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Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Queen ακυρώθηκε στην Οράνζ της νότιας Γαλλίας από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή. Επισήμως για λόγους κόστους. Ανεπισήμως, ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα.

The LiFO team
The LiFO team
Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen Facebook Twitter
φωτογραφία:Getty images
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Μια μεγάλη παράσταση αφιερωμένη στους Queen και στον Φρέντι Μέρκιουρι ακυρώθηκε στη νότια Γαλλία από τη νέα δημοτική αρχή της Οράνζ, μιας πόλης που εδώ και χρόνια θεωρείται προπύργιο της γαλλικής ακροδεξιάς.

Το Queen Forever ήταν προγραμματισμένο για τις 4 Σεπτεμβρίου στο ρωμαϊκό θέατρο της πόλης και θα έφερνε στη σκηνή περίπου 650 ερασιτέχνες χορωδούς. Η ιδέα του παραγωγού Νταβίντ Αρντί ήταν να βγάλει ανθρώπους που συνήθως τραγουδούν σε τοπικές αίθουσες και μικρές κοινότητες σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της Γαλλίας, μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ροκ ενέργεια των Queen και στη σκηνική κληρονομιά του Φρέντι Μέρκιουρι.

Η νέα δημοτική αρχή, υπό τον Ζαν-Ντομινίκ Αρτό, πρώην συνεργάτη του Γιαν Μπομπάρ και υποψήφιο του Rassemblement National, του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, ακύρωσε την εκδήλωση στα τέλη Ιουνίου, επικαλούμενη οικονομικούς λόγους. Ο παραγωγός αμφισβητεί την αιτιολογία και έχει προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο της Νιμ, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί στις 27 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χορωδοί είχαν ήδη μπει εδώ και μήνες στην καλλιτεχνική προετοιμασία, ενώ πολλοί είχαν πληρώσει μετακινήσεις, διαμονή και άλλα έξοδα. Υπολογίζει ότι τα χρήματα που έχουν ήδη δαπανηθεί ή κινδυνεύουν να χαθούν μπορεί να φτάνουν συνολικά τις 97.500 ευρώ. Όπως υποστηρίζει, η σύμβαση με τον δήμο προέβλεπε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναστολής ή ακύρωσης, όπως η ανωτέρα βία, αλλά όχι την απλή επίκληση δημοσιονομικών δυσκολιών.

Η παράσταση είχε συμφωνηθεί τον Φεβρουάριο με την προηγούμενη δημοτική ηγεσία. Ο Γιαν Μπομπάρ, πολιτικός κληρονόμος της ακροδεξιάς παρουσίας που είχε οικοδομήσει στην Οράνζ ο πατέρας του, Ζακ Μπομπάρ, είχε εγκρίνει το σχέδιο, με κόστος 41.145 ευρώ για τον δήμο. Στο μεταξύ, όμως, ο ίδιος απομακρύνθηκε από την πολιτική σκηνή μετά την καταδίκη του, τον Ιανουάριο του 2026, σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, για υπόθεση εικονικής θέσης κοινοβουλευτικού βοηθού.

Ο νέος δήμαρχος επικαλέστηκε σε τοπικό μέσο και ένα σοβαρό πρόβλημα κατολίσθησης που έχει αποκλείσει δρόμο της πόλης, με τα έργα αποκατάστασης να εκτιμώνται σε πάνω από 300.000 ευρώ. Ο Αρντί απαντά ότι το επιχείρημα δεν στέκει, επικαλούμενος δήλωση του πρώην δημάρχου, σύμφωνα με την οποία η Οράνζ είχε προβλεπόμενο πλεόνασμα σχεδόν 2 εκατ. ευρώ για το 2025 και ταμειακά διαθέσιμα κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο παραγωγός αποφεύγει να πει ότι η ακύρωση συνδέεται ευθέως με την ομοφυλοφιλία του Φρέντι Μέρκιουρι. Ωστόσο, θεωρεί ότι η απόφαση στέλνει πολιτικό μήνυμα. «Δεν είχα προκαταλήψεις για το RN, τώρα έχω», είπε, σχολιάζοντας μάλιστα το ίδιο το όνομα του κόμματος: για έναν πολιτικό σχηματισμό που λέγεται Rassemblement, δηλαδή «συσπείρωση» ή «ενότητα», η κίνηση αυτή του μοιάζει περισσότερο με διάσπαση.

Η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη. Σε δήμους που ελέγχονται από το Rassemblement National, οι ακυρώσεις ή περικοπές πολιτιστικών εκδηλώσεων εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Τον Απρίλιο, το φεστιβάλ Jazz à Vauvert έχασε τη χρηματοδότησή του από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή και αναγκάστηκε να μεταφερθεί σε γειτονική κοινότητα. Στην Καστρ, επίσης στη νότια Γαλλία, ο νέος δήμαρχος ακύρωσε πρόσφατα το έργο Passeport του Αλεξί Μισαλίκ, που αφηγείται ιστορίες εξόριστων και προσφύγων.

Στην Οράνζ, η υπόθεση του Queen Forever συμπυκνώνει κάτι μεγαλύτερο από μία ακύρωση συναυλίας. Είναι μια σύγκρουση για το ποιος αποφασίζει τι χωρά στη δημόσια πολιτιστική σκηνή, ποια έργα κρίνονται άξια στήριξης και πότε η επίκληση του κόστους γίνεται τρόπος να αλλάξει, αθόρυβα, το πολιτιστικό σήμα μιας πόλης.

Με στοιχεία από Le Monde

Πολιτισμός

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