Το Sinners και το One Battle After Another μπαίνουν στην τελική μάχη για το μεγάλο Όσκαρ

Λίγες μέρες πριν από τα Όσκαρ, οι τελικές προβλέψεις των αμερικανικών μέσων συγκλίνουν σε δύο ταινίες, αλλά όχι σε έναν νικητή: το Sinners και το One Battle After Another.

Το Variety δίνει προβάδισμα στο Sinners και το βλέπει να παίρνει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στις τελικές του προβλέψεις το τοποθετεί στην κορυφή της βραδιάς με επτά νίκες, από τη σκηνοθεσία και το Α΄ Ανδρικό μέχρι το Πρωτότυπο Σενάριο, το Casting και τη Μουσική. Δεν το αντιμετωπίζει απλώς ως έναν ισχυρό διεκδικητή. Το αντιμετωπίζει ως την ταινία που μπορεί να σηκώσει τη βραδιά στους ώμους της.

Το The Hollywood Reporter διαβάζει διαφορετικά τα στοιχεία. Στο μαθηματικό του μοντέλο, το One Battle After Another κρατά το πάνω χέρι για την Καλύτερη Ταινία, ενώ ο Paul Thomas Anderson προηγείται και για τη Σκηνοθεσία. Την ίδια στιγμή, όμως, το Sinners παραμένει εξαιρετικά ισχυρό σε κομβικές κατηγορίες, όπως το Α΄ Ανδρικό, το Πρωτότυπο Σενάριο, το Casting και η Μουσική. Ακόμη και εκεί, δηλαδή, η εικόνα δεν είναι καθαρή επικράτηση του ενός.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το Associated Press. Οι δύο συντάκτες του βλέπουν το One Battle After Another να έχει ελαφρύ προβάδισμα για την Καλύτερη Ταινία, αλλά στέκονται ιδιαίτερα στη φόρα που πήρε το Sinners μετά τις πρόσφατες νίκες του στα Actor Awards. Το αντιμετωπίζουν ως την ταινία που μπήκε ξανά δυνατά στην τελική ευθεία και μπορεί να χαλάσει το σενάριο της βέβαιης επικράτησης.

Αυτό είναι το πραγματικό νέο πριν από τα φετινά Όσκαρ. Όχι ότι υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο φαβορί, αλλά ότι η κούρσα έχει κλείσει σε δύο αντιπάλους. Το Sinners και το One Battle After Another έχουν μετατρέψει την τελική ευθεία σε μία από τις πιο σφιχτές και αμφίρροπες μάχες των τελευταίων ετών.