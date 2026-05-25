Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Η queer ευφορία έχει συχνά συνδεθεί με το σκοτάδι: υπόγεια κλαμπ, ιδρωμένα ταβάνια, σώματα που χάνονται μέσα στον καπνό, dancefloors που λειτουργούν ταυτόχρονα ως χώροι επιθυμίας και επιβίωσης.

Στη Σούγια, όμως, το Nature Loves Courage δείχνει μια άλλη εικόνα: queer σώματα έξω από τις σκιές, πάνω στην κρητική ακτογραμμή, ανάμεσα σε βότσαλα, θάλασσα, ήλιο και ανοιχτούς χορευτικούς χώρους. Ο φωτογράφος Dani D’Ingeo κατέγραψε το φεστιβάλ σαν μια ηλιόλουστη τελετουργία σωματικής ελευθερίας, όπου το clubbing δεν χρειάζεται απαραίτητα το σκοτάδι για να γίνει έντονο.

Ιδρύτρια του φεστιβάλ είναι η Abyss X, που δημιούργησε το Nature Loves Courage ως αντίδραση στη βιομηχανοποιημένη club κουλτούρα. Αντί για ακόμη ένα σκοτεινό, τυποποιημένο ευρωπαϊκό dancefloor, το φεστιβάλ προτείνει κάτι πιο κοινόχρηστο, πιο σωματικό, πιο ανοιχτό: μια εμπειρία χτισμένη γύρω από τη φύση, την κοινότητα, τη μουσική και την queer παρουσία στο φως.

Το line-up δίνει έμφαση σε FLINTA DJs και σε ήχους πέρα από το κυρίαρχο techno πρότυπο, με αναφορές από τον αραβικό κόσμο, τη Νότια και Κεντρική Αμερική, την Ασία, την Αφρική, το hardcore, το electro, το progressive και το psy. Η ιδέα δεν είναι απλώς να στηθεί ένα πάρτι σε ωραίο τοπίο, αλλά να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου το σώμα, η επιθυμία και η κοινότητα μπορούν να υπάρξουν χωρίς να ζητούν συγγνώμη.

Οι φωτογραφίες του D’Ingeo δεν προσπαθούν να κάνουν το φεστιβάλ πιο glamorous από όσο είναι. Κρατούν κάτι από την τρυφερότητα, την ακαταστασία και τη φυσικότητα της στιγμής: αγκαλιές, ιδρωμένα σώματα, φιλιά στο πάτωμα, παρέες στην ακτή, πρόσωπα σε έκσταση, δέρματα με αλάτι και ήλιο. Είναι ένα φωτογραφικό αρχείο queer καλοκαιριού, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το dancefloor παραμένει πολιτικός χώρος ακόμη κι όταν βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

Ο Dani D’Ingeo φωτογραφίζει το φεστιβάλ σαν μια ηλιόλουστη queer τελετουργία: θάλασσα, ιδρώτας, αλάτι, αγκαλιές και σώματα που χορεύουν χωρίς να κρύβονται.

