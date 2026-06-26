Σώματα, ηλιοτρόπια και κόκκινοι λεκέδες: η Ουκρανία του Vic Bakin

Κάποια στιγμή, οι φωτογραφίες του Vic Bakin άρχισαν να κοκκινίζουν.

Δεν ήταν εφέ. Δεν ήταν ψηφιακή επεξεργασία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας ανάγκης. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, τα φωτογραφικά εργαστήρια της χώρας άρχισαν να κλείνουν. Ο Bakin, που ζει στο Κίεβο, αναγκάστηκε να εμφανίζει μόνος του τα φιλμ του στον σκοτεινό θάλαμο. Όταν το στερεωτικό διάλυμα άρχισε να εξαντλείται, το χρησιμοποίησε ξανά και ξανά.

Και τότε εμφανίστηκαν οι κόκκινοι λεκέδες.

Στην αρχή νόμιζε ότι είχε κάνει λάθος. Ύστερα κατάλαβε τη χημική διαδικασία που δημιουργούσε αυτές τις ατέλειες και άρχισε να τις αφήνει να συμβούν. Έτσι γεννήθηκε η ιδιαίτερη αισθητική του “Epitome”, της φωτογραφικής σειράς του για την Ουκρανία του πολέμου: εικόνες που μοιάζουν να κουβαλούν τη βία όχι μόνο στο θέμα τους, αλλά και στην ίδια τους την ύλη.

Το “Epitome”, που κυκλοφόρησε σε βιβλίο από τις εκδόσεις Void το 2024, παρουσιάζεται φέτος στο φεστιβάλ Mesnographies, στο Les Mesnuls της Γαλλίας, έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η αφορμή είναι εκθεσιακή, αλλά το βάρος του έργου είναι μεγαλύτερο: μια φωτογραφική γλώσσα που κοιτάζει τον πόλεμο όχι μόνο ως γεγονός, αλλά ως ίχνος πάνω στα σώματα, στα τοπία και στην ίδια την εικόνα.

Ο Vic Bakin δεν είναι πολεμικός ανταποκριτής. Κινείται ανάμεσα στο ντοκουμέντο και την εικαστική φωτογραφία. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο η έκρηξη, το ερείπιο, το τραύμα στην πιο άμεση μορφή του. Τον ενδιαφέρουν όσα μένουν μετά: στους ανθρώπους, στα τοπία, στην ατμόσφαιρα, στη μνήμη, στην απουσία. Όταν ξεκίνησε η εισβολή, σκέφτηκε να κρατήσει ένα φωτογραφικό ημερολόγιο του πολέμου. Τις πρώτες ημέρες, όμως, η επιβίωση έκανε την τέχνη να μοιάζει σχεδόν άχρηστη. Η δημιουργική απάθεια, όπως την περιγράφει, τον πάγωσε. Ύστερα άρχισε να βγαίνει από το σοκ και να φωτογραφίζει τις περιοχές γύρω από το Κίεβο που είχαν σημαδευτεί από τις μάχες.

Η σειρά συνδυάζει εικόνες πριν και μετά την εισβολή. Φωτογραφίες του 2020 και του 2021 συναντούν εικόνες από τα πρώτα χρόνια του πολέμου. Πρόσωπα νέων ανθρώπων, γυμνοί κορμοί, δάση, καμένα αυτοκίνητα, βομβαρδισμένα κτίρια, εγκαταλελειμμένα ηλιοτρόπια. Όλα μοιάζουν κομμάτια ενός μεγαλύτερου σώματος.

Ο ίδιος περιγράφει το έργο ως ένα συλλογικό πορτρέτο της ουκρανικής νεολαίας απέναντι σε τοπία κατεστραμμένα από τον πόλεμο. Αλλά και ως στοχασμό πάνω στην ευθραυστότητα, την απώλεια, την τρυφερότητα και την ελπίδα.

Στο “Epitome”, η Ουκρανία δεν εμφανίζεται μόνο ως χώρα που αντιστέκεται. Εμφανίζεται ως χώρα που θυμάται μέσα από πληγές. Και ο Vic Bakin, χωρίς να κάνει τις εικόνες του πολεμικό σύνθημα, δείχνει κάτι πιο ήσυχο και πιο δύσκολο: ότι μερικές φορές η φωτογραφία δεν αιχμαλωτίζει απλώς την Ιστορία. Την αφήνει να περάσει πάνω της.

με στοιχεία από Le Monde

Ο Ρόχνταν μπροστά σε έναν ξύλινο τοίχο σημαδεμένο από σφαίρες, στο νησί Τρουχανίβ του Κιέβου

Στο “Epitome”, τα ηλιοτρόπια επιστρέφουν σαν σκοτεινό μοτίβο μιας χώρας που κάποτε ταύτισε το φως της με αυτό το λουλούδι

Οι κόκκινοι λεκέδες που εμφανίστηκαν από την επαναχρησιμοποίηση των χημικών στον σκοτεινό θάλαμο έγιναν μέρος της αισθητικής του “Epitome”, σαν πληγές πάνω στο ίδιο το φιλμ.

Βομβαρδισμένο κτίριο στη Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου. Στις εικόνες του Bakin, η καταστροφή δεν γίνεται θέαμα· μένει σαν σιωπηλό ίχνος

Εγκαταλειμμένα ηλιοτρόπια στη Χλιμπίβκα, στις όχθες του Δνείπερου, βόρεια του Κιέβου — ένα από τα σκοτεινά μοτίβα της σειράς “Epitome”

Ένα καμένο αυτοκίνητο στην Ουκρανία του πολέμου: αντικείμενο, υπόλειμμα, μάρτυρας μιας βίας που έχει ήδη περάσει αλλά δεν έχει φύγει.

Σώμα νεαρού άνδρα στο Κίεβο, 2023. Το “Epitome” κοιτάζει τα σημάδια που αφήνει ο πόλεμος όχι μόνο στα τοπία, αλλά και στα σώματα.

Στα περίχωρα της Μπούτσα και της Ιρπίν, τα ερείπια γίνονται μέρος μιας φωτογραφικής γλώσσας που αποφεύγει το ευθύ πολεμικό ντοκουμέντο