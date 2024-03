Σκάνδαλο με ένα γλυπτό που θεωρείται «σατανικό είδωλο» από μια ομάδα κατά των αμβλώσεων

Η Shahzia Sikander είναι μια παγκοσμίως διάσημη εικαστικός, κυρίως για τις νεομινιατούρες της που ανατρέπουν την παράδοση της ινδοπερσικής ζωγραφικής.

Το φθινόπωρο του 2022 δημιούργησε στο Madison Square Park ένα μεγάλο νέο έργο με θέμα τις γυναίκες και τη δικαιοσύνη, σε συνεργασία με το Εφετείο της Νέας Υόρκης.

Η Σικάντερ έστησε μια πανύψηλη γυναικεία φιγούρα με τίτλο «Witness» και ένα δεύτερο γλυπτό, το «NOW», επίσης μια αλληγορική φιγούρα, συνδέοντας τις γυναίκες με τη φύση ως σύμβολα δύναμης και δικαιοσύνης, για να εξετάσει τις μακροχρόνιες πρακτικές και συμπεριφορές που εμποδίζουν την πρόοδο των γυναικών.

Ενώ η γυναίκα που συμβολίζει τη δικαιοσύνη συνήθως απεικονίζεται με δεμένα τα μάτια της για να υποδηλώνει αμεροληψία, στα γλυπτά της Σικάντερ οι αλληγορικές φιγούρες έχουν τα μάτια τους ορθάνοιχτα. Τα μαλλιά τους είναι πλεγμένα έτσι ώστε να θυμίζουν κέρατα κριαριού, τα οποία σε πολλές παραδόσεις θεωρούνται σύμβολο δύναμης, ενώ η φούστα που φοράνε είναι εμπνευσμένη από τον θόλο της ιστορικής αίθουσας του δικαστηρίου.

Το γλυπτό όταν στήθηκε στη Νέα Υόρκη. Φωτ.: Yasunori Matsui courtesy Madison Square Park Conservancy

Τα δυο γλυπτά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον για μια έκθεση με τίτλο «Havah…to breathe, air, life», η οποία θα διαρκέσει από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Τα εγκαίνια της έκθεσης όμως αναβλήθηκαν γιατί η ομάδα κατά των αμβλώσεων Texas Right to Life απείλησε να διαδηλώσει έξω από την τελετή εγκαινίων, υποστηρίζοντας ότι ένα από τα έργα της Σικάντερ προωθεί τις αμβλώσεις. Αναφέρονται στο γλυπτό «NOW» για το οποίο η καλλιτέχνιδα έχει δηλώσει ότι εκπροσωπεί «το θάρρος, τη ρευστότητα και την ανθεκτικότητα του θηλυκού» καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών. Η Texas Right to Life ζήτησε να «κρατηθεί το σατανικό είδωλο της άμβλωσης έξω από το Τέξας».

Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών απειλούνται σήμερα στις ΗΠΑ, μετά την ανατροπή της απόφασης-ορόσημου του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Roe εναντίον Wade, με την οποία το αμερικανικό σύνταγμα προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Η Texas Right to Life εντελώς αυθαίρετα θεώρησε το έργο «βλάσφημο», ενώ η Σικάντερ δήλωσε ότι «η τέχνη πρέπει να αφορά τον λόγο και όχι τη λογοκρισία. Ντροπή σε αυτούς που φιμώνουν τους καλλιτέχνες. Αν χρησιμοποιούμε την τέχνη, τα μέσα και τον πολιτισμό για να αντιστρέψουμε τα στερεότυπα για το φύλο, τη φυλή, τους μετανάστες, οι πεποιθήσεις που μεταφέρουμε στις μελλοντικές γενιές αντικατοπτρίζουν τον περίπλοκο και δυναμικό κόσμο στον οποίο ζούμε».

Με πληροφορίες από artnews, gothamtogo