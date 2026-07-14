Στη Βενετία, Παλαιστίνιες πρόσφυγες αφηγούνται τον πόλεμο με 55.000 βελονιές η καθεμία

Λίγα μέτρα μακριά από τους μεγάλους άξονες της Μπιενάλε της Βενετίας, μια εικόνα πολέμου δεν εμφανίζεται ως φωτογραφία, ούτε ως γρήγορο ντοκουμέντο. Εμφανίζεται βελονιά τη βελονιά.

Στο Palazzo Mora, μέσα στην έκθεση Personal Structures – Confluences, το Palestine Museum US παρουσιάζει κεντημένα πάνελ που δημιουργήθηκαν από Παλαιστίνιες γυναίκες σε προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου και της Δυτικής Όχθης. Οι γυναίκες κλήθηκαν να μεταφέρουν εικόνες του πρόσφατου πολέμου στην παραδοσιακή παλαιστινιακή τεχνική tatreez, μετατρέποντας φωτογραφικά στιγμιότυπα βίας, απώλειας και εκτοπισμού σε έργα υφασμάτινης μνήμης.

φωτογραφία: Personal Structures

Κάθε πάνελ έχει διαστάσεις 80 επί 50 εκατοστά και περιλαμβάνει περίπου 55.000 βελονιές. Ο αριθμός έχει σημασία, όχι ως εντυπωσιακό τεχνικό στοιχείο, αλλά γιατί αλλάζει τον χρόνο με τον οποίο κοιτάμε την εικόνα. Εκεί όπου μια φωτογραφία πολέμου περνά συχνά μπροστά από το βλέμμα μέσα σε δευτερόλεπτα, το κέντημα επιβάλλει καθυστέρηση. Η εικόνα δεν καταναλώνεται· χτίζεται, επαναλαμβάνεται, κουβαλιέται στο χέρι και στο σώμα.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο ευρύτερο Palestine History Tapestry project, το οποίο αφηγείται την ιστορία της Παλαιστίνης μέσα από την παραδοσιακή κεντητική. Στη Βενετία, όμως, το tatreez δεν λειτουργεί ως νοσταλγικό δείγμα λαϊκής τέχνης. Γίνεται αρχείο, πένθος και πολιτική μαρτυρία. Κάθε βελονιά κρατά ένα κομμάτι από αυτό που κινδυνεύει να χαθεί: την εικόνα, την ιστορία, το όνομα, τη συνέχεια.

Η έκθεση Personal Structures – Confluences, που οργανώνεται από το European Cultural Centre Italy και πραγματοποιείται παράλληλα αλλά ανεξάρτητα από τη Μπιενάλε της Βενετίας, απλώνεται φέτος σε δύο παλάτια και έναν κήπο: το Palazzo Mora, το Palazzo Bembo και τους Marinaressa Gardens. Περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες από περισσότερες από 30 χώρες συμμετέχουν σε μια διοργάνωση με κεντρικό θέμα τις συναντήσεις, τις μετακινήσεις, τη μετανάστευση και το δύσκολο ερώτημα του ανήκειν.

Το θέμα ανοίγει ήδη στις πρώτες αίθουσες του Palazzo Mora, με δύο ταπισερί του Γουίλιαμ Κέντριτζ από τη σειρά Porter. Υφασμένες στο Stephens Tapestry Studio του Γιοχάνεσμπουργκ από χειροποίητο, βαμμένο μοχέρ, οι μορφές του Κέντριτζ μοιάζουν να κουβαλούν φορτία, χάρτες και ιστορίες διασχίζοντας ηπείρους. Είναι εικόνες σε διαρκή κίνηση, σώματα που μεταφέρουν κάτι από έναν τόπο σε έναν άλλον, χωρίς ποτέ να φτάνουν οριστικά.

φωτογραφία: Personal Structures

Στην είσοδο του Palazzo Mora, το περίπτερο του Ελ Σαλβαδόρ παρουσιάζει το Cartographies of the Displaced του J. Oscar Molina, μια εγκατάσταση για την εξορία και την αδυναμία να ανήκεις πλήρως σε έναν τόπο ή σε έναν χρόνο. Η γλώσσα είναι διαφορετική από εκείνη των παλαιστινιακών κεντημάτων, αλλά το ερώτημα παραμένει συγγενικό: τι κουβαλά ένα σώμα όταν αναγκάζεται να μετακινηθεί;

Στο Palazzo Bembo, η ιαπωνική πλατφόρμα B-OWND παρουσιάζει το Relational Logic – Beyond Dualism, μια ενότητα που αντλεί από τις έννοιες του en, δηλαδή των δεσμών που ενώνουν ανθρώπους, τόπους και στιγμές, και του ku, της βουδιστικής ιδέας της κενότητας και της αλληλεξάρτησης. Στο κέντρο της βρίσκεται το The Way of Interbeing του Tanabe Chikuunsai IV, μια μεγάλη εγκατάσταση από περίπου 4.000 λωρίδες ανακυκλωμένου ιαπωνικού μπαμπού, πλεγμένες και συγκρατημένες μόνο από την ένταση του υλικού.

Η έκθεση δεν προσπαθεί να χωρέσει όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύνθημα. Αντίθετα, τα αφήνει να συναντηθούν χωρίς να γίνουν το ίδιο: παλαιστινιακό κέντημα, νοτιοαφρικανικές ταπισερί, γλυπτά εξορίας, ιαπωνικό μπαμπού, τελετουργίες τσαγιού, φωτογραφία, ήχος και εγκαταστάσεις. Αυτό που τα ενώνει δεν είναι ένα εύκολο μήνυμα για τη μετανάστευση, αλλά η αίσθηση ότι η μετακίνηση δεν είναι μόνο γεωγραφία. Είναι μνήμη, απώλεια, εργασία, χειρονομία, σώμα.

Γι’ αυτό και τα κεντημένα πάνελ του Palestine Museum US μοιάζουν να κρατούν το πιο βαρύ κέντρο της διαδρομής. Δεν ζητούν από τον θεατή απλώς να δει τι συνέβη. Τον αναγκάζουν να σταθεί μπροστά σε μια εικόνα που χρειάστηκε χρόνο, υπομονή και χιλιάδες επαναλήψεις για να υπάρξει.

Σε μια εποχή όπου ο πόλεμος φτάνει στις οθόνες ως ασταμάτητη ροή, εδώ η μαρτυρία επιστρέφει στην πιο αργή της μορφή: μια γυναίκα, ένα ύφασμα, μια βελόνα, 55.000 σημεία μνήμης.

με στοιχεία από Le Monde