Σπάνιο κόμικ του Superman, που είχε κλαπεί από τον Νίκολας Κέιτζ, πουλήθηκε για 15 εκατ. δολάρια

Ένα σπάνιο αντίτυπο του Action Comics No 1, του τεύχους του 1938 που σύστησε για πρώτη φορά τον Superman στο κοινό, άλλαξε χέρια έναντι 15 εκατ. δολαρίων (περίπου 12,9 εκατ. ευρώ) σε ιδιωτική συναλλαγή με ανώνυμο αγοραστή.

Η πώληση ανακοινώθηκε την Παρασκευή, με μεσολάβηση της Metropolis Collectibles/Comic Connect στη Νέα Υόρκη. Όπως έγινε γνωστό, ούτε ο πωλητής ούτε ο συλλέκτης που το απέκτησε θέλησαν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους.

Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ για κόμικ. Τον Νοέμβριο, ένα άψογα διατηρημένο Superman No 1 είχε πωληθεί σε δημοπρασία για 9,12 εκατ. δολάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόσταση από την αρχική τιμή των 10 σεντ είναι χαώδης.

Το Action Comics No 1 θεωρείται κομβικό για την ιστορία της ποπ κουλτούρας, καθώς συχνά αποδίδεται σε αυτό ότι διαμόρφωσε το είδος των υπερηρώων όπως το γνωρίζουμε. Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν λιγότερα από 100 αντίτυπα.

Το συγκεκριμένο τεύχος έχει αξιολογηθεί με 9 στα 10 από την Certified Guaranty Company, εταιρεία που ειδικεύεται στην πιστοποίηση και βαθμολόγηση συλλεκτικών αντικειμένων. Όπως αναφέρει το BBC, πρόκειται για μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχει πάρει ποτέ αντίτυπο του συγκεκριμένου τεύχους, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την αξία του.

Επιπλέον, το κόμικ κουβαλά και μια «κινηματογραφική» ιστορία. Ανήκε στον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος το είχε αγοράσει το 1996 έναντι 150.000 δολαρίων, ποσό-ρεκόρ τότε για κόμικ. Το 2000 κλάπηκε από το σπίτι του κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και εντοπίστηκε έντεκα χρόνια αργότερα σε αποθηκευτικό χώρο στην Καλιφόρνια.

Ο επικεφαλής της Metropolis/ComicConnect, Στίβεν Φίσλερ, σχολίασε ότι όσο έλειπε το τεύχος, η αξία του εκτοξεύτηκε, προσθέτοντας με ειρωνεία πως «ο κλέφτης τελικά του έβγαλε χρήματα». Όταν το αντίτυπο επέστρεψε στον Κέιτζ, εκείνος το πούλησε έξι μήνες μετά σε δημοπρασία για 2,2 εκατ. δολάρια.

Ο Φίσλερ παρομοίασε την ιστορία του κόμικ με την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο το 1911, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια της απώλειας και της ανάκτησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το «μύθο» γύρω από το αντικείμενο.

Με πληροφορίες από BBC