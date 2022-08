Στιβ Μάρτιν: «Παραδόξως, αυτό ήταν» - Προαναγγελία τέλους μίας ένδοξης καριέρας

Ο ηθοποιός Στιβ Μάρτιν ανακοίνωσε πως σκοπεύει να ελαττώσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες μετά το τέλος της σειράς Only Murders in the Building, αλλά δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «αποσύρομαι».

«Όταν τελειώσει αυτή η τηλεοπτική σειρά, δεν θα ψάξω γι' άλλες» είπε στο Hollywood Reporter. «Δεν θα αναζητήσω ούτε νέες ταινίες. Δεν θέλω να κάνω cameo. Παραδόξως, αυτό ήταν».

Στην καριέρα των έξι δεκαετιών του, ο Μάρτιν έχει αποσπάσει σημαντικά βραδεία και χαίρει εκτίμησης και σεβασμού από τους συναδέλφους του. Του λείπει μόνο ένα βραβείο Tony για να ολοκληρώσει τη συλλογή EGOT: Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Τα πρώτα χρόνια και οι διακρίσεις

Άρχισε την καριέρα του σαν κωμικός της δεκαετία του 1960 στη σειρά The Smothers Brothers Comedy Hour, για την οποία βραβεύτηκε με Emmy εννέα χρόνια αργότερα. Παρουσίασε το Saturday Night Live και έλαβε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσω των stand-up που έκανε, και στα οποία ενσωμάτωνε μουσική.

Αποσύρθηκε από το stand-up το '80 και άρχισε το ταξίδι της υποκριτικής, πρωταγωνιστώντας σε δεκάδες παραγωγές, μεταξύ των οποίων: Three Amigos , Planes, Trains and Automobiles, Bowfinger, Father of the Bride και τη σειρά ταινιών Cheaper by the Dozen.

Το 2013 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στον χώρο.

Τρία χρόνια αργότερα, έγραψε και συνέθεσε το πρώτο του μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, το Bright Star, για το οποίο κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Tony.

Από το 2021 είναι ένας από τους συγγραφείς και πρωταγωνιστεί του Only Murders in the Building, το οποίο έχει πέντε υποψηφιότητες για τα φετινά Emmy, τρεις εκ των οποίων για εκείνον.

Βραβευμένος μουσικός

Από μικρή ηλικία, ο Μάρτιν ασχολήθηκε με τη μουσική και έπαιζε μπάντζο στα εφηβικά του χρόνια.

Το 2002 κέρδισε βραβείο Grammy για τη διασκευή του στο κομμάτι "Foggy Mountain Breakdown" του Ερλ Σκρούγκ.

Κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του, The Crow: New Songs for the 5-String Banjo το 2009, για το οποίο έλαβε το Grammy για το καλύτερο bluegrass άλμπουμ το 2010. Έκτοτε, ο Μάρτιν έχει κερδίσει άλλα τρία βραβεία για τη συμβολή του στο είδος.