήνας αυτός άρχισε να παρακμάζει, γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ., το βάρος μετατοπίστηκε προς τις ζώνες του μέσου Γουαδιάνα, στη σημερινή Εξτρεμαδούρα.

Facebook Twitter Θραύσματα λίθινων μορφών που βρέθηκαν στο Turuñuelo de Guareña. Τα ευρήματα ανέτρεψαν την παλαιότερη αντίληψη ότι η Ταρτησσός δεν είχε παραστατική γλυπτική.

Εκεί ανήκει και το Turuñuelo. Το κτίριο που ανασκάπτεται δεν ήταν απλώς κατοικία ούτε απλό ιερό. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό ότι στον χώρο συνυπήρχαν πολιτικές, διοικητικές και θρησκευτικές λειτουργίες. Το μέγεθος, η αρχιτεκτονική, η ποιότητα των ευρημάτων και η τελετουργική βία που μαρτυρούν τα στρώματα καταστροφής δείχνουν έναν χώρο εξουσίας.

Το νέο χάλκινο άρμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ευρήματα που έχουν ήδη ανατρέψει την εικόνα της Ταρτησσού. Στον ίδιο χώρο έχουν βρεθεί θραύσματα από πέντε σχεδόν φυσικού μεγέθους λίθινες μορφές, οι πρώτες τέτοιες γλυπτικές απεικονίσεις που έχουν εντοπιστεί σε αυτό το ταρτησσικό πλαίσιο. Το εύρημα αυτό αμφισβήτησε την παλαιότερη αντίληψη ότι η Ταρτησσός δεν διέθετε παραστατική γλυπτική.

Αυτά τα πρόσωπα, με κοσμήματα, κόμμωση και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έφεραν την Ταρτησσό πιο κοντά στον μεγάλο καλλιτεχνικό ορίζοντα της Μεσογείου. Η ομορφιά τους και η τεχνική τους ποιότητα συγκρίνονται με έργα που παράγονταν την ίδια εποχή στην Ελλάδα ή στην Ετρουρία, δείχνοντας ότι η Ιβηρική δεν ήταν περιφέρεια χωρίς δική της εικαστική γλώσσα.

Facebook Twitter Η μνημειακή σκάλα του Turuñuelo de Guareña και τα ίχνη μεγάλης τελετουργικής θυσίας ζώων, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα του ταρτησσικού χώρου

Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο έχει βρεθεί και μια μεγάλη τελετουργική θυσία ζώων, με δεκάδες άλογα, αγελάδες, χοίρους και έναν σκύλο. Τα ζώα είχαν τοποθετηθεί με τρόπο που δείχνει τελετουργική σκηνοθεσία και όχι απλή απόρριψη σωμάτων. Τα άλογα, για παράδειγμα, εμφανίζονται συχνά ανά ζεύγη, με τα κεφάλια ή τους λαιμούς τους να διασταυρώνονται. Η σκηνή έχει συνδεθεί με τις τελετουργίες που συνόδευσαν το τέλος του κτιρίου.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα από το Turuñuelo είναι μια μικρή πλάκα από σχιστόλιθο, ηλικίας 2.500 ετών, με χαραγμένες μορφές, πολεμιστές και ένα από τα αρχαιότερα γνωστά αλφάβητα σε παλαιοϊβηρική γραφή. Η πλάκα μοιάζει με πρόχειρο εργασίας κάποιου τεχνίτη ή καλλιτέχνη, με γραμμές καθοδήγησης και σχέδια που ανοίγουν ένα παράθυρο στην πράξη της γραφής και της εικόνας στον αρχαίο αυτό κόσμο.

Facebook Twitter Πλάκα από σχιστόλιθο, ηλικίας περίπου 2.500 ετών, με χαραγμένες μορφές και ένα από τα αρχαιότερα γνωστά αλφάβητα σε παλαιοϊβηρική γραφή, από τον χώρο Turuñuelo de Guareñ

Η όγδοη ανασκαφική περίοδος έφερε επίσης στο φως δύο χάλκινες εστίες, έναν χάλκινο λέβητα και εκατοντάδες θραύσματα ελεφαντόδοντου. Τα θραύσματα φέρουν παραστάσεις ζώων, λωτών, προσώπων, πολεμιστών με λόγχες και άλλων μορφών. Βρέθηκαν ακόμη λαβές που πιθανότατα ανήκαν σε ποδανιπτήρα, τελετουργικό σκεύος για το πλύσιμο των ποδιών, το οποίο σε ελληνικά και μεσογειακά συμφραζόμενα συνδέεται συχνά με γαμήλιες τελετουργίες.

Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν το Turuñuelo περισσότερο από αρχαιολογικό χώρο με εντυπωσιακά αντικείμενα. Το μετατρέπουν σε ένα πεδίο όπου μπορούμε να δούμε πώς οι τελετές, οι συμμαχίες, οι γάμοι, η εξουσία και το εμπόριο συνδέονταν μεταξύ τους.

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Η πιθανότητα μικτών γάμων ανάμεσα σε τοπικές ελίτ και ανθρώπους από ελληνικές ή άλλες μεσογειακές κοινότητες εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων, επαφών και ανταλλαγών.

Η ίδια η ιστορία του κτιρίου παραμένει δραματική. Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., ο χώρος φαίνεται ότι καταστράφηκε, κάηκε, θάφτηκε και εγκαταλείφθηκε σκόπιμα. Η αιτία παραμένει άγνωστη. Όμως αυτή η βίαιη εγκατάλειψη είναι και ο λόγος που πολλά από τα ευρήματα διατηρήθηκαν τόσο καλά. Οι κάτοικοι κάλυψαν το κτίριο με πηλό πριν φύγουν, αφήνοντας πίσω τους ένα είδος σφραγισμένου κόσμου.

Facebook Twitter Αεροφωτογραφία του Turuñuelo de Guareña στην Μπανταχόθ, ενός από τους σημαντικότερους ταρτησσικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ισπανίας

Από αυτόν τον σφραγισμένο κόσμο βγαίνουν τώρα στο φως αντικείμενα που δεν μοιάζουν περιφερειακά ή δευτερεύοντα. Το χάλκινο άρμα με τους γρύπες, τον Αχελώο και τις μορφές που το στηρίζουν δείχνει ότι η Ταρτησσός δεν ήταν απλώς μια κοινωνία στην άκρη της Μεσογείου.

Ήταν ένας κόσμος που συνομιλούσε με την Ελλάδα, την Ετρουρία, την Αίγυπτο, τους Φοίνικες και τα εμπορικά δίκτυα της εποχής του. Ένας κόσμος όπου οι θεοί, τα μέταλλα, οι γάμοι, οι τελετές και τα αντικείμενα ταξίδευαν μαζί.

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ακόμη ότι θα βρουν και το άλλο μισό του άρματος. Ακόμη και το μισό, όμως, είναι αρκετό για να αλλάξει την εικόνα.

Γιατί μερικές φορές ένα σπασμένο αντικείμενο λέει περισσότερα για έναν πολιτισμό από ένα ακέραιο μνημείο.

με στοιχεία από El Pais