Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη της νέας σεζόν με Δημήτρη Καραντζά, Simon McBurney και Λουκία Αλαβάνου

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλο ένα καλοκαίρι φεύγει από την Αθήνα και επισκέπτεται πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η έκθεση “Plásmata ΙΙ: Ioannina” (15 Ιουνίου – 9 Ιουλίου) έκανε μια συγκινητική διαδρομή στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων, αγκαλιάστηκε από το κοινό και εγκωμιάστηκε από τον εγχώριο και διεθνή Τύπο. Η έκθεση «Χαλεπάς – Γλυπτικής μέγιστον μάθημα» στην Τήνο, στο Μέγαρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, με πολλά έργα που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση, θα συνεχίζει να μαγνητίζει τους επισκέπτες έως τις 16 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, παραστάσεις θεάτρου και χορού σε παραγωγή της Στέγης συνεχίζουν να ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφειας», που τα τελευταία 12 χρόνια στηρίζει ανελλιπώς την ελληνική δημιουργία, με 90 και πλέον παραγωγές της να έχουν δώσει πάνω από 1.000 παραστάσεις, συνολικά σε 52 χώρες και σε περίπου 200 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Οι Έλληνες καλλιτέχνες ταξιδεύουν παντού και αυτό το καλοκαίρι, με παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε field trip στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, όπου σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να δικτυωθούν με διευθυντές φεστιβάλ, επιμελητές και άλλους καλλιτέχνες, αλλά και να παρακολουθήσουν πρεμιέρες σκηνοθετών και χορογράφων από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, Έλληνες καλλιτέχνες εξακολουθούν να παρελαύνουν με τις παραστάσεις τους στις σκηνές της Ευρώπης. Οι χορευτές του Larsen C του Χρήστου Παπαδόπουλου συνεχίζουν να χορεύουν όπως ένας παγετώνας, στη Βενετία (25 Ιουλίου), ενώ η περιοδεία τους θα κάνει στάσεις το φθινόπωρο σε διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στην Ιταλία, η Έλενα Αντωνίου κάνει συνένοχους τους θεατές στο ηδονοβλεπτικό Landscape της (20 Σεπτεμβρίου). Τέλος, η Χαρά Κότσαλη έστησε το σόλο της To Be Possessed στη Βιέννη και το ImPulsTanz festival (10 & 12 Ιουλίου), ενώ ακολουθούν και άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ImPulsTanz festival, οι νέες χορογράφοι Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και Νεφέλη Αστερίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα DanceWeb (learning & mentoring, διάρκειας 5 εβδομάδων).

Το Movement Radio, το διαδικτυακό –και όχι μόνο– ραδιόφωνο της Στέγης συμμετέχει στο φεστιβάλ Ortigia Sound System στις Συρακούσες της Σικελίας (27-29 Ιουλίου), στο stage της Carhartt, με dj sets, mixtapes κ.ά.

Η Ιωάννα Παρασκευοπούλου, αφού επιλέχθηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα χορού Aerowaves ως μία από τους 20 πιο υποσχόμενους νέους δημιουργούς της χρονιάς, με την πρώτη χορογραφική δουλειά της, το MOS, σε ανάθεση της Στέγης, συνεχίζει την έντονη δραστηριότητά της στο εξωτερικό. Αμέσως μετά τα ONE Dance Week festival (Βουλγαρία), Carlow Arts Festival (Ιρλανδία) και Atelier de Paris / CDCN / June Events festival (Γαλλία), όπου παρουσιάστηκε το MOS τον Ιούνιο αφήνοντας το πρωτότυπο ηχητικό και χορευτικό του αποτύπωμα, ανεβαίνει για μία μόνο βραδιά (22 Ιουλίου) και στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, λίγο προτού συνεχίσει το εντυπωσιακό του ταξίδι στις σκηνές του κόσμου: από την Ιταλία στη Νορβηγία, από την Αγγλία και το Dance Umbrella Festival στο λονδρέζικο Barbican έως την Ισπανία και το Otono Festival, μεταξύ πολλών άλλων.

Άλλες τέσσερις παραγωγές του Φεστιβάλ Χορογράφων της Στέγης παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα παιχτεί στις 21 Ιουλίου και το A Bounce 4 Men του Ηλία Χατζηγεωργίου, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο 6ο Dance Summer Camp στη Ρόδο (25 Ιουλίου) και στο Dance Days Chania (30 Ιουλίου). Στο 10ο Akropoditi DanceFest στη Σύρο συμμετέχουν επίσης παραγωγές της Στέγης: A User's Manual του Κωνσταντίνου Παπανικολάου (10 Ιουλίου) και Έχουν τα ρομπότ συναισθήματα; του Μανώλη Σαριδάκη (19 Ιουλίου), ενώ το On Wednesdays we wear pink του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου ταξιδεύει τον ροζ κόσμο του στο Dance Laboratory Rhodes / DLR (10 Αυγούστου).

H πρεμιέρα του νέου έργου του Δημήτρη Καραντζά, Το Σπίτι, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στη Μικρή Σκηνή, όπου ο σκηνοθέτης καταπιάνεται μετά από δώδεκα χρόνια με τη συγγραφή δικού του έργου. Φωτ.: Geli Kalampaka

Από Σεπτέμβριο η Στέγη επιστρέφει στο Σπίτι της και ανοίγει τη σεζόν 23/24 με το καθιερωμένο πάρτι της στις 26 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η πρεμιέρα του νέου έργου του Δημήτρη Καραντζά, Το Σπίτι, στις 30 Σεπτεμβρίου στη Μικρή Σκηνή, όπου ο σκηνοθέτης καταπιάνεται μετά από δώδεκα χρόνια με τη συγγραφή δικού του έργου και σκηνοθετεί την Αλεξία Καλτσίκη και τον Φιντέλ Ταλαμπούκα σε μια περφόρμανς-παραβολή για τη βία, τον εθισμό στην εικόνα και την κατάργηση των ψευδαισθήσεων ή, αλλιώς, για την πραγματικότητα που, ό,τι κι αν κάνεις για να την αποφύγεις, αργά ή γρήγορα θα έρθει να σε βρει.

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης ανοίγει στις 4 Οκτωβρίου με τη νέα παραγωγή της εμβληματικής αγγλικής ομάδας Complicité, σε σκηνοθεσία του Simon McBurney, ο οποίος μας συνάρπασε το 2016 με το θέαμα-εμπειρία The Encounter. Η νέα τους παράσταση, Οδήγησε το αλέτρι σου πάνω από τα οστά των νεκρών, είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, μαύρη κωμωδία και, μαζί, οικολογικό μανιφέστο, μια αποθέωση του σωματικού θεάτρου και της πολυφωνικής αφήγησης που βασίζεται στο ομώνυμο πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Όλγκα Τοκάρτσουκ.

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης ανοίγει στις 4 Οκτωβρίου με τη νέα παραγωγή της εμβληματικής αγγλικής ομάδας Complicité, σε σκηνοθεσία του Simon McBurney. Φωτ.: Ali Wright

Στις 10 Οκτωβρίου, ο εκθεσιακός χώρος στο -1 της Στέγης γεμίζει με θόλους και υποδέχεται την εγκατάσταση της Λουκίας Αλαβάνου, Αναζητώντας τον Κολωνό, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2022, με την υποστήριξη του Onassis Culture, και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στη Στοκχόλμη.

Μέσα από την εγκατάσταση, η Λουκία Αλαβάνου προσκαλεί το κοινό να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, με μια πλοκή που εκτυλίσσεται γύρω από τα θέματα της γήρανσης και του θανάτου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της οικουμενικής ελευθερίας, του καλλιτεχνικού οράματος και της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας.

Ημισφαιρικοί θόλοι και υβριδικά καθίσματα, εμπνευσμένα από τον Τάκη Ζενέτο, αφήνουν -χάρη στην εργονομία τους- ελεύθερους τους θεατές να βιώσουν το φάσμα 360 μοιρών της ταινίας VR. Ο πυρήνας της εγκατάστασης είναι μια 15λεπτη ταινία γυρισμένη με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR), η οποία μεταφέρει ένα έργο ηλικίας 2.500 ετών του κορυφαίου δραματουργού Σοφοκλή στο παρόν, ατενίζοντας συγχρόνως το μέλλον. Η Αλαβάνου αναμειγνύει με τολμηρό τρόπο ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, πτήσεις με drone, slapstick, βίντεο κλιπ εμπνευσμένα από την ποπ κουλτούρα, εξεζητημένες φάρσες και μια πολύπλοκη τεχνολογία VR 360 μοιρών.

Στις 10 Οκτωβρίου, ο εκθεσιακός χώρος στο -1 της Στέγης γεμίζει με θόλους και υποδέχεται την εγκατάσταση της Λουκίας Αλαβάνου, Αναζητώντας τον Κολωνό, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2022.

Στις 13 Οκτωβρίου, αμέσως μετά το Όσλο και το σημαντικό μουσικό φεστιβάλ Ultima, κάνει ελληνική πρεμιέρα το Pytheas Travels, μια μουσική σουρεαλιστική κρουαζιέρα από τη Μεσόγειο στις βόρειες χώρες, με επίκεντρο το ταξίδι του Πυθέα, του μεγάλου Έλληνα εξερευνητή της αρχαιότητας. Η παραγωγή, σε μουσική της Νορβηγίδας συνθέτριας και περφόρμερ Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, με επιβάτες τέσσερις μουσικούς του Ergon Ensemble και φόντο την προβολή ενός εντυπωσιακού βίντεο των Hypercomf με τοπία της Τήνου και της βόρειας Νορβηγίας, αποτελεί ένα φανταστικό ταξίδι και μια κριτική ματιά στη βιομηχανία του μαζικού τουρισμού και στις επιπτώσεις του στις περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δομές.

Το φετινό πλήρες πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που εστιάζει σε κοινωνικά και όχι μόνο φαινόμενα και περιλαμβάνει τρανταχτά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, θα ανακοινωθεί αναλυτικά τον Σεπτέμβριο. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο onassis.org