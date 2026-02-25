Σπαθί των Σταυροφοριών του 12ου αιώνα ανακαλύφθηκε τυχαία στο Ισραήλ

Σπαθί ηλικίας περίπου 900 ετών, που χρονολογείται στην εποχή των Σταυροφοριών, εντοπίστηκε τυχαία στα ανοιχτά της Χάιφα, στο Ισραήλ, από φοιτητή που κολυμπούσε στην περιοχή.

Την είδηση ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, κάνοντας λόγο για ένα εύρημα σπάνιας αρχαιολογικής σημασίας.

Ο Σλόμι Κατσίν, φοιτητής στο Τμήμα Θαλάσσιων Πολιτισμών του πανεπιστημίου, κολυμπούσε κοντά στην παραλία Ντορ όταν παρατήρησε δύτες με ανιχνευτές μετάλλων. Υποψιαζόμενος ότι ενδέχεται να πρόκειται για αρχαιοκάπηλους, τους απομάκρυνε από το σημείο. Λίγο αργότερα, διέκρινε ένα μεταλλικό αντικείμενο να προεξέχει από τον βυθό: ήταν η λαβή και τμήμα λεπίδας ενός σπαθιού.

Ισραήλ: Σε ποιον ανήκε το σπαθί των Σταυροφοριών

Ο φοιτητής ενημέρωσε άμεσα τον καθηγητή του, Ντέμπι Τσβέικαλ, ο οποίος επικοινώνησε με την κρατική Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Με ειδική άδεια, το σπαθί ανασύρθηκε ώστε να διατηρηθεί και να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά από τη θάλασσα.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 90 εκατοστών, μεταφέρθηκε στο εργαστήριο συντήρησης του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Σπουδών Leon Recanati, και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία στο νοσοκομείο Medica Elisha, στη Χάιφα.

Οι εικόνες έδειξαν ότι πρόκειται για σπαθί που κρατιόταν με το ένα χέρι και πιθανότατα ανήκε σε Ευρωπαίο σταυροφόρο. Μεγάλο μέρος του αρχικού σιδήρου έχει διαβρωθεί από τον χρόνο και το θαλασσινό νερό, ενώ εντοπίστηκε και ρωγμή στη λεπίδα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοιου είδους όπλα της περιόδου των Σταυροφοριών (1095 - 1291) είναι εξαιρετικά σπάνια στο Ισραήλ. Η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη χρήση των θαλάσσιων αγκυροβολίων και για τη ζωή των Ευρωπαίων ιπποτών που έδρασαν στην περιοχή κατά τον Μεσαίωνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται σπαθί της ίδιας περιόδου στη Μεσόγειο, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε τέτοιο εύρημα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση μιας ταραγμένης ιστορικής εποχής που σημάδεψε τη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από CBS News