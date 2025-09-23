Sold out σε 10 λεπτά οι συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή στο Μέγαρο Μουσικής

Ρεκόρ ζήτησης σημείωσαν οι δύο συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή με την Ορχήστρα UTOPIA, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ηλεκτρονική προπώληση άνοιξε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, και μέσα σε μόλις δέκα λεπτά (10:00–10:10) καταγράφηκαν περισσότερα από 23.000 αιτήματα στη σελίδα των εισιτηρίων, για μόλις 1.940 διαθέσιμες θέσεις ανά ημέρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως.

Το Μέγαρο Μουσικής, με ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε το sold out αλλά και τη δυσάρεστη εμπειρία που είχαν πολλοί χρήστες, καθώς το online σύστημα πώλησης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο επισκέψεων.

«Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων χτυπημάτων στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας συγγνώμη από όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση.

Παράλληλα, το Μέγαρο εξέφρασε την ελπίδα να υποδεχθεί το κοινό είτε σε επόμενη εμφάνιση του διεθνούς φήμης μαέστρου είτε σε άλλες εκδηλώσεις του προγράμματός του.