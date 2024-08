Staycation στην Αθήνα: Τα events του Αυγούστου

Placebo

O Αύγουστος ξεκινάει με τους Placebo που επιτέλους επιστρέφουν στην Αθήνα και στο ανακαινισμένο θέατρο του Λυκαβηττού στο πλαίσιο των Rockwave Nights. Στην Ελλάδα ήρθαν για πρώτη φορά στο ιστορικό Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά. Από τότε έχουν γίνει μία από τις αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού και έχουν έρθει στη χώρα μας πάνω από δέκα φορές. Οι Placebo είναι οι Brian Molko και Stefan Olsdal που ως συμμαθητές στο Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο του Λουξεμβούργου δεν έκαναν παρέα, αλλά ευτυχώς το ξανασκέφτηκαν το 1994. όταν συναντήθηκαν τυχαία στο Λονδίνο. Τα επόμενα 30 χρόνια έβγαλαν 8 studio albums, 9 compilation albums, 1 MTV Unplugged και 1 live box set, πούλησαν περισσότερους από 14 εκατομμύρια δίσκους, έκαναν αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκαν με μερικούς από τους ήρωές τους, όπως ο David Bowie, οι Pixies, ο Robert Smith, o Michael Stipe και η PJ Harvey.

1/8, 21:00, Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 50 ευρώ

David Morales

O David Morales, επιστρέφει για ένα μαραθώνιο set.

O διασημότερος DJ της house όλων των εποχών, ο David Morales, επιστρέφει για ένα μαραθώνιο set. Μαζί του o Dino MFU & Support από Steph b2b Rezo. Πορτορικανός στην καταγωγή, ο Morales έχτισε μια σπουδαία καριέρα επηρεασμένη από τα κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του ’80, και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως ένας από τους κορυφαίους remixer. Ο David Morales έχει κάνει remix και περισσότερες από 500 κυκλοφορίες για καλλιτέχνες όπως οι Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet Jackson, Spice Girls, Eric Clapton, Seal, Pet Shop Boys, U2, Donna Summer, Whitney Houston, Selena και Jamiroquai.

17/8, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος, είσοδος: από 10 ευρώ

Deborah de Luca

Φημισμένη για το φλογερό της πάθος και την επιβλητική παρουσία της πίσω από τα decks, θα οργανώσει στο Bolivar μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατά techno beats.

Η Ιταλίδα Deborah de Luca επιστρέφει, πιστή στην καλοκαιρινή της συνάντηση με το φανατικό ελληνικό κοινό της, καλεσμένη του Blend. Φημισμένη για το φλογερό της πάθος και την επιβλητική παρουσία της πίσω από τα decks, θα οργανώσει στο Bolivar μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατά techno beats. Μαζί της θα είναι οι Mikee και Manolaco. Η Deborah de Luca γεννήθηκε το 1980, στην περιφέρεια της Νάπολης, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξε σε μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ σε όλο τον κόσμο, από τη Γαλλία και την Ισπανία μέχρι την Ινδονησία, την Αρμενία και τη Ρωσία.

3/8, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος, είσοδος: από 17 ευρώ

Six women in Greek tragedy

Οι μυθικές γυναίκες συνομιλούν μεταξύ τους, γίνονται κεντρικά τραγικά πρόσωπα και προσδιορίζουν την προέλευση της πολιτιστικής κουλτούρας, παραδίδοντας μαθήματα ζωής.

Μια διασκευή-σύνθεση αρχαίων τραγωδιών του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, συνοδευόμενη από μια έκθεση του Πάνου Αγγελόπουλου. Παράλληλα θα τρέχει και ένα αφιέρωμα στη θεατρική μάσκα με τίτλο «Ancient Greek comedy & tragedy mask». Οι πρωταγωνίστριες είναι η Μήδεια, η Ηλέκτρα, η Αντιγόνη, η Εκάβη, η Ιφιγένεια και η Άλκηστις. Οι μυθικές γυναίκες συνομιλούν μεταξύ τους, γίνονται κεντρικά τραγικά πρόσωπα και προσδιορίζουν την προέλευση της πολιτιστικής κουλτούρας, παραδίδοντας μαθήματα ζωής. Στα αγγλικά.

Από 1η έως 11/8 και από 19 έως 31/8, 20:30, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5, Πλάκα, είσοδος: 27 ευρώ

Η ταράτσα του Φοίβου

Η γνωστή μουσική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά ρίχνει αυλαία στις αρχές Αυγούστου.

Η γνωστή μουσική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά ρίχνει αυλαία στις αρχές Αυγούστου με δυο εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του τραγουδιού, του θεάτρου και της stand up comedy, έναν θίασο ηθοποιών-χορευτών-ακροβατών- τραγουδιστών καθώς και με τη φαντασμαγορική ορχήστρα του χρυσού, πλατινένιου και ιπτάμενου Γιάννη Δίσκου.

7/8, 20:30, Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, είσοδος: από 15 ευρώ

Lenny Kravitz

Ο Kravitz επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια.

Τι κοινό έχουν οι Sleaford Mods με τον Lenny Kravitz; Θα ανοίξουν τον Αμερικανό ροκ ημίθεο στο πλαίσιο του Athens Rocks. Ο Kravitz επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, προσκαλώντας τους fans του σε ένα μοναδικό show, που μόνο κάποιος σαν κι αυτόν μπορεί να χαρίσει. Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Όλα τα άλμπουμ του έχουν κατακτήσει χρυσές και πολυ-πλατινένιες διακρίσεις, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε συλλέκτη βραβείων χάρη στα αμέτρητα hits του.

2/8, 16:00, OAKA, λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη, Μαρούσι, είσοδος: από 85 ευρώ

Αίας του Σοφοκλή

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας. Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η επιτυχημένη παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη επιστρέφει το καλοκαίρι. Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στους θεατές. Ο Αίαντας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά τον θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

28/8, 21:00, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς, 6η Στάση - Παπάγου, Αττική, είσοδος: από 15 ευρώ

Home Front

Η πηγαία αυθεντικότητα των Καναδών και η άνεση τους να θολώνουν τα όρια μεταξύ ανάμεσα σε rock, post punk και vintage new wave τους έχει χαρίσει μια θέση στα πιο αξιοπρόσεκτα σχήματα της χρονιάς που διανύουμε.

H εκρηκτική λάμψη είναι το μεγαλύτερο προσόν των Home Front. Η πηγαία αυθεντικότητα των Καναδών και η άνεση τους να θολώνουν τα όρια μεταξύ ανάμεσα σε rock, post punk και vintage new wave τους έχει χαρίσει μια θέση στα πιο αξιοπρόσεκτα σχήματα της χρονιάς που διανύουμε. Ισορροπώντας μεταξύ της μελωδικότητας των χαμηλών συχνοτήτων και της ορμητικότητας κιθαριστικών new age punk μοτίβων, αποτελούν μια χρυσή τομή μεταξύ των Crass και των New Order, ένα αμάλγαμα των Fucked Up και των Stooges.

26/8, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

Διαδραστική περιήγηση στην Ακρόπολη της εποχής του Περικλή

Η νέα διαδραστική παραγωγή εικονικής πραγματικότητας προβάλλεται στη «Θόλο» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ο θεατής έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα πιο περίπλοκα από αρχιτεκτονικής άποψης κτίρια της Ακρόπολης, όπως ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, ο Ναός της Απτέρου Νίκης, τα Προπύλαια, αλλά και τα αγάλματα που τα διακοσμούσαν σε 3D και στα φυσικά τους χρώματα, όπως ήταν την εποχή που δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, παρουσιάζονται ναοί και αγάλματα που δεν διασώζονται μέχρι σήμερα, όπως το Αρρηφόριον, το Ιερό του Διός Πολιέως, το Ιερό της Αρτέμιδος Βραυρωνίας, η Χαλκοθήκη, ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα με το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς κ.ά.

29/8, 13:00, Ελληνικός Κόσμος - Μουσείο, Πειραιώς 254, Αθήνα, είσοδος: από 8 ευρώ

Benediction

Γνωστοί για τα βάναυσα riffs κιθάρας, τα βροντερά τύμπανα και τα βραχνά φωνητικά, οι Benediction βρήκαν τη θέση τους στο είδος.

O Αύγουστος κλείνει με μια εμφάνιση του βρετανικού death metal γκρουπ Benediction που εδώ και καιρό παραμένει στην κορυφή της extreme metal σκηνής. Η μπάντα ιδρύθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1989 και γρήγορα κέρδισε την αναγνώριση χάρη στον άγριο και σκληρό ήχο της. Γνωστοί για τα βάναυσα riffs κιθάρας, τα βροντερά τύμπανα και τα βραχνά φωνητικά, οι Benediction βρήκαν τη θέση τους στο είδος. Μαζί τους οι Rapture and Obduktion.

29/8, 19:30, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 27 ευρώ