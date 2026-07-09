Στην Αίγυπτο, αρχαίοι τάφοι ξαναφέρνουν στο φως το τελετουργικό της «χρυσής γλώσσας»

Στη βορειοδυτική ακτή της Αιγύπτου, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, μια πρόσφατη ανασκαφή έφερε στο φως 18 αρχαίους τάφους και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ταφικά τελετουργικά της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Αιγύπτου: τη λεγόμενη «χρυσή γλώσσα».

Τα ευρήματα προέρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, ο οποίος ταυτίζεται ευρέως με την αρχαία πόλη-λιμάνι Λεύκασπι, που αναφέρεται από τον γεωγράφο Στράβωνα. Ήταν ένας παράκτιος οικισμός ανοιχτός στη Μεσόγειο, σε μια ζώνη όπου η αιγυπτιακή παράδοση, ο ελληνιστικός κόσμος και η ρωμαϊκή παρουσία δεν διαδέχονταν απλώς η μία την άλλη, αλλά συνυπήρχαν.

Facebook Twitter Άποψη από τους αρχαίους τάφους που αποκαλύφθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας. Φωτ.: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Οι τάφοι χρονολογούνται στην πτολεμαϊκή και ρωμαϊκή περίοδο. Το νέο ταφικό σύνολο περιλαμβάνει 11 υπόγεια ταφικά συγκροτήματα λαξευμένα στον βράχο, με βάθος που φτάνει περίπου τα οκτώ μέτρα, καθώς και επτά επιφανειακούς τάφους χτισμένους από ασβεστολιθικούς λίθους. Ορισμένοι ταφικοί θάλαμοι βρέθηκαν ακόμη σφραγισμένοι με τις αρχικές λίθινες πλάκες τους, ανέγγιχτοι από την αρχαιότητα.

Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μόνο μιας νεκρόπολης, αλλά μιας πόλης που συνέχιζε να οργανώνει με ακρίβεια τη σχέση της με τους νεκρούς της. Γύρω από το νεκροταφείο εντοπίστηκαν και απλούστερες επιφανειακές ταφές, στοιχείο που δείχνει την κοινωνική ποικιλομορφία των ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη.

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Ένα παλιό πηγάδι φαίνεται επίσης ότι μετατράπηκε αργότερα σε ταφικό χώρο, δείχνοντας τη συνέχεια και την προσαρμογή παλαιότερων αιγυπτιακών ταφικών πρακτικών σε έναν κόσμο βαθιά επηρεασμένο από την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα βρίσκεται μια γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, με το αρχικό της κάλυμμα ακόμη στη θέση του. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα, τα οποία εξετάζονται επιστημονικά.

Facebook Twitter Εσωτερικό υπόγειου ταφικού συγκροτήματος στη Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, όπου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν σφραγισμένους θαλάμους και ευρήματα της πτολεμαϊκής και ρωμαϊκής περιόδου. Φωτ.: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, όμως, είναι τα χρυσά ταφικά ελάσματα που είχαν τοποθετηθεί μέσα στα στόματα ορισμένων νεκρών. Είναι η πρακτική που περιγράφεται ως τελετουργικό της «χρυσής γλώσσας», συνδεδεμένη με την πίστη ότι ο νεκρός έπρεπε να μπορεί να μιλήσει στη μεταθανάτια ζωή.

Η ιδέα είναι σχεδόν απλή και συγκλονιστική: ο νεκρός δεν περνά στον άλλο κόσμο μόνο με αντικείμενα, φυλαχτά ή προσφορές. Πρέπει να περάσει και με φωνή.

Στην αρχαία αιγυπτιακή σκέψη, το στόμα δεν ήταν απλώς ανατομικό σημείο. Ήταν πέρασμα. Από εκεί έβγαινε η αναπνοή, η τροφή, η ομιλία, η επίκληση, η δυνατότητα επικοινωνίας με θεούς και νεκρούς. Η χρυσή γλώσσα δεν σφράγιζε το στόμα για να το κλείσει· το ετοίμαζε για να ξαναμιλήσει.

Facebook Twitter Γλυπτό εύρημα από την ανασκαφή στη Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, που μαρτυρεί τη συνύπαρξη αιγυπτιακών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών στοιχείων στην αρχαία πόλη. Φωτ.: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Ανάμεσα στα χρυσά ευρήματα εντοπίστηκε και φυλαχτό με το Μάτι του Ώρου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προστατευτικά σύμβολα της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας. Η παρουσία του ενισχύει την εικόνα μιας κοινωνίας όπου οι παλιές αιγυπτιακές δοξασίες δεν είχαν χαθεί, αλλά συνέχιζαν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονη ελληνιστική και ρωμαϊκή επίδραση.

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως αγγεία, αμφορείς, λύχνους, πιάτα, ασβεστολιθικούς βωμούς, λεκάνες και αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνδέονται με τους τάφους.

Βρέθηκε ακόμη ένας ασβεστολιθικός βωμός προσφορών σε μορφή «ψευδόθυρας», μοτίβο της αιγυπτιακής ταφικής αρχιτεκτονικής που λειτουργούσε συμβολικά ως πέρασμα ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ένα ημιτελές μαρμάρινο άγαλμα που πιθανώς απεικονίζει την Αφροδίτη, μια ασβεστολιθική ταφική στήλη με καθιστή ανδρική μορφή που κρατά πουλί, καθώς και γυάλινα δακρυδόχα αγγεία. Τα αντικείμενα αυτά δείχνουν μια πόλη όπου οι εικόνες, οι θεότητες και οι τελετουργίες ταξίδευαν μαζί με τους ανθρώπους, τα εμπορεύματα και τις ιδέες της Μεσογείου.

Facebook Twitter Γυάλινα δακρυδόχα αγγεία από τους τάφους της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, μέρος του ταφικού συνόλου που ήρθε στο φως στη βορειοδυτική ακτή της Αιγύπτου. Φωτ.: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Η Μαρίνα ελ-Αλαμέιν θεωρείται ένας από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαίους παράκτιους οικισμούς της Αιγύπτου. Η πόλη γνώρισε ακμή από την ελληνιστική έως τη βυζαντινή περίοδο, με ιδιαίτερη άνθηση ανάμεσα στον 1ο και τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν λειτουργούσε ως εμπορικός και θαλάσσιος κόμβος στη μεσογειακή ακτή της Αιγύπτου.

Οι δρόμοι, οι κατοικίες, τα δημόσια κτίρια, το λιμάνι, οι εμπορικές ζώνες και τα νεκροταφεία της συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης όπου η θάλασσα έφερνε επαφές, εμπορεύματα και θεότητες, αλλά οι ταφές κρατούσαν ζωντανή μια βαθύτερη αιγυπτιακή συνέχεια.

Οι νέοι τάφοι δεν προσθέτουν απλώς ακόμη ένα εύρημα στην αρχαιολογική ιστορία της Αιγύπτου. Δείχνουν πώς, σε μια πόλη ανοιχτή στη Μεσόγειο και στις πολιτισμικές ανταλλαγές, οι νεκροί συνέχιζαν να χρειάζονται κάτι πολύ παλιό και πολύ ανθρώπινο: μια φωνή για να περάσουν στον άλλο κόσμο.

Με στοιχεία από Ahram Online, HeritageDaily