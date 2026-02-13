Στίβεν Σπίλμπεργκ: Δώρισε 25.000 δολάρια για την οικογένεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ και η σύζυγός του Κέιτ Κάπσοου δώρισαν 25.000 δολάρια σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένεια του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 48 ετών.

Το ποσό προστέθηκε στα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσω της πλατφόρμας GoFundMe και τα οποία ξεπέρασαν τον στόχο των 2 εκατ. δολαρίων. Η καμπάνια δημιουργήθηκε για να στηρίξει τη σύζυγό του, Κίμπερλι, και τα έξι παιδιά τους, μετά τα υψηλά ιατρικά έξοδα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εξάντλησαν τους οικονομικούς πόρους της οικογένειας.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ζόι Σαλντάνα-Περέγκο προσέφερε 2.500 δολάρια μηνιαίως, ενώ ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου, γνωστός από το Wicked: For Good, δώρισε 10.000 δολάρια.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους «Φίλους της οικογένειας Βαν Ντερ Μπικ», οι οποίοι οργάνωσαν τη συγκέντρωση χρημάτων, εκφράζονται ευχαριστίες «από τα βάθη της καρδιάς» προς όσους συνέβαλαν. «Μέσα στη βαθιά θλίψη, η στήριξή σας ήταν ένα φως. Μας θυμίζει ότι η αγάπη είναι πραγματική, ότι η κοινότητα είναι δυνατή και ότι το πνεύμα του Τζέιμς συνεχίζει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε γνωστός κυρίως από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νεανική σειρά Dawson’s Creek, που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003. Αν και δεν συνεργάστηκε ποτέ επίσημα με τον Σπίλμπεργκ, ο χαρακτήρας του στη σειρά είχε αφίσες από ταινίες του σκηνοθέτη στο δωμάτιό του, όπως το ET και τη Λίστα του Σίντλερ. Πέρυσι, ο Σπίλμπεργκ είχε στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα σε εκδήλωση επανένωσης του καστ της σειράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Dawson, τα κατάφερες. Ίσως κάποτε να αποκτήσω κι εγώ μια ντουλάπα Dawson».

Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη έπειτα από μάχη με καρκίνο του εντέρου. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε τη διάγνωση ιδιωτικά από τον Αύγουστο του 2023.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της καμπάνιας, αυτή την περίοδο η οικογένεια «αφιερώσει χρόνο στο πένθος και στο να είναι μαζί», ευχαριστώντας όσους τιμούν τη μνήμη του «με συμπόνια, γενναιοδωρία και αγάπη».

Με πληροφορίες από BBC