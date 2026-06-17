Στη φυλακή ο Σρεκ, η Φιόνα και ο Γάιδαρος στο τρέιλερ της νέας ταινίας

Ο Σρεκ, η Φιόνα και ο Γάιδαρος επιστρέφουν για μια νέα περιπέτεια στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Σρεκ 5», που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Η Universal κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Σρεκ 5» την Τρίτη, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, στις 30 Ιουνίου 2027.

Ο Μάικ Μάιερς, ο Έντι Μέρφι και η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφουν ως οι φωνές του Σρεκ, του Γάιδαρου και της Φιόνα.

Μαζί τους θα εμφανιστούν η Ζεντάγια, αλλά και άλλοι ηθοποιοί.

Η υπόθεση της νέας ταινίας Σρεκ

Το τρέιλερ ξεκινά με ένα παραμύθι που ανακεφαλαιώνει την αρχική ιστορία του Σρεκ, της Φιόνα και του Γάιδαρου από την πρώτη ταινία του 2001.

Ο Γάιδαρος διακόπτει την αφήγηση και λέει ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή εμφάνισης, κάτι που ίσως εξηγεί το ελαφρώς διαφορετικό στυλ animation. Οι φίλοι ταξιδεύουν για άλλη μια φορά και συναντούν έναν γίγαντα, τις αρχές και έναν ανατριχιαστικό χιονάνθρωπο που αποτελεί παρωδία του Όλαφ από το «Frozen» — «θέλεις να βγεις ραντεβού με έναν χιονάνθρωπο;» ρωτάει από ένα ανατριχιαστικό σοκάκι.

Το τρέιλερ τελειώνει με τον Σρεκ, τη Φιόνα, τα παιδιά τους και τον Γάιδαρο σε ένα κελί φυλακής, ενώ ο Γάιδαρος τραγουδάει το «Baby Come Back» και το «Roxanne», προς μεγάλη απογοήτευση του Σρεκ.

Το «Σρεκ 5» είναι η πρώτη ταινία της σειράς μετά από 17 χρόνια.

Με πληροφορίες από Variety