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Σχέδια για επιστροφή του Τζιμ Κάρεϊ στον ρόλο του Γκριντς

Τι έχει γίνει γνωστό

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΙΜ ΚΑΡΕΪ ΓΚΡΙΝΤΣ ΣΙΚΟΥΕΛ ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Universal Pictures-Imagine Entertainment
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Η Universal και η Imagine Entertainment ετοιμάζουν τη συνέχεια του «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων», με τον Τζιμ Κάρεϊ να επιστρέφει στον ρόλο του Γκριντς.

Εκτός από τον Κάρεϊ αναμένεται να επιστρέψει και ο Ρον Χάουαρντ ως σκηνοθέτης. Ο Μπράιαν Γκρέιζερ, συνιδρυτής της Imagine μαζί με τον Χάουαρντ, αναμένεται να επιστρέψει ως παραγωγός της ταινίας.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το εγχείρημα ενδέχεται να ακυρωθεί. Ωστόσο, αν προχωρήσει, η συνέχεια θα έχει σενάριο του Άλεκ Μπεργκ.

Οι δηλώσεις του Τζιμ Κάρεϊ για επιστροφή στον ρόλο του Γκριντς

Ο Κάρεϊ τα τελευταία χρόνια είναι λιγότερο ενεργός, εντούτοις είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν ανοιχτός στο να επιστρέψει ως Γκριντς, αν και σημείωσε ότι η εντατική διαδικασία μακιγιάζ στην πρώτη ταινία ήταν αποθαρρυντική και ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία motion capture.

«Ω, Θεέ μου, ξέρεις, αν μπορούσαμε να βρούμε λύση για τον Γκριντς», είπε ο Κάρεϊ στο ComicBook.com το 2024. «Το θέμα είναι ότι, εκείνη την ημέρα, το έκανα με πολύ μακιγιάζ και σχεδόν δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ήταν μια εξαιρετικά βασανιστική διαδικασία. Τα παιδιά ήταν συνεχώς στο μυαλό μου. "Είναι για τα παιδιά. Είναι για τα παιδιά. Είναι για τα παιδιά". Και τώρα, με την τεχνολογία motion capture και τέτοια πράγματα, θα μπορούσα να είμαι ελεύθερος να κάνω και άλλα πράγματα. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν τον κόσμο».

Η ταινία «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» μεταφέρθηκε αργότερα σε ταινία κινουμένων σχεδίων του 2018 με τίτλο «Ο Γκριντς», η οποία κυκλοφόρησε από την Universal και την Illumination Entertainment και αποτέλεσε μια ακόμη τεράστια επιτυχία.

Το Hollywood Reporter δημοσίευσε πρώτο την είδηση για τη συνέχεια του «Γκριντς».

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

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