Το σπίτι του Γιάννη Μόραλη ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Αίγινα

Για 6η συνεχή χρονιά η «Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης – Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης» διοργανώνει εκδηλώσεις στην οικία του μεγάλου Έλληνα εικαστικού Γιάννη Μόραλη.

Ο χώρος όπου έζησε και δημιούργησε ο καλλιτέχνης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό στις 28 και 29 Αυγούστου 2026 σε δύο δράσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να περιηγηθούν στην οικία - εργαστήριο του σπουδαίου καλλιτέχνη στην Αίγινα αλλά και να έρθουν σε επαφή με το έργο και τη ζωή του.

Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα, μια πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητα - ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, σκηνογράφος και εξέχων καθηγητής- που επηρέασε καθοριστικά το τοπίο της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα εικαστικά δρώμενα της χώρας.

Facebook Twitter Ο Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα.

Facebook Twitter Ο χώρος όπου έζησε και δημιούργησε ο καλλιτέχνης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό στις 28 και 29 Αυγούστου 2026.

Το εμβληματικό σπίτι-ατελιέ του στην Αίγινα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70.

Στη οικία - εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ώρα 21.00

«Σχέδια για ένα καλοκαίρι»

Μουσική εκδήλωση υπό την αιγίδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Facebook Twitter Τάσης Χριστογιαννόπουλος & Θανάσης Αποστολόπουλος

Δύο διεθνώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο τραγούδι και ο Θανάσης Αποστολόπουλος στο πιάνο, θα ερμηνεύσουν μελοποιημένα ποιήματα των Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη και Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ σε μουσική των Μίκη Θεοδωράκη, Αργύρη Κουνάδη, Γιώργου Κουρουπού και Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ώρα 10.30

Ξενάγηση στην οικία - ατελιέ του Γιάννη Μόραλη

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ώρα 21.00

Δημήτρης Καλαντζής: «Χθες το βράδυ»

Μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής

Μουσική εκδήλωση με το κουαρτέτο του γνωστού μουσικού και συνθέτη της τζαζ Δημήτρη Καλαντζή.

Μουσική εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος και πιο συγκεκριμένα του μέρους εκείνου της ελληνικής μουσικής, που ονομάζουμε μάλλον αδόκιμα «ελαφρά». Καλύπτουν τεράστιο εύρος μουσικής παραγωγής, από την κλασσική μουσική ως τον κινηματογράφο…και φυσικά…. τραγούδια.

Οι συνθέσεις τους, όπως και οι ίδιοι σαφώς επηρεασμένοι από την jazz της εποχής τους.

Facebook Twitter Ο Δημήτρης Καλαντζής

Κομμάτια μεταξύ άλλων των Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη, σε mainstream jazz διασκευές, ύφους 50s-60s, χωρίς εκπτώσεις στον απολύτως jazz χαρακτήρα τους.

Η παράσταση, όπως και ο ομότιτλος δίσκος που έχει κυκλοφορήσει, είναι αφιερωμένος στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη.

Παίζουν:

Δημήτρης Καλαντζής πιάνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης τύμπανα

Γιώργος Γεωργιάδης μπάσσο

Τραγουδά η Αθηνά Ρούτση

Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Αυγούστου

Επιμέλεια εκδηλώσεων: Χριστίνα Μόραλη, Νίκη Δάφνη, Κατερίνα Γλύκα

Τόπος: Οικία Γιάννη Μόραλη, Δ/νση: Γ. Μόραλη, περιοχή Πλακάκια, Αίγινα

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 6944440829 (Χριστίνα Μόραλη)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.