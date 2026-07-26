«Star Wars: The Experience»: Νέα έκθεση για την τέχνη και τους θαυμαστές του κινηματογραφικού franchise

Το Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε την Τρίτη ότι στις 13 Φεβρουαρίου του 2027 θα ανοίξει τις πύλες της η επίσημη έκθεση «Star Wars: The Experience».

Η έκθεση δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την πρεμιέρα του εμβληματικού κινηματογραφικού franchise.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζεται ως η παγκόσμια πρεμιέρα για την επετειακή χρονιά του Star Wars, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις MDSX, Lucasfilm και Disney Consumer Products. Αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 1.670 τετραγωνικών μέτρων (18.000 τετραγωνικά πόδια), σε μία σειρά από διασυνδεδεμένες αίθουσες, και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση που έχει αφιερωθεί μέχρι σήμερα στα παρασκήνια του franchise.

Star Wars: Στην έκθεση εμφανίζονται πάνω από 70 εκθέματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις κινηματογραφικές παραγωγές

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν περισσότερα από 70 εκθέματα, πολλά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις κινηματογραφικές παραγωγές και προέρχονται από τα αρχεία της Lucasfilm, ενώ παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων εκθεμάτων περιλαμβάνονται το φωτόσπαθο του Darth Maul, η στολή του Darth Vader, ένα speeder bike, καθώς και αυθεντικά αντικείμενα από τη σειρά Andor.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά χαρακτήρες και droids, όπως οι Grogu, R2-D2 και C-3PO. Οι αίθουσες θα αξιοποιούν τεχνολογία RFID, προσφέροντας, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μία εξατομικευμένη και διαδραστική εμπειρία περιήγησης.

Πέρα από τα κοστούμια και τα αντικείμενα, η έκθεση εστιάζει και στη διαδικασία δημιουργίας του Star Wars, παρουσιάζοντας θεματικές όπως ο σχεδιασμός ήχου, η κατασκευή κοστουμιών, η τέχνη των θαυμαστών (fan art) και τα βιντεοπαιχνίδια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγράφει την εξέλιξη του franchise «από την αναλογική ευρηματικότητα στη ψηφιακή επανεφεύρεση», ενώ αναδεικνύει τόσο την αρχική δημιουργική ομάδα πίσω από την ταινία του 1977 όσο και την παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτήν τις τελευταίες δεκαετίες.

«Το Star Wars δημιούργησε ένα πολιτιστικό τοπίο που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και διαθέτει τεράστια, αδιαμφισβήτητη παγκόσμια απήχηση», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Franklin Institute, Larry Dubinski.

«Η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τον κινηματογράφο, διαμορφώνοντας την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις, ενώ επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται, βιώνονται και μοιράζονται οι ιστορίες από γενιά σε γενιά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το μουσείο είναι «ενθουσιασμένο που θα φέρει ξανά τη Φιλαδέλφεια στο επίκεντρο μίας μεγάλης πολιτιστικής στιγμής, με ακόμη μία εντυπωσιακή παγκόσμια πρεμιέρα έκθεσης το 2027».

Η έκθεση αποτελεί μία αυθεντική γιορτή για την ευρηματικότητα και το πρωτοποριακο πνεύμα του Star Wars

Η επικεφαλής εμπειρίας και στρατηγικής του Franklin Institute, Abby Bysshe, ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί το αποτέλεσμα περισσότερων από τεσσάρων ετών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. «Η υλοποίηση μίας εμπειρίας τέτοιας κλίμακας απαιτεί εξαιρετική αφοσίωση και τεχνογνωσία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η ομάδα δημιούργησε κάτι που πιστεύουμε πως θα συναρπάσει το κοινό και θα τιμήσει τη μοναδική και διαχρονική επίδραση του Star Wars».

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης και δημιουργικός διευθυντής της MDSX, Dan Picard, χαρακτήρισε την έκθεση φόρο τιμής τόσο στις απαρχές του franchise όσο και στο μέγεθος της επιρροής του. «Η έκθεση αποτελεί μια αυθεντική γιορτή της ευρηματικότητας, του πρωτοποριακού πνεύματος του Star Wars και της πολιτιστικής του επιρροής μέσα στις δεκαετίες», δήλωσε, περιγράφοντάς την ως ένα εγχείρημα που «τοποθετεί τους θαυμαστές στο επίκεντρο μοναδικών πτυχών του σύμπαντος του Star Wars, συνδυάζοντας αξέχαστες στιγμές, δημιουργικότητα πίσω από τις κάμερες και την κοινότητα των θαυμαστών που συνεχίζει να διαμορφώνει τον γαλαξία μέχρι σήμερα».

Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και οι πρώτες απεικονίσεις των αιθουσών της έκθεσης, αναμένεται να παρουσιαστούν στις 24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του San Diego Comic-Con, στο πλαίσιο συζήτησης με τίτλο «The Making of Star Wars™: The Experience», η οποία θα αποκαλύψει στοιχεία για τον σχεδιασμό της έκθεσης.

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν ο Matt Martin, ανώτερος δημιουργικός διευθυντής περιεχομένου και στρατηγικής του franchise στη Lucasfilm, η Portia Fontes, υπεύθυνη διαχείρισης φυσικών εκθεμάτων, η Abby Bysshe, ο Dan Picard και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της MDSX, Dave Edmonds. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ashley Eckstein, η οποία δανείζει τη φωνή της στην Ahsoka Tano σε πολλές σειρές κινουμένων σχεδίων του Star Wars.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το «Star Wars™: The Experience» θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Η έκθεση θα φιλοξενείται στη Φιλαδέλφεια από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2027 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πενταετής περιοδεία σε επιπλέον πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Με πληροφορίες από Games Beat