Σέξι, τολμηρή, απελευθερωμένη: H νέα Versace του Dario Vitale

Μέχρι πριν λίγους μήνες, το όνομα του Dario Vitale περνούσε σχεδόν απαρατήρητο έξω από τους στενούς κύκλους της μόδας. Ο Ναπολιτάνος σχεδιαστής διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Versace τον Απρίλιο, χωρίς το εκτόπισμα ή τη φήμη της Donatella Versace , μιας προσωπικότητας που ταυτίστηκε πλήρως με το brand. Αυτή ακριβώς η «ανωνυμία» έκανε την πρώτη του συλλογή ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Θα διατηρούσε την υπερβολή και τη λάμψη που έκαναν τον οίκο παγκόσμιο συνώνυμο του γκλάμουρ; Ή θα έδινε έναν νέο, απροσδόκητο προσανατολισμό, σε μια στιγμή που ο Versace περνά οριστικά στον έλεγχο του Prada Group μετά την εξαγορά-μαμούθ του 1,38 δισ. δολαρίων;

Οι απαντήσεις δόθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Vitale παρουσίασε το πρώτο του σόου στην Pinacoteca Ambrosiana, την ιστορική πινακοθήκη του Μιλάνου που φιλοξενεί έργα των Ραφαήλ και Καραβάτζιο. Οι προσκλήσεις έφτασαν με τη μορφή παθιασμένων επιστολών εμπνευσμένων από τον ποιητή Τζον Κιτς, ενώ οι καλεσμένοι έμαθαν τον χώρο μόνο όταν έφτασαν.

Φωτ: Versace

Φωτ: Versace

Η μεγαλοπρέπεια των αριστουργημάτων συνδυάστηκε με μια σκηνοθεσία που θύμιζε ιδιωτικό σπίτι σε αναστάτωση: ένα κρεβάτι αφημένο άστρωτο, ένα γραφείο με το παιχνίδι Solitaire να μένει ανοιχτό στην οθόνη.Η επιλογή ήταν ταιριαστή με το πνεύμα της συλλογής, που στις σημειώσεις παρουσιαζόταν ως «έκφραση ζωής χωρίς περιορισμούς και απολογίες».

Φωτ: Versace

Και πράγματι, τα ρούχα ανέδιδαν ελευθερία και σεξ απίλ: βαθιά κομμένα γιλέκα, ριγέ παντελόνια, δερμάτινα jackets, μεταλλικές λάμψεις και ιριδίζοντα φορέματα, όλα σε ρυθμούς Prince, George Michael και Eurythmics. Δεν έλειψαν και τα γνώριμα μοτίβα του Versace, όπως η Μέδουσα σε ζακέτες και τα λαμπερά καρό που θύμισαν την εμφάνιση της Claudia Schiffer στην πασαρέλα του 2023.

Φωτ: Versace

Φωτ: Versace

Μετά το σόου, ο Vitale εξήγησε ότι δεν θέλησε να αναπαράγει συγκεκριμένα κομμάτια από τα αρχεία. Αντίθετα, αναζήτησε «το πνεύμα του Gianni πέρα από τα ρούχα».

Φωτ: Versace

Το προσωπικό στίγμα: πουκάμισα, layering και νέα χρωματική παλέτα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν η έμφαση στα πουκάμισα. Παρότι αποτελούν μέρος της κληρονομιάς του Versace, φαίνεται πως μόνο τώρα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Ο ίδιος ο Vitale είχε δώσει το στίγμα του ήδη από τον Αύγουστο, όταν στο Φεστιβάλ της Βενετίας δύο σταρ του Χόλιγουντ – η Julia Roberts και η Amanda Seyfried – εμφανίστηκαν με το ίδιο Versace outfit, ένα ριγέ πουκάμισο μέσα από ψηλόμεσο τζιν. «Αυτό είναι πραγματικά εγώ», σχολίασε ο σχεδιαστής. Η εικόνα αυτή επανήλθε στην πασαρέλα σε διάφορες εκδοχές, άλλοτε με αλυσίδες που έδεναν στη ζώνη, άλλοτε με πιο καθαρές γραμμές. «Η ιδέα του ψηλόμεσου παντελονιού είναι στάση. Σου δίνει την αίσθηση του ελέγχου», εξήγησε.

Φωτ: Versace

Φωτ: Versace

Εξίσου χαρακτηριστικό ήταν το layering. Ο Vitale εμφανίστηκε και ο ίδιος με T-shirt, πουκάμισο και καφέ δερμάτινο σακάκι, ένα look που συνδύαζε τον σπορ χαρακτήρα με την πολυτέλεια (το jacket ήταν Miu Miu, από τον προηγούμενο σταθμό της καριέρας του). «Όταν ήμουν παιδί υπήρχε ο κανόνας: φοράς πάντα T-shirt, πουκάμισο και πουλόβερ. Αυτά είναι για μένα τα θεμέλια κάθε ντουλάπας», είπε. Για εκείνον, το layering δεν είναι συντηρητική συνήθεια, αλλά τρόπος να προσθέτεις βάθος, υφή και ένταση στο ντύσιμο: «Ήθελα να το κάνω sexy».

Φωτ: Versace

Η πρώτη του συλλογή, λοιπόν, δεν ήταν μια ασφαλής άσκηση επανάληψης, αλλά ένα χτύπημα γεμάτο αυτοπεποίθηση. Σε μια Μιλανέζικη σκηνή που τα τελευταία χρόνια κυριαρχείται από ουδέτερους τόνους και «διακριτική κομψότητα», ο Vitale πρότεινε κάτι εντελώς διαφορετικό: χρώμα, ενέργεια, σεξουαλικότητα. Και, αν κρίνει κανείς από τον συνδυασμό με την πρόσφατη συλλογή της Prada που πλημμύρισε neon αποχρώσεις, όλα δείχνουν ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πιο φωτεινή και τολμηρή από ποτέ.

Με πληροφορίες από CNN