ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το σπίτι του Γιάννη Μόραλη ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Αίγινα

Για έκτη συνεχή χρονιά, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά τον χώρο δημιουργίας του σπουδαίου καλλιτέχνη μέσα από συναυλίες και ξεναγήσεις.

Εκδηλώσεις στην οικία Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα Facebook Twitter
Το εμβληματικό σπίτι-ατελιέ του στην Αίγινα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη τη δεκαετία του ’70..
The LiFO team
The LiFO team
0

Για 6η συνεχή χρονιά η «Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης – Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης» διοργανώνει εκδηλώσεις στην οικία του μεγάλου Έλληνα εικαστικού Γιάννη Μόραλη.

Ο χώρος όπου έζησε και δημιούργησε ο καλλιτέχνης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό στις 28 και 29 Αυγούστου 2026 σε δύο δράσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να περιηγηθούν στην οικία - εργαστήριο του σπουδαίου καλλιτέχνη στην Αίγινα αλλά και να έρθουν σε επαφή με το έργο και τη ζωή του.

Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα, μια πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητα - ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, σκηνογράφος και εξέχων καθηγητής- που επηρέασε καθοριστικά το τοπίο της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα εικαστικά δρώμενα της χώρας.

Εκδηλώσεις στην οικία Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα Facebook Twitter
Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα.
Εκδηλώσεις στην οικία Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα Facebook Twitter
Ο χώρος όπου έζησε και δημιούργησε ο καλλιτέχνης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό στις 28 και 29 Αυγούστου 2026.

Το εμβληματικό σπίτι-ατελιέ του στην Αίγινα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70.

Στη οικία - εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ώρα 21.00

«Σχέδια για ένα καλοκαίρι»
Μουσική εκδήλωση υπό την αιγίδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Εκδηλώσεις στην οικία Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα Facebook Twitter
Τάσης Χριστογιαννόπουλος & Θανάσης Αποστολόπουλος

Δύο διεθνώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο τραγούδι και ο Θανάσης Αποστολόπουλος στο πιάνο, θα ερμηνεύσουν μελοποιημένα ποιήματα των Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη και Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ σε μουσική των Μίκη Θεοδωράκη, Αργύρη Κουνάδη, Γιώργου Κουρουπού και Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ώρα 10.30

Ξενάγηση στην οικία - ατελιέ του Γιάννη Μόραλη

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ώρα 21.00

Δημήτρης Καλαντζής: «Χθες το βράδυ»
Μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής

Μουσική εκδήλωση με το κουαρτέτο του γνωστού μουσικού και συνθέτη της τζαζ Δημήτρη Καλαντζή.

Μουσική εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος και πιο συγκεκριμένα του μέρους εκείνου της ελληνικής μουσικής, που ονομάζουμε μάλλον αδόκιμα «ελαφρά». Καλύπτουν τεράστιο εύρος μουσικής παραγωγής, από την κλασσική μουσική ως τον κινηματογράφο…και φυσικά…. τραγούδια.

Οι συνθέσεις τους, όπως και οι ίδιοι σαφώς επηρεασμένοι από την jazz της εποχής τους.

Εκδηλώσεις στην οικία Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα Facebook Twitter
Ο Δημήτρης Καλαντζής

Κομμάτια μεταξύ άλλων των Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη, σε mainstream jazz διασκευές, ύφους 50s-60s, χωρίς εκπτώσεις στον απολύτως jazz χαρακτήρα τους.

Η παράσταση, όπως και ο ομότιτλος δίσκος που έχει κυκλοφορήσει, είναι αφιερωμένος στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη.

Παίζουν:
Δημήτρης Καλαντζής πιάνο
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα
Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης τύμπανα
Γιώργος Γεωργιάδης μπάσσο
Τραγουδά η Αθηνά Ρούτση

Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Αυγούστου
Επιμέλεια εκδηλώσεων: Χριστίνα Μόραλη, Νίκη Δάφνη, Κατερίνα Γλύκα
Τόπος: Οικία Γιάννη Μόραλη, Δ/νση: Γ. Μόραλη, περιοχή Πλακάκια, Αίγινα
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 6944440829 (Χριστίνα Μόραλη)
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Πολιτισμός / Ο Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Ο οίκος Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, εκεί όπου γεννήθηκε ο πιο σκοτεινός μύθος της βρετανικής μόδας. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 θα είναι η πρώτη λονδρέζικη παρουσίαση υπό τον Σον ΜακΓκιρ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Φρίντα Κάλο αποδεικνύει ότι οι μεγάλες εκθέσεις δεν πέθαναν

Πολιτισμός / Η Φρίντα Κάλο αποδεικνύει ότι οι μεγάλες εκθέσεις δεν πέθαναν

Η νέα έκθεση της Tate Modern για τη Φρίντα Κάλο έσπασε ρεκόρ προπώλησης πριν καν ανοίξει, δείχνοντας ότι το κοινό επιστρέφει στις μεγάλες πολιτιστικές εμπειρίες όταν υπάρχει μύθος, εικόνα και συλλογική συγκίνηση.
THE LIFO TEAM
Ο Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Πολιτισμός / Ο Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Ο οίκος Alexander McQueen επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, εκεί όπου γεννήθηκε ο πιο σκοτεινός μύθος της βρετανικής μόδας. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 θα είναι η πρώτη λονδρέζικη παρουσίαση υπό τον Σον ΜακΓκιρ
THE LIFO TEAM
Γιατί το Χόλιγουντ διστάζει να αγγίξει την ταινία του Γκουαντανίνο για τον Σαμ Άλτμαν;

Πολιτισμός / Γιατί το Χόλιγουντ διστάζει να αγγίξει την ταινία του Γκουαντανίνο για τον Σαμ Άλτμαν;

Μετά την αποχώρηση της Amazon, μεγάλοι διανομείς κάνουν πίσω από το Artificial. Η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για τον Σαμ Άλτμαν ανοίγει ένα ευρύτερο ερώτημα για τη σχέση Χόλιγουντ και Big Tech.
THE LIFO TEAM
Η δήμαρχος του Σαν Αντόνιο ζητά να ακυρωθεί η συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Alamodome

Πολιτισμός / Η δήμαρχος του Σαν Αντόνιο ζητά να ακυρωθεί η συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Alamodome

Η Τζίνα Ορτίζ Τζόουνς δήλωσε ότι το Σαν Αντόνιο δεν πρέπει να φιλοξενήσει τον Ye σε δημοτική εγκατάσταση στις 4 Ιουλίου, επικαλούμενη το ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων και ρητορικής μίσους του ράπερ.
THE LIFO TEAM
Η Χάρις Αλεξίου έδωσε το όνομά της στο Ωδείο της Θήβας και τραγούδησε για τη μητέρα της

Πολιτισμός / Η Χάρις Αλεξίου έδωσε το όνομά της στο Ωδείο της Θήβας και τραγούδησε για τη μητέρα της

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε στη γενέτειρά της, τη Θήβα, για την ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου που πλέον φέρει το όνομά της. Συγκινημένη, μίλησε για το ωδείο ως «ένα σπίτι που γεννιούνται όνειρα» και τραγούδησε τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας», αφιερωμένη στη μητέρα της.
THE LIFO TEAM
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Πολιτισμός / Θεολογική Σχολή της Χάλκης: Στο προσκήνιο η επαναλειτουργία της με εντολή Ερντογάν

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971, έπειτα από απόφαση Δικαστηρίου της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έπρεπε να υπάγονται σε κρατικά πανεπιστήμια
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΒΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πολιτισμός / Λούβρο: Ο νέος διευθυντής προειδοποιεί ότι το μουσείο «αρχίζει να εξαντλεί τις δυνατότητές του»

Αντιμέτωπο με γηρασμένες υποδομές και αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης βρίσκεται το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, σύμφωνα με τον νέο διευθυντή του.
THE LIFO TEAM
 
 