Στην Αθήνα ο David Byrne για μια εμφάνιση στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό δύο από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η επιτυχημένη συνεργασία τους το 2023 συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, μια χρονιά ορόσημο που σηματοδοτεί τα 10 χρόνια του Release Athens Festival και τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, με δύο ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο θρυλικός David Byrne θα ανέβει στη σκηνή του Ξεφωτού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της περιοδείας του Who Is the Sky, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια τόσο από τους Talking Heads όσο και από τη σόλο καριέρα του, προσφέροντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στους θεατές.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό μουσικό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Πλατεία Νερού, προσφέροντας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Οι διοργανωτές ανακοινώνουν ότι σύντομα θα προστεθούν και άλλα ονόματα και για τις δύο ημέρες του φεστιβάλ.

Η συνεργασία του ΙΣΝ με το Release Athens, στο πλαίσιο των 30 ετών δράσης του Ιδρύματος, έχει στόχο να φέρει τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσω αυτής της συνεισφοράς, οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι 40-50% χαμηλότερες σε σχέση με παρόμοιες διεθνείς διοργανώσεις, καθιστώντας το φεστιβάλ πιο προσιτό σε όλους.

Ο David Byrne, παρότι είναι ευρέως γνωστός ως frontman των Talking Heads, έχει επίσης ξεχωρίσει μέσα από την πολυδιάστατη σόλο καριέρα του. Από το 1991 και μετά τη διάλυση της μπάντας, έχει αναλάβει πλήθος projects που περιλαμβάνουν σόλο άλμπουμ, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, ενώ η δισκογραφική του εταιρεία Luaka Bop έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή του δυτικού κοινού σε καινοτόμους καλλιτέχνες από τη Νότια Αμερική και την Αφρική.