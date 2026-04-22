Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες

Οι Κάννες προσθέτουν την τελευταία στιγμή ένα από τα πιο ηχηρά αμερικανικά χαρτιά της φετινής χρονιάς. Το «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

Η προσθήκη έχει και το μικρό της παρασκήνιο. Οταν ο Τιερί Φρεμό ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου το βασικό lineup των Καννών, το «Paper Tiger» έλειπε, παρότι θεωρούνταν από πολλούς σχεδόν βέβαιο για την Κρουαζέτ. Ο ίδιος είχε αφήσει τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί αργότερα, μιλώντας για ένα «πολύ James Gray φιλμ» και για εκκρεμότητες που έμεναν να λυθούν.

Το «Paper Tiger» είναι ένα σκοτεινό crime thriller για δύο αδέλφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο και μπλέκουν σε μια υπόθεση που μοιάζει υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με διαφθορά, βία και τη ρωσική μαφία. Οπως όλα δείχνουν, πρόκειται για ένα ακόμη σκληρό, ανδρικό και βαθιά αμερικανικό δράμα από τον σκηνοθέτη του «Ad Astra», του «The Lost City of Z» και του «Armageddon Time».

Για τον Γκρέι, οι Κάννες δεν είναι καινούριο έδαφος. Το φεστιβάλ έχει ήδη φιλοξενήσει αρκετές από τις ταινίες του, από το «The Yards» και το «We Own the Night» μέχρι το «Two Lovers», το «The Immigrant» και το «Armageddon Time». Με το «Paper Tiger» επιστρέφει τώρα στο κεντρικό διαγωνιστικό, αυτή τη φορά με ένα cast που από μόνο του αρκεί για να ανεβάσει τη θερμοκρασία της φετινής διοργάνωσης.

Η Γιόχανσον και ο Ντράιβερ ξανασυναντιούνται έπειτα από το «Marriage Story», ενώ δίπλα τους ο Μάιλς Τέλερ συμπληρώνει ένα τρίο που δίνει στην ταινία πολύ πιο καθαρό star power από το συνηθισμένο αμερικανικό arthouse πακέτο. Με τη Neon να μπαίνει ήδη δυναμικά πίσω από το φιλμ, το «Paper Tiger» φαίνεται πως δεν θα είναι απλώς μία ακόμη συμμετοχή στις Κάννες, αλλά ένα από τα αμερικανικά στοιχήματα που θα συζητηθούν περισσότερο στην Κρουαζέτ.

Με στοιχεία από Variety και Deadline.