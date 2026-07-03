Στη Μελβούρνη εκτίθεται για πρώτη φορά σπάνια έκδοση της «Έμμα» της Τζέιν Όστεν.

Η πρώτη έκδοση της «Έμμα» της Τζέιν Όστεν δεν μοιάζει με αντικείμενο που φωνάζει τη σημασία του.

Τρεις μικροί δερματόδετοι τόμοι, περίπου 15 εκατοστά ύψος, με διακριτικό τίτλο στη ράχη και χωρίς το όνομα της συγγραφέα πουθενά. Όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε, το 1816, η Όστεν δημοσίευε ακόμη ανώνυμα. Η «Έμμα» ήταν αφιερωμένη στον πρίγκιπα αντιβασιλέα και υπογραφόταν απλώς από «τη συγγραφέα».

Περισσότερα από 200 χρόνια αργότερα, ένα αντίτυπο εκείνης της πρώτης έκδοσης εκτίθεται στη State Library Victoria, στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο της έκθεσης «World of the Book», που ανοίγει ξανά στις 4 Ιουλίου. Δεν είναι απλώς ένα σπάνιο βιβλίο πίσω από γυαλί. Είναι ένα μικρό τεκμήριο για το ποιοι μπήκαν εγκαίρως στις μεγάλες βιβλιοθήκες και ποιοι χρειάστηκε να περιμένουν δύο αιώνες για να αναγνωριστούν ως απαραίτητοι.

Το αντίτυπο της «Έμμα» ανήκε κάποτε στον Έντουαρντ Νάτσμπουλ-Χιούγκεσεν, μικρανιψιό της Τζέιν Όστεν.

Το αντίτυπο αγοράστηκε πέρυσι, τη χρονιά που οι αναγνώστες της Όστεν σε όλο τον κόσμο τιμούσαν τα 250 χρόνια από τη γέννησή της. Η Κρατική Βιβλιοθήκη της Βικτόρια το απέκτησε από τον παλαιοβιβλιοπώλη Maggs Bros, στο Rare Book Fair της Μελβούρνης, χάρη στο Women Writers Fund, ένα ταμείο που δημιουργήθηκε το 2021 για να ενισχύσει την παρουσία γυναικών συγγραφέων στη συλλογή σπάνιων βιβλίων της βιβλιοθήκης.

Η συγκεκριμένη «Έμμα» έχει και ιδιαίτερη προέλευση. Ανήκε κάποτε στον Έντουαρντ Νάτσμπουλ-Χιούγκεσεν, μικρανιψιό της Όστεν. Οι τρεις τόμοι διατηρούν ακόμη τη δερμάτινη βιβλιοδεσία της εποχής τους, με χαρακτηριστικά νερά στο δέρμα, και έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά κουτιά που έφτιαξε η ομάδα συντήρησης της βιβλιοθήκης.

Όταν δεν εκτίθενται, φυλάσσονται σε χώρο υψηλής ασφάλειας, με ελεγχόμενη θερμοκρασία, φως και υγρασία. Οι σελίδες τους είναι λεπτές και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Όποιος θέλει να διαβάσει σπάνιο βιβλίο στη βιβλιοθήκη μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε ειδικό αναγνωστήριο, όπου το αντικείμενο τοποθετείται σε μικρό μαξιλάρι και οι σελίδες συγκρατούνται με βάρη. Γάντια, πάντως, δεν χρειάζονται. Για το χαρτί, εξηγούν οι συντηρητές, τα καθαρά και στεγνά χέρια είναι πιο ασφαλή από τα αδέξια γάντια.

Η ιστορία της έκδοσης θυμίζει και κάτι βαθύτερο για τη θέση της Όστεν στον λογοτεχνικό κανόνα. Η ταυτότητά της ως συγγραφέα αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατό της, το 1817, στον πρόλογο της κοινής έκδοσης του «Northanger Abbey» και του «Persuasion», που οργάνωσαν ο αδελφός της Χένρι και η αδελφή της Κασσάνδρα. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το όνομά της τυπωμένο ως όνομα συγγραφέα.

Η πρώτη έκδοση της «Έμμα» κυκλοφόρησε το 1816 σε τρεις τόμους, χωρίς το όνομα της Τζέιν Όστεν στο εξώφυλλο.

Σήμερα η Όστεν είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συγγραφείς της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πρώτα της αντίτυπα είναι περιζήτητα, ακριβά, φορτισμένα με εκείνη την αύρα που αποκτούν τα βιβλία όταν παύουν να είναι μόνο κείμενα και γίνονται σώματα της λογοτεχνικής ιστορίας. Όμως για τον ιδρυτή της State Library Victoria, σερ Ρέντμοντ Μπάρι, συγγραφείς όπως η Όστεν δεν ήταν προτεραιότητα. Η βιβλιοθήκη έδινε βάρος στους κλασικούς Άγγλους άνδρες συγγραφείς, στον Τσόσερ, στον Σαίξπηρ, σε εκείνο που θεωρούνταν αυτονόητος κορμός της λογοτεχνικής κληρονομιάς.

Το Women Writers Fund δημιουργήθηκε ακριβώς για να διορθώσει αυτή την ανισορροπία. Από το 2021 έχει συγκεντρώσει 750.000 δολάρια Αυστραλίας και έχει εξασφαλίσει 250 βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια πρώτη έκδοση του «A Room of One’s Own» της Βιρτζίνια Γουλφ, καθώς και εκδόσεις της Όστεν όπως η περίφημη «Peacock edition» του «Περηφάνια και προκατάληψη» του 1894.

Η «Έμμα» δεν είναι το μόνο πρώτο αντίτυπο του μυθιστορήματος που βρίσκεται σε αυστραλιανό ίδρυμα. Η State Library of South Australia και η State Library of New South Wales έχουν επίσης πρώτες εκδόσεις. Αυτό, όμως, δεν μειώνει τη σημασία της απόκτησης στη Μελβούρνη. Κάθε πρώτο αντίτυπο κουβαλά τη δική του διαδρομή: τις αλλαγές ανάμεσα στις εκδόσεις, τη βιβλιοδεσία, τα σημάδια χρήσης, την προέλευση, τα χέρια από τα οποία πέρασε.

Και ίσως γι’ αυτό το μικρό βιβλίο έχει τόση δύναμη. Η «Έμμα» ήταν κάποτε ένα ανώνυμο μυθιστόρημα σε τρεις τόμους. Σήμερα εκτίθεται όχι μόνο ως έργο της Τζέιν Όστεν, αλλά και ως απόδειξη ότι οι συλλογές δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Κάθε βιβλιοθήκη έχει τις παρουσίες της και τις απουσίες της. Κάθε ράφι λέει κάτι για το τι θεωρήθηκε άξιο να σωθεί.

Η πρώτη έκδοση της «Έμμα» στη Μελβούρνη δεν είναι απλώς ένα σπάνιο αντικείμενο με λογοτεχνική αύρα. Είναι μια καθυστερημένη, αλλά απαραίτητη διόρθωση: η επιστροφή μιας γυναίκας συγγραφέα σε ένα μέρος όπου θα έπρεπε να βρισκόταν από την αρχή.