Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί δεν σκηνοθέτησε το πρώτο Harry Potter

Γνωστός, μεταξύ άλλων, για ταινίες με δεινοσαύρους, εξωγήινους και καρχαρίες-δολοφόνους, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει σκηνοθετήσει -κυριολεκτικά- τα πάντα, εκτός από το Harry Potter.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λίγο έλειψε, όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του, να προσθέσει στη μακρά λίστα των εμβληματικών κινηματογραφικών του ηρώων και το Χάρι Πότερ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης ήταν ένας από τους δημιουργούς που εξετάστηκαν για να αναλάβουν το «Harry Potter και τη Φιλοσοφική Λίθο», ενώ είχε προχωρήσει και σε συζητήσεις με την παραγωγή. Τελικά όμως αποφάσισε να αποχωρήσει από το πρότζεκτ, επιλέγοντας να σκηνοθετήσει το «A.I. Τεχνητή Νοημοσύνη», εκπληρώνοντας, όπως λέει, την τελευταία επιθυμία του φίλου του, Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Steven Spielberg explains why he walked away from directing the first Harry Potter film, so he could take over filming AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE from Stanley Kubrick.



See the film tonight as the director joins us for an evening of his films. pic.twitter.com/5TgSCf3Mn4 — TCM (@tcm) June 9, 2026

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η χάρη που του ζήτησε η Κριστιάν Κιούμπρικ

«Μετά τον θάνατο του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, βρέθηκα στην κηδεία του, στο σπίτι του. Η σύζυγός του, Κριστιάν και ο αδελφός της, Γιαν Χάρλαν, με πλησίασαν και μου ζήτησαν να συνεχίσω το έργο που είχε σχεδιάσει ο Στάνλεϊ και να σκηνοθετήσω την ταινία», δήλωσε πρόσφατα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στο Turner Classic Movies (TCM).

Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο είχε ήδη προγραμματιστεί να σκηνοθετήσει το πρώτο φιλμ του Harry Potter.

«Το εγκατέλειψα (σ.σ. εννοεί το Harry Potter), και επρόκειτο να είναι η επόμενη ταινία μου. Είχα ήδη επιλέξει ορισμένους από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του καστ και είχα κάνει προτάσεις για τη διανομή των ρόλων. Τα άφησα όλα πίσω. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα γινόταν μια τεράστια επιτυχία, γιατί το βιβλίο είχε ήδη εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, τα παράτησα για να κάνω το A.I.», είπε.

Αν και το «A.I. Τεχνητή Νοημοσύνη» δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία του «Harry Potter», την ώρα που οι δύο ταινίες κυκλοφόρησαν μάλιστα την ίδια χρονιά, πολλοί θεωρούν ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πήρε τη σωστή απόφαση.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Χάρι Πότερ δεν χρειαζόταν απαραίτητα τον Σπίλμπεργκ για να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Αντίθετα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το «A.I.» στα χέρια κάποιου άλλου σκηνοθέτη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κιούμπρικ είχε εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει εκείνος το έργο.

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Η πιο πρόσφατη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι το «Disclosure Day», ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας που περιστρέφεται γύρω από την αποκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και τις δυνάμεις που προσπαθούν να κρατήσουν αυτή την αλήθεια μυστική.

Οι πρώτες αντιδράσεις από κριτικούς κινηματογράφους ήταν, σε μεγάλο βαθμό, θετικές, ενώ κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 12 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από TCM