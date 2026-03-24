Sophia Duleep Singh: η Punjabi πριγκίπισσα που έγινε σουφραζέτα

Μια νέα έκθεση στο Kensington Palace στρέφει το βλέμμα στη Sophia Duleep Singh, κόρη του τελευταίου μαχαραγιά του Punjab, βαφτιστήρα της βασίλισσας Βικτωρίας και μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του βρετανικού αγώνα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.

Το The Last Princesses of Punjab ανοίγει στις 26 Μαρτίου και αφηγείται όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και την ιστορία των γυναικών που τη διαμόρφωσαν.

Είναι η πρώτη φορά που το Kensington Palace στρέφει τόσο κοντά το βλέμμα στις ζωές ανθρώπων που διαμορφώθηκαν από την Αυτοκρατορία.

Η έκθεση, που παρουσιάζεται από την Historic Royal Palaces και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο, έχει στο κέντρο της τη Sophia Duleep Singh και πέντε ακόμη γυναίκες του οικογενειακού και πολιτικού της κόσμου: τις αδελφές της Catherine και Bamba, τη μητέρα της Bamba Muller, τη γιαγιά της Jind Kaur και τη βασίλισσα Βικτωρία. Το πλαίσιο δεν είναι απλώς βιογραφικό. Είναι μια ιστορία ταυτότητας, εξορίας, αυτοκρατορίας και γυναικείας αντίστασης.

Η διαδρομή της Sophia Duleep Singh αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος αν τη δει κανείς και ως προσωπική ρήξη με τον κόσμο που τη μεγάλωσε. Βαφτιστήρα της βασίλισσας Βικτωρίας και μεγαλωμένη πολύ κοντά στον βρετανικό αυλικό κύκλο, η Sophia πέρασε από τη θέση της “πριγκίπισσας του συστήματος” σε εκείνη μιας δημόσιας, ενοχλητικής φωνής του αγώνα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, αμφισβητώντας ανοιχτά την ίδια την εξουσία που την είχε αρχικά αγκαλιάσει.

Η Sophia Duleep Singh (τρίτη από αριστερά, κρατώντας δίσκο), μία από τις τελευταίες Punjabi πριγκίπισσες και εμβληματική μορφή του αγώνα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, τιμάται σε νέα έκθεση στο Kensington Palace. Photograph: Topical Press Agency/Getty Images.

Η Sophia υπήρξε μία από τις πιο ενεργές μορφές του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών στη Βρετανία. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν ένας σπάνια εκτεθειμένος δεμένος τόμος της εφημερίδας The Suffragette, με εικόνα της έξω από το Hampton Court Palace, αλλά και μια χειρόγραφη επιστολή της προς τον Winston Churchill, στην οποία καταγγέλλει την αστυνομική βία στο Black Friday του 1910. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πανό του Women’s Tax Resistance League με το σύνθημα “No Vote, No Tax”, δείχνοντας πώς η πολιτική της δράση συνδέθηκε με την προσωπική και αποικιακή της διαδρομή.

Αναμνηστική μπλε πλάκα για τη ζωή της πριγκίπισσας Sophia αποκαλύφθηκε το 2023. Photograph: Carl Court/Getty Images.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθεσης είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστότερη μορφή της Sophia. Ανοίγει και την ιστορία της αδελφής της Catherine, η οποία βοήθησε εβραϊκές οικογένειες να διαφύγουν από τη ναζιστική Γερμανία, αλλά και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες της οικογένειας Duleep Singh κινήθηκαν ανάμεσα στη βρετανική αριστοκρατία και στην κληρονομιά της βίαιης απώλειας του Punjab.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό βάρος της έκθεσης. Ενα παλάτι τόσο στενά δεμένο με τη βρετανική μοναρχική αφήγηση γίνεται τώρα ο χώρος όπου επιστρέφει μια ιστορία για αποικιακή αρπαγή, πολιτική ανυπακοή και γυναικεία χειραφέτηση.

Γι’ αυτό και το The Last Princesses of Punjab μοιάζει λιγότερο με μια τυπική βασιλική έκθεση και περισσότερο με μια προσπάθεια να ξαναδιαβαστεί η βρετανική ιστορία από μια πλευρά που για πολύ καιρό έμενε στο περιθώριο.