Σερ: Αν εκλεγεί ξανά ο Τραμπ, θα φύγω από τη χώρα

Με αφορμή το νέο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της η Σερ μίλησε στον Guardian μεταξύ άλλων και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέντευξη, η Σερ δήλωσε ότι ίσως έχει γράψει ιστορία. «Η ζωή μου φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από οποιουδήποτε ανθρώπου στην ιστορία. Θα έπρεπε να μπω στο βιβλίο Γκίνες γι' αυτό. Και συνεχίζω ακόμα!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, δεν κρύβει ότι τρέμει την πιθανότητα να επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ. «Την προηγούμενη φορά παραλίγο να πάθω έλκος», λέει αρχικά. «Αν εκλεγεί, ποιος ξέρει; Αυτή τη φορά θα φύγω (από τη χώρα)», συμπληρώνει.



Στα 77 της χρόνια και με μια καριέρα έξι δεκαετιών πίσω της, η Σερ εξακολουθεί να βρίσκει νέους τρόπους να εκφράζεται. Έτσι, κυκλοφορεί το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της και εκείνη, μιας και όπως δηλώνει «όλοι έχουν από ένα».

«Έτσι, όταν τηλεφώνησε ο μάνατζερ μου και μου είπε, "Θα θέλαμε να το κάνεις αυτό", η απάντησή μου ήταν "Όχι!". Μου είπε, "Απλά σκέψου το". Έτσι, κάθισα κάτω και σκέφτηκα "τι μπορώ να κάνω που να είναι διαφορετικό;"», περιέγραψε.

Τα μισά τραγούδια του νέου της άλμπουμ είναι καινούργια, συμπεριλαμβανομένου του χορευτικού κομματιού «DJ, Play a Christmas Song». Άλλα κομμάτια του άλμπουμ είναι εντελώς απροσδόκητα, όπως μια διασκευή του εκστατικού «This Will Be Our Year» των Zombies, από το cult αριστούργημά τους «Oracle & Odyssey» του 1968, αναφέρει ο Guardian.

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήθελα αυτό το άλμπουμ να είναι διασκεδαστικό», επισημαίνει η Σερ.

Το νέο της άλμπουμ περιλαμβάνει και μια διασκευή του «Christmas» (Baby Please Come Home), το οποίο αρχικά συμπεριλήφθηκε στο κλασικό χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Phil Spector το 1963, με την Darlene Love και τη 17χρονη τότε Σερ στα φωνητικά.

Τώρα, 60 χρόνια αργότερα, αυτή και η Love ερμηνεύουν το τραγούδι ως ντουέτο. Και η Σερ παραδέχεται ότι σιχαίνεται όταν ακούει άλλους να λένε τη φράση «το θυμάμαι σαν να είναι χθες», σε αυτή την περίπτωση, θυμάται ξεκάθαρα εκείνη την ηχογράφηση για το άλμπουμ του Spector.