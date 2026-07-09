Σπάνια έργα του Φερνάντο Μποτέρο παρουσιάζονται στη Νέα Υόρκη

Πριν ο Φερνάντο Μποτέρο γίνει παγκόσμιο συνώνυμο των υπερμεγεθών σωμάτων, της πληθωρικής φόρμας και μιας σχεδόν αμέσως αναγνωρίσιμης ζωγραφικής γλώσσας, υπήρξε ένας νεαρός Κολομβιανός καλλιτέχνης στη Νέα Υόρκη, την εποχή που η αφαίρεση κυριαρχούσε σχεδόν απόλυτα στη συζήτηση γύρω από τη μοντέρνα τέχνη.

Αυτό το λιγότερο φωτισμένο κεφάλαιο της διαδρομής του εξετάζει η έκθεση «Botero in New York», που ανοίγει στις 22 Ιουλίου στο Breuer Building του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη και θα διαρκέσει έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση, οργανωμένη σε συνεργασία με το Fernando Botero Foundation και την οικογένεια του καλλιτέχνη, συγκεντρώνει περισσότερα από 20 σπάνια παρουσιασμένα έργα και γλυπτά από το αρχείο του Μποτέρο και από ιδιωτικές συλλογές. Πολλά από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, ενώ ορισμένα διατίθενται και για ιδιωτική πώληση. Η λεπτομέρεια έχει σημασία: δεν πρόκειται για κλασική μουσειακή αναδρομή, αλλά για έκθεση-πώληση. Παρ’ όλα αυτά, το επιμελητικό ενδιαφέρον είναι σαφές, καθώς η έκθεση επιχειρεί να δείξει πώς διαμορφώθηκε σταδιακά το λεγόμενο Boterismo, η γλώσσα των διογκωμένων μορφών, της αισθησιακής μάζας, του χιούμορ, της ειρωνείας και της αυστηρής σύνθεσης που έκανε τον Μποτέρο έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Λατινοαμερικανούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Facebook Twitter O Fernando Botero σε νεαρή ηλικία, μπροστά σε έργο του

Ο Μποτέρο είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1950, έχοντας ήδη περάσει από τη Μαδρίτη, το Παρίσι και τη Φλωρεντία. Στην Ευρώπη είχε μελετήσει την Αναγέννηση, τον Βελάσκεθ, τον Γκόγια και την ιστορία της δυτικής ζωγραφικής όχι ως αποστασιοποιημένος μαθητής, αλλά ως ζωγράφος που αναζητούσε τρόπο να συνομιλήσει μαζί της.

Στη Νέα Υόρκη εγκαταστάθηκε στο Greenwich Village, σε μια γειτονιά όπου συνυπήρχαν beat ποιητές, καλλιτέχνες και ζωγράφοι της αφαίρεσης. Το περιβάλλον δεν ήταν αυτονόητα φιλικό σε έναν καλλιτέχνη που επέμενε στη φιγούρα, στο σώμα, στο πρόσωπο, στη σατιρική αναδιατύπωση της ιστορίας της τέχνης. Ο ίδιος θα έλεγε αργότερα ότι, μέσα στη «δικτατορία της αφηρημένης τέχνης», αισθανόταν σχεδόν σαν λεπρός. Όμως αυτή ακριβώς η επιμονή στη ζωγραφική αναγνωρίσιμων μορφών ήταν που τον οδήγησε στην πιο ριζική του ανακάλυψη: όχι να επιστρέψει απλώς στη φιγούρα, αλλά να την κάνει έναν χώρο παραμόρφωσης, κριτικής, ηδονής και δύναμης.

Ένα από τα κρίσιμα επεισόδια των νεοϋορκέζικων χρόνων του ήταν η συνάντησή του με την Dorothy Miller, την πρώτη επαγγελματία επιμελήτρια του Museum of Modern Art. Η Miller απέκτησε για το MoMA τη «Mona Lisa, Age Twelve» του 1959, ανοίγοντας για τον Μποτέρο έναν δρόμο αναγνώρισης σε μια πόλη που ακόμη δεν ήξερε πώς να τον κατατάξει. Στην έκθεση παρουσιάζεται η συγγενική «Monalisa a los Trece Años», επίσης του 1959, ένα έργο που δείχνει ήδη την πρόθεση του Μποτέρο να μην αντιγράψει απλώς τα αριστουργήματα του παρελθόντος, αλλά να τα φουσκώσει, να τα βαρύνει, να τα μετακινήσει προς μια άλλη, απολύτως δική του κλίμακα.

Η σχέση του με την ιστορία της τέχνης υπήρξε πάντα αναιδής και βαθιά μελετημένη. Ο Μποτέρο δεν παρωδεί απλώς τον Ραφαήλ, τον Βελάσκεθ, τον Μανέ ή τον Βαν Γκογκ. Τους χρησιμοποιεί σαν υλικό για να ξανασκεφτεί τι μπορεί να σημαίνει όγκος, σώμα, επιφάνεια και εξουσία μέσα σε μια εικόνα. Στα έργα της έκθεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα «Apotheosis of Ramón Hoyos», «Sunflowers», «Still Life with Watermelon» και «Picnic». Το τελευταίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά δημόσια και συνομιλεί διακριτικά με το «Πρόγευμα στη χλόη» του Μανέ, μεταφέροντας τη σκηνή σε έναν κόσμο όπου η απόλαυση, η κοινωνική τάξη και η ακινησία των σωμάτων αποκτούν άλλη βαρύτητα.

Το «Apotheosis of Ramón Hoyos», αφιερωμένο στον Κολομβιανό ποδηλάτη, δείχνει και μια πιο σπάνια πλευρά του Μποτέρο: την επαφή του με πιο αφαιρετικές λύσεις, πριν παγιωθεί πλήρως το ύφος που θα τον έκανε διάσημο. Το ενδιαφέρον της έκθεσης βρίσκεται ακριβώς εκεί: στο να δείξει ότι το Boterismo δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένο από τη μια μέρα στην άλλη. Δοκιμάστηκε, αναθεωρήθηκε, σταθεροποιήθηκε. Η Νέα Υόρκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί όπου άλλοι ζωγράφοι αναζητούσαν τη χειρονομία, το χρώμα, το πεδίο ή την pop εικόνα, ο Μποτέρο απάντησε με σώματα που μοιάζουν ακίνητα αλλά είναι γεμάτα ένταση. Με μορφές διογκωμένες, όχι επειδή είναι απλώς «παχουλές», όπως συχνά πρόχειρα γράφεται, αλλά επειδή ο όγκος τους γίνεται τρόπος να μιλήσει για κύρος, αμηχανία, επιθυμία, εξουσία, γελοιότητα και τρυφερότητα.

Η έκθεση έρχεται και σε μια στιγμή αυξημένου ενδιαφέροντος για την αγορά του Μποτέρο μετά τον θάνατό του το 2023. Οι πωλήσεις έργων του σε δημοπρασίες έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το 2024, ενώ το ρεκόρ του καλλιτέχνη σημειώθηκε την ίδια χρονιά με το «The Musicians» του 1979.

Ωστόσο, η αξία της έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στην αγορά. Βρίσκεται στο ότι επαναφέρει τον Μποτέρο σε μια πόλη που τον διαμόρφωσε και την οποία ο ίδιος, δεκαετίες αργότερα, θα σημάδευε με τα μνημειακά του γλυπτά. Το 1993, δεκατέσσερα γλυπτά του είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της Park Avenue, ενώ τα αγάλματα «Adam» και «Eve» παραμένουν μέχρι σήμερα στην είσοδο του πρώην Time Warner Center. Στο Breuer Building, ένα κτίριο που κουβαλά τη δική του βαριά ιστορία ως πρώην σπίτι του Whitney Museum, η επιστροφή του Μποτέρο στη Νέα Υόρκη αποκτά και μια δεύτερη ανάγνωση. Ένα πρώην μουσειακό κτίριο γίνεται έδρα ενός μεγάλου οίκου δημοπρασιών και φιλοξενεί μια έκθεση που κινείται ανάμεσα στην ιστορία της τέχνης, την επιμέλεια και την ιδιωτική πώληση.

Αυτό δεν ακυρώνει το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, το κάνει πιο χαρακτηριστικό της εποχής: η τέχνη παρουσιάζεται, ερμηνεύεται, φωτίζεται και ταυτόχρονα κυκλοφορεί ως αγορά.

Ο Μποτέρο υπήρξε πάντα πιο σύνθετος από την εύκολη καρικατούρα του «ζωγράφου των παχουλών μορφών». Η Νέα Υόρκη του έδωσε το πεδίο για να επιμείνει στη φιγούρα όταν η φιγούρα έμοιαζε σχεδόν εκτός εποχής. Και αυτή η επιμονή ήταν που τον έκανε τελικά απολύτως σύγχρονο.

Με στοιχεία από Sotheby’s, Artnet