Sight & Sound: Καλύτερη ταινία της χρονιάς το Killers of the Flower Moon

Στην φετινή ψηφοφορία του περιοδικού Sight and Sound στην οποία συμμετείχαν 106 κριτικοί από όλον τον κόσμο κορυφαία ταινία της χρονιάς αναδεικνύεται το Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορσέζε. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το πολυσυζητημένο The Zone of Interest του Jonathan Glazer, ενώ το Past Lives της Celine Song βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου- πάνω από το Οppenheimer και την Barbie (oι οποίες ισοβαθμούν).

Μαρτιν Σκορσέζε: Τα τελευταία χρόνια, η γελοιοποίηση του κινηματογράφου έχει πάει σε άλλα επίπεδα

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε σχολιάζει τη νίκη του στην ψηφοφορία για τις καλύτερες ταινίες του 2023:

"Με χαροποίησε τόσο πολύ η ανταπόκριση στο Killers of the Flower Moon. Το ότι μπόρεσα να γυρίσω αυτή την ταινία, σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου, και το ότι την εκτίμησαν τόσο πολλοί, και ιδιαίτερα η κοινότητα των Οσέιτζ... για μένα είναι ευλογία.

Όταν μου είπαν ότι ήρθε πρώτη στην ψηφοφορία των κριτικών στο Sight and Sound, πρέπει να πω ότι συγκινήθηκα. Το περιοδικό αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχω δει τον κινηματογράφο να γελοιοποιείται με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Τα τελευταία χρόνια, η γελοιοποίηση έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Ο κινηματογράφος έχει υποτιμηθεί πολιτισμικά, από όλες τις πλευρές και με αμείωτους ρυθμούς.

Όποιος αγαπάει τον κινηματογράφο πρέπει να τον υπερασπιστεί. Αυτό που δεν εννοώ είναι η ιδέα του κινηματογράφου ως κάποιο είδος ντελίβερι πολιτικοκοινωνικών μηνυμάτων― πράγμα που μπορεί όντως να συμβάλλει στην απαξίωσή του. Αυτό που εννοώ είναι η τέχνη του κινηματογράφου. Τελεία και παύλα.

Είμαι συνδρομητής στο Sight and Sound εδώ και 60 χρόνια. Και όταν ξεφυλλίζω τις σελίδες του τελευταίου τεύχους, πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί; Επειδή το φτιάχνουν και το συντηρούν άνθρωποι που νοιάζονται.

Άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη μας. Σας παρακαλώ να το διατηρήσετε έτσι.

Σας ευχαριστώ για την αναγνώρισή σας στους Killers of the Flower Moon".

