Στη Γάζα, ένα κατεστραμμένο ωδείο ξαναρχίζει μαθήματα μέσα σε σκηνές

Το παράρτημα του Edward Said National Conservatory of Music στη Γάζα ξαναρχίζει μαθήματα μουσικής μέσα σε τρεις σκηνές, μετά την καταστροφή των παλιών εγκαταστάσεών του στη διάρκεια του πολέμου.

Οι σκηνές βρίσκονται σε μια παραλιακή ζώνη με πρόχειρα καταλύματα και εκτοπισμένους κατοίκους. Από μέσα ακούγονται ξανά φωνές, κιθάρες, βιολιά και φλάουτα, σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινότητα παραμένει σημαδεμένη από τα χαλάσματα, τις ελλείψεις και τον εκτοπισμό.

Μάθημα μουσικής σε μία από τις σκηνές όπου λειτουργεί πλέον το παράρτημα στη Γάζα του Edward Said National Conservatory of Music.

Πριν από τον πόλεμο, το παράρτημα του ωδείου στη Γάζα διέθετε οργανωμένες αίθουσες, πιάνα, αποθήκες με όργανα, παρτιτούρες και αρχείο. Οι αίθουσες διδασκαλίας, οι χώροι μελέτης και το αμφιθέατρο καταστράφηκαν, όπως και μεγάλο μέρος των οργάνων και του υλικού του.

Με μια μικρή ομάδα πρώην εργαζομένων, ο Ahmed Abu Amsha, μουσικός και δάσκαλος κιθάρας, προσπαθεί να ξαναστήσει τα προγράμματα του ωδείου στην κεντρική Γάζα. Πριν από τον πόλεμο, η μουσική ήταν για πολλούς μαθητές μέσο ψυχαγωγίας και προσωπικής ανάπτυξης. Τώρα λειτουργεί και ως εργαλείο ψυχολογικής ανακούφισης για παιδιά που έχουν ζήσει τραύμα και απώλεια.

Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές του ωδείου έχουν εκτοπιστεί, αρκετοί περισσότερες από μία φορές. Κάποιοι έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους ήταν και ο Yusuf Salman, νεαρός μαθητής κιθάρας, τον οποίο ο Abu Amsha περιγράφει ως έναν από τους πιο πειθαρχημένους και ταλαντούχους μαθητές του.

Τα μαθήματα γίνονται πλέον με ελάχιστα μέσα. Πολλά όργανα χάθηκαν, ενώ ορισμένοι μουσικοί αναγκάστηκαν να αυτοσχεδιάσουν, φτιάχνοντας ακόμη και φλάουτα από πλαστικούς σωλήνες. Η διδασκαλία περιορίζεται κυρίως σε χορωδίες και πρακτική εξάσκηση, καθώς δεν υπάρχουν πια οι συνθήκες για πλήρες πρόγραμμα θεωρίας και μουσικής σημειογραφίας.

Η ζήτηση, πάντως, παραμένει μεγάλη. Ο 17χρονος Mohammad Khader, που άρχισε να μαθαίνει ούτι στο ωδείο πριν από δέκα χρόνια, ζει σήμερα με την οικογένειά του σε σκηνή κοντά στο Deir al-Balah. Τώρα βοηθά και ο ίδιος στη διδασκαλία νεότερων μαθητών, αναφέροντας ότι η μουσική τού δίνει ηρεμία και μια αίσθηση συνέχειας.

Οι σκηνές όπου στεγάζονται πλέον τα μαθήματα του ωδείου, σε παραλιακή ζώνη της Γάζας με πρόχειρα καταλύματα εκτοπισμένων.

Το ωδείο φέρει το όνομα του Έντουαρντ Σαΐντ, του Παλαιστινιοαμερικανού διανοούμενου, συγγραφέα και πιανίστα. Με έδρα στη Δυτική Όχθη και παραρτήματα σε παλαιστινιακές πόλεις, το Edward Said National Conservatory of Music υπήρξε για χρόνια ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς μουσικής εκπαίδευσης στην Παλαιστίνη.

Στη Γάζα, η επαναλειτουργία του μέσα σε σκηνές δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα.

Δείχνει όμως την προσπάθεια δασκάλων και μαθητών να κρατήσουν ζωντανή μια μουσική εκπαίδευση που έχασε τους χώρους, τα όργανα και το αρχείο της, αλλά όχι τους ανθρώπους της.

με στοιχεία από: Guardian