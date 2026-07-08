Στην Αρλ, η Πάτι Σμιθ ακούει τα φαντάσματα της Γης

Πριν γίνει χώρος τέχνης, πριν γίνει βιομηχανικό εργαστήριο, αυτό το κομμάτι της Αρλ ήταν τόπος νεκρών.

Η La Grande Halle του LUMA Arles, το πρώην σιδηροδρομικό εργαστήριο όπου παρουσιάζεται το Correspondences της Patti Smith και του Soundwalk Collective, στέκεται σε μια περιοχή που συνδέεται με τα Alyscamps, τη μεγάλη ρωμαϊκή νεκρόπολη της πόλης. Το εύρημα μοιάζει σχεδόν υπερβολικά τέλειο για μια έκθεση γεμάτη φαντάσματα, εγκαταλειμμένα τοπία, εξαφανισμένα είδη, μύθους, μολυσμένες ζώνες, αρχαιολογικά ίχνη και φωνές που έρχονται από το παρελθόν για να ρωτήσουν τι ακριβώς νομίζουμε ότι σώζεται από έναν κόσμο όταν αρχίζει να καταρρέει.

Το Correspondences, που παρουσιάζεται στο LUMA Arles έως τις 8 Νοεμβρίου, είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσίαση των κινηματογραφικών έργων που δημιούργησαν η Patti Smith και το Soundwalk Collective από το 2023 έως το 2026. Περιλαμβάνει ακόμη δύο νέες αναθέσεις, σχέδια, φωτογραφίες, χειρόγραφα κείμενα και αρχειακές εγκαταστάσεις της Smith, ειδικά για την περίσταση. Δεν είναι μια έκθεση για να τη δεις απλώς. Είναι μια έκθεση που σε βάζει να σταθείς μέσα σε κάτι που ακούγεται σαν πένθος, σαν προειδοποίηση και σαν τελετουργία ταυτόχρονα.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από ζωντανή παρουσίαση του Correspondences, όπου η φωνή, η μουσική και η εικόνα λειτουργούν ως ενιαίο ηχητικό και οπτικό περιβάλλον. Facebook Twitter Η εγκατάσταση συνδέει τη φυσική μνήμη, τη θρησκευτική εικόνα και τον μύθο, μετατρέποντας το τοπίο σε χώρο ακρόασης.

Η συνεργασία της Patti Smith με το Soundwalk Collective και τον Stephan Crasneanscki κρατά πάνω από μια δεκαετία. Η πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της, όμως, δεν είναι το μέγεθος ούτε οι αναφορές. Είναι η αντιστροφή. Εδώ η εικόνα δεν προηγείται του ήχου. Ο ήχος έρχεται πρώτος.

Ο Crasneanscki καταγράφει ακουστικά περιβάλλοντα: παγετώνες, δάση, ωκεανούς, μολυσμένα τοπία, περιοχές όπου η φύση δεν είναι πια φόντο αλλά μάρτυρας. Η Smith ακούει και απαντά με ποίηση, με φωνή, με λόγια που δεν περιγράφουν αυτό που βλέπουμε αλλά το στοιχειώνουν. Μόνο μετά έρχονται οι εικόνες. Η εγκατάσταση, δηλαδή, δεν λέει «κοίτα τι συμβαίνει στον κόσμο». Λέει κάτι πιο δύσκολο: άκου τι έχει ήδη αρχίσει να χάνεται.

Αυτό αλλάζει τα πάντα. Στο Correspondences ο ήχος δεν είναι συνοδεία. Είναι ο σκελετός. Η εικόνα δεν τον εικονογραφεί, του δίνει χώρο να επιστρέψει. Ένας παγετώνας δεν είναι απλώς τοπίο που λιώνει. Είναι μνήμη που απελευθερώνει γεωλογικό χρόνο. Ένα ναυάγιο δεν είναι εύρημα. Είναι κάτι που αναδύεται από τη Μεσόγειο σαν παλιό σώμα. Το Τσερνόμπιλ δεν είναι μόνο ιστορική πληγή. Είναι ένας τόπος όπου η παιδική ηλικία φαντάζεται τον εαυτό της κοιμισμένο ώσπου να υποχωρήσει η ραδιενέργεια.

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται, το Children of Chernobyl φέρνει ίσως την πιο ήσυχη και σπαρακτική χειρονομία της Smith: ένα είδος νανουρίσματος για τα εγκαταλειμμένα παιδιά της Πρίπιατ. Όχι θρήνος με μεγάλη φωνή. Κάτι πιο χαμηλό, σχεδόν μητρικό, σαν να μπορεί η ποίηση να μείνει ξύπνια δίπλα σε εκείνους που η ιστορία άφησε να κοιμηθούν μέσα στη μόλυνση.

Facebook Twitter Η La Grande Halle, πρώην σιδηροδρομικό εργαστήριο του 1894, φιλοξενεί την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσίαση των κινηματογραφικών έργων του Correspondences Facebook Twitter Στο Correspondences, οι εικόνες, ο ήχος και η ποίηση συνδέουν αρχαιολογικά ίχνη, μύθους, θρησκευτικές μορφές και οικολογική μνήμη.

Στο Le Mistral, μία από τις νέες αναθέσεις για την Αρλ, η εγκατάσταση ανοίγει προς την Καμάργκ. Εκεί συναντιούνται ο μύθος της άφιξης της Μαρίας Μαγδαληνής στην περιοχή, η υποβρύχια αρχαιολογία, το κελάηδισμα των πουλιών και η φωνή της Σάρα, της Μαύρης Παναγίας που τιμάται στο κοντινό Saintes-Maries-de-la-Mer.

Το αποτέλεσμα δεν λειτουργεί σαν θρησκευτική αφήγηση. Περισσότερο σαν προσπάθεια να ακουστεί τι μένει από έναν τόπο όταν περάσουν από πάνω του άγιοι, πρόσφυγες, μύθοι, θάλασσες, άνεμοι και σώματα που ζητούν προστασία.

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Η Patti Smith ήταν πάντα καλή στο να στήνει μια σκηνή όπου ο ποιητής δεν στέκεται πάνω από τον κόσμο, αλλά μέσα στα συντρίμμια του. Από τη γενιά του Ρεμπό μέχρι το δικό της punk μυστικισμό, το μεγάλο της χάρισμα δεν ήταν ποτέ απλώς η λογοτεχνικότητα. Ήταν η αίσθηση ότι η φωνή μπορεί να γίνει μέσο επικοινωνίας με όσα δεν έχουν πια καθαρή μορφή: τους νεκρούς, τους εραστές, τους επαναστάτες, τα ζώα, τις εικόνες, τους τόπους, τα άψυχα πράγματα που έχουν δει περισσότερα από εμάς.

Στο Correspondences αυτό το χάρισμα κινείται ανάμεσα σε ονόματα και φαντάσματα: Πιερ Πάολο Παζολίνι, Μήδεια, Άλφρεντ Βέγκενερ, Πιοτρ Κροπότκιν, Αντρέι Ρουμπλιόφ, παγετώνες, θάλασσες, ερείπια, παιδιά, λύκοι, καμπάνες, πουλιά, κόκαλα, φως. Θα μπορούσε εύκολα να καταρρεύσει όλο αυτό κάτω από το βάρος της ίδιας του της σοβαρότητας. Μύθος, οικολογία, αρχαιολογία, θρησκεία, πολιτική, γεωλογικός χρόνος: η σύγχρονη τέχνη αγαπά επικίνδυνα αυτά τα μεγάλα σύμπαντα όπου κάθε αναφορά μοιάζει να κουβαλά το ίδιο ιερό βάρος.

Facebook Twitter Η εγκατάσταση απλώνεται σε μεγάλες διασταυρούμενες οθόνες, μετατρέποντας τη La Grande Halle σε ένα περιβάλλον ακρόασης και μνήμης. Facebook Twitter Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης σχέδια, φωτογραφίες, χειρόγραφα κείμενα και αρχειακές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για το LUMA Arles.

Και ναι, αυτός είναι ο κίνδυνος του Correspondences. Υπάρχουν στιγμές όπου η εγκατάσταση πλησιάζει τον γνώριμο οικουμενισμό της υψηλής τέχνης: όλα συνδέονται με όλα, κάθε τόπος είναι τραύμα, κάθε μνήμη είναι σύμβολο, κάθε σύμβολο ζητά να γίνει προφητεία. Εκεί η ποίηση μπορεί να θολώσει αντί να αποκαλύψει. Μπορεί να κάνει τον κόσμο υπέροχα ασαφή τη στιγμή που ο κόσμος χρειάζεται ακρίβεια.

Αλλά η Smith το ξέρει. Και ίσως γι’ αυτό επιμένει πως δεν πρόκειται για κήρυγμα. Δεν έρχεται να μας εξηγήσει τι πρέπει να πιστέψουμε. Έρχεται, μαζί με το Soundwalk Collective, να συλλέξει τεκμήρια: νερά, βουνά, παγετώνες, ίχνη, ηχητικά απομεινάρια, όσα ο πλανήτης αφήνει πριν τα σκεπάσει η δική μας αδυναμία να ακούσουμε.

Εκεί βρίσκεται η δύναμη της έκθεσης: στην ένταση ανάμεσα στη μυστική επίκληση και τη μαρτυρία. Η Smith μοιάζει πάντα λίγο με ιέρεια, αλλά εδώ το καλύτερο που κάνει δεν είναι να λειτουργεί ως προφήτισσα. Είναι να λειτουργεί ως μάρτυρας. Όχι κάποια που ξέρει περισσότερο από εμάς, αλλά κάποια που επιμένει να ακούει περισσότερο από εμάς.

Facebook Twitter Facebook Twitter Χειρόγραφα, εικόνες και αρχειακά ίχνη λειτουργούν στο Correspondences σαν θραύσματα μιας μνήμης που δεν έχει πάψει να μιλά

Στη La Grande Halle, αυτό αποκτά σχεδόν σωματική κλίμακα. Οι οθόνες δεν είναι απλώς μεγάλες. Διασταυρώνονται, ανοίγουν περάσματα, κόβουν τον χώρο σε επίπεδα μνήμης. Ο θεατής δεν στέκεται απέναντι σε ένα φιλμ. Περπατά μέσα σε ένα σύστημα φωνών. Ο χώρος, πρώην βιομηχανικός και φορτισμένος από την ιστορία των νεκρών, γίνεται κάτι σαν ηχητικό κοιμητήριο του παρόντος: όχι εκεί όπου θάβονται οι νεκροί, αλλά εκεί όπου επιστρέφουν όσα δεν ακούσαμε εγκαίρως.

Ίσως γι’ αυτό μια φράση της Smith, γραμμένη σε έργο της έκθεσης, μοιάζει να κρατά ολόκληρη τη χειρονομία: «The Earth Is a Skull That Refuses to Explain Itself». Η Γη ως κρανίο που αρνείται να εξηγήσει τον εαυτό της. Σκληρή εικόνα, σχεδόν παιδικά γοτθική και ταυτόχρονα ακριβής.

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Γιατί η Γη, στο Correspondences, δεν εμφανίζεται ως μητέρα που μας συγχωρεί. Εμφανίζεται ως σώμα που κουβαλά μνήμη, οστά, πίεση, βάθος, ήχους, ραδιενέργεια, πάγο, νερό, ερείπια. Δεν μας χρωστά εξήγηση. Εμείς της χρωστάμε ακρόαση.

Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στην εγκατάσταση: δεν ζητά από τον θεατή να συγκινηθεί επειδή ο κόσμος υποφέρει. Ζητά να εγκαταλείψει, έστω για λίγο, την ανθρώπινη αλαζονεία της ερμηνείας. Να μη μετατρέψει αμέσως τον παγετώνα σε «μήνυμα», το ναυάγιο σε «μάθημα», το παιδί σε «σύμβολο», τον νεκρό σε «ιστορική αναφορά». Να μείνει με τον ήχο πριν από την εξήγηση. Με το ίχνος πριν από το συμπέρασμα.

Facebook Twitter Το αρχείο στην εγκατάσταση δεν λειτουργεί ως απλή τεκμηρίωση, αλλά ως υλικό ίχνος μιας σχέσης ανάμεσα στον ήχο, την εικόνα και τη μνήμη. Facebook Twitter Στο Correspondences, ο θεατής δεν στέκεται απέναντι σε ένα φιλμ· περπατά μέσα σε ένα σύστημα εικόνων, ήχων και φωνών.

Η Patti Smith δεν χρειάζεται άλλη μια απόδειξη ότι μπορεί να μετακινείται ανάμεσα στη μουσική, την ποίηση, τη φωτογραφία, την περφόρμανς και την εικαστική εγκατάσταση. Αυτό έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Το ερώτημα είναι άλλο: τι μπορεί να κάνει σήμερα μια φωνή σαν τη δική της μπροστά σε έναν πλανήτη που παράγει καθημερινά εικόνες καταστροφής μέχρι να μην τις βλέπουμε πια;

Η απάντηση του Correspondences είναι απλή και καθόλου εύκολη. Να αλλάξει αίσθηση. Να πάρει την καταστροφή από το μάτι, που έχει κουραστεί, και να τη φέρει στο αυτί, που δεν έχει μάθει ακόμη να αμύνεται τόσο καλά. Να κάνει την οικολογική κρίση όχι θέαμα, αλλά αντήχηση.

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Στο τέλος, η έκθεση δεν σώζεται από τα μεγάλα της θέματα. Σώζεται από τη φωνή. Από την υλικότητα του ήχου. Από την αίσθηση ότι κάτι μέσα σε αυτές τις εικόνες δεν θέλει να μας πείσει, αλλά να μείνει μαζί μας. Όπως τα φαντάσματα που κατοικούν τον τόπο κάτω από τη La Grande Halle, το Correspondences δεν εξηγεί τον κόσμο. Τον αφήνει να επιμένει.

Και καμιά φορά αυτό είναι πιο τρομακτικό: όχι να δεις την καταστροφή, αλλά να την ακούσεις να συνεχίζεται όταν έχεις ήδη φύγει από την αίθουσα.

με στοιχεία από The Art Newspaper, Hube