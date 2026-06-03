Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Πάντα πίστευα ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο σινεμά των εξωγήινων με το Disclosure Day και, αυτή τη φορά, μιλά για κάτι που, όπως λέει, πίστευε από παιδί: ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Ο σκηνοθέτης του E.T. the Extra-Terrestrial, του Close Encounters of the Third Kind και του War of the Worlds είπε σε συνέντευξή του στο E! News ότι η πίστη του στην ύπαρξη νοήμονος ζωής πέρα από τη Γη ξεκίνησε από τον πατέρα του, Άρνολντ Σπίλμπεργκ.

«Πάντα πίστευα», είπε ο Σπίλμπεργκ. «Ακόμη και ως παιδί. Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός και δούλεψε στον πρώτο υπολογιστή της RCA, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Εκείνος έβαλε στο μυαλό μου ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν μιλούσε για τη Γη, μιλούσε για το σύμπαν».

Ο 79χρονος σκηνοθέτης θυμήθηκε ότι ο πατέρας του διάβαζε πολλή επιστημονική φαντασία και του έλεγε πως «υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω». Όπως είπε, αυτό τον έκανε να μεγαλώσει με την αίσθηση ότι η ύπαρξη ζωής πέρα από τον πλανήτη μας δεν ήταν κάτι απίθανο, αλλά σχεδόν αυτονόητο.

Ο Σπίλμπεργκ εξήγησε ότι όσο μεγάλωνε, η ιδέα αυτή ενισχύθηκε από ιστορίες, ντοκιμαντέρ, μαρτυρίες και πληροφορίες γύρω από το θέμα των UFO και της εξωγήινης ζωής. «Άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει πραγματικά και δεν μας το λένε», είπε.

Η νέα του ταινία, Disclosure Day, με τους Τζος Ο’Κόνορ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έμιλι Μπλαντ, φαίνεται πως πατάει ακριβώς πάνω σε αυτή τη μακρά προσωπική εμμονή του σκηνοθέτη. Ο ίδιος είπε ότι κρατούσε σημειώσεις για τρία ή τέσσερα χρόνια, βασισμένες σε όσα άκουγε, σε ντοκιμαντέρ για το θέμα και σε μαρτυρίες ανθρώπων.

Ο στόχος του, όπως είπε, δεν ήταν να κάνει μια ταινία απλώς «απίστευτη», αλλά μια ταινία που να μοιάζει «αξιόπιστη». «Δεν ξεκίνησα θέλοντας να κάνω κάτι απίστευτο», ανέφερε. «Ξεκίνησα θέλοντας να κάνω κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ πιστευτό».

Ο Σπίλμπεργκ έχει επιστρέψει πολλές φορές στο θέμα της επαφής με το άγνωστο, αλλά το ενδιαφέρον του δεν ήταν ποτέ μόνο το θέαμα. Από το E.T. μέχρι τις Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, οι εξωγήινοι στο σινεμά του υπήρξαν συχνά τρόπος να μιλήσει για την παιδική πίστη, τον φόβο, την οικογένεια, τη μοναξιά και την ανάγκη επικοινωνίας.

Όσο για το τι θα έδειχνε ο ίδιος σε εξωγήινους αν εμφανίζονταν ποτέ στη Γη, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστικά σπιλμπεργκική. Δεν θα τους έδειχνε μία από τις δικές του ταινίες, είπε. Θα τους έδειχνε το It’s a Wonderful Life του Φρανκ Κάπρα.

Με στοιχεία από E! Online.