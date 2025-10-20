Σχόλιο Μενδώνη για το δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Προκλητική αδιαφορία»

Θέση για το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, πήρε και η υπουργός, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε σχετική με το θέμα ερώτηση δημοσιογράφων, αποκαλώντας την κίνηση του μουσείου, «προκλητική αδιαφορία».

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», απάντησε η Λίνα Μενδώνη για το δείπνο.

Το στιγμιότυπο από το δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο με μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το οποίο δημοσίευσε και η Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι

Το δείπνο με φόντο τα Γλυπτά, έφερε την αντίδραση και της Μαρέβας Μητσοτάκη, η οποία τοποθετήθηκε στα social media, αποκαλώντας την απόφαση του μουσείου «άστοχη».

Το δείπνο ήταν μέρος του event από το Βρετανικό Μουσείο το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, για τον πρώτο «ροζ χορό» που ο διευθυντής, Nicholas Cullinan, έχει αποκαλέσει «εθνική εκδήλωση-ναυαρχίδα», με τη φιλοδοξία να γίνει εξίσου σημαντική, τόσο για τα έσοδα του ιδρύματος, όσο και για το κοινωνικό ημερολόγιο της ελίτ του Λονδίνου.

Μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων του event, ήταν οι Naomi Campbell, Alexa Chung, Miuccia Prada και Manolo Blahnik, Sir Steve McQueen και Sir Grayson Perry και Dame Kristin Scott Thomas.

Πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης, ήταν η Ίσα Αμπάνι, μια πολυτάλαντη Ινδή «επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και προστάτιδα των τεχνών».

Το φετινό Ball είχε θέμα το ροζ χρώμα, εμπνευσμένο από τις αποχρώσεις και το φως της Ινδίας, σε συνδυασμό με την έκθεση Ancient India: Living Traditions που ολοκληρώθηκε το ίδιο Σαββατοκύριακο. Οι καλεσμένοι εισήλθαν αρχικά στη Μεγάλη Αίθουσα του Μουσείου πριν απολαύσουν δείπνο ανάμεσα σε ιστορικά εκθέματα και συμμετάσχουν σε δημοπρασία με σπάνια αντικείμενα. Μία από τις αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο ήταν και η Duveen Gallery, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.