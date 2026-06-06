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Σπάνιο ρωμαϊκό «μικροσκοπικό αριστούργημα» εκτίθεται για πρώτη φορά

Η έκθεση έχει στόχο να αναδιαμορφώσει την αντίληψη του κοινού για τη σχέση της Σκωτίας με τον ρωμαϊκό κόσμο

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: PA Media
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Μια σπάνια ρωμαϊκή καρφίτσα που ανακαλύφθηκε στο Μιντλόθιαν θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μια νέα έκθεση.

Η καρφίτσα, που περιγράφεται από τους αρχαιολόγους ως «μικροσκοπικό αριστούργημα», ανακαλύφθηκε κοντά στο Πάθχεντ το 2022.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε στη βόρεια Αγγλία και συνδυάζει τοπικά και ρωμαϊκά στυλ.

Θα εκτεθεί στην έκθεση «Roman Scotland: Life on the Edge of Empire» (Ρωμαϊκή Σκωτία: Η ζωή στα όρια της αυτοκρατορίας), η οποία θα ανοίξει στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας (NMS) στο Εδιμβούργο τον Νοέμβριο.

Η σπάνια ρωμαϊκή καρφίτσα

Ο Δρ Φρέιζερ Χάντερ, επικεφαλής επιμελητής προϊστορίας και ρωμαϊκής αρχαιολογίας στο NMS, δήλωσε: «Η καρφίτσα του Πάθχεντ είναι ένα μικροσκοπικό αριστούργημα χειροτεχνίας και οι λεπτομέρειες είναι εξαιρετικές. Πολυτελή ρωμαϊκά αντικείμενα όπως αυτό ήταν ασυνήθιστα ακόμη και για την εποχή εκείνη και χρησιμοποιούνταν για να επιδεικνύονται στην τοπική κοινωνία».

Πρόσθεσε: «Όποιος και αν το φορούσε, θα ήθελε να εντυπωσιάσει και είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες θα μαγευτούν όταν το δουν από κοντά».

Την εποχή που κατασκευάστηκε η καρφίτσα, οι τεχνίτες εμπνεύστηκαν από καρφίτσες που έφεραν οι εισβολείς Ρωμαίοι και πρόσθεσαν «πινελιές» που αντανακλούσαν τις τοπικές προτιμήσεις και στυλ.

Άλλα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπήρχε ένας οικισμός της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η καρφίτσα και ότι επρόκειτο για μια κοινότητα που διατηρούσε σχέσεις με τη Ρώμη.

ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: PA Media

Η καρφίτσα φέρει σμάλτο που έχει τοποθετηθεί προσεκτικά σε ζιγκ-ζαγκ μοτίβο, εναλλάσσοντας κόκκινα και κίτρινα τετράγωνα.

Χρονολογείται περίπου από το 100 έως το 160 μ.Χ.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι μια τόσο σπάνια και πολύτιμη καρφίτσα ήταν απίθανο να ήταν διαθέσιμη προς πώληση ή ανταλλαγή.

Ενδέχεται να δόθηκε ως δώρο για να επηρεάσει έναν τοπικό ηγέτη, ενώ υπάρχει η υπόθεση ότι ίσως χρησιμοποιούνταν ως σύμβολο κύρους και εύνοιας.

Η έκθεση στην οποία θα παρουσιαστεί η καρφίτσα έχει ως στόχο να αναδιαμορφώσει την αντίληψη του κοινού για τη σχέση της Σκωτίας με τον ρωμαϊκό κόσμο και θα διαρκέσει από τις 14 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους έως τις 28 Απριλίου του 2027.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

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