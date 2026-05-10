«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Η ιστορική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα

Το ΟΑΚΑ «σείστηκε» το βράδυ του Σαββάτου, με τους Metallica να γράφουν ιστορία μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές στην Αθήνα.

Η συναυλία σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος των Metallica στην Ελλάδα, μετά από 16 χρόνια.

Από νωρίς το μεσημέρι, χιλιάδες fans κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ ισχυρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ για τη διευκόλυνση της προσέλευσης του κοινού.

Φωτ. EUROKINISSI

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό “doodle” των Robert Trujillo και Kirk Hammett, οι οποίοι εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη,

Μάλιστα, ο Kirk Hammett ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή: «Οι πρόγονοί σας εφηύραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ τους σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα».





Ακολούθησε ωστόσο και δεύτερη έκπληξη με αναφορά στην ελληνική ροκ σκηνή, καθώς ακούστηκε το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», με το κοινό να τραγουδά δυνατά, δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με την ελληνική μουσική ταυτότητα.

Η συναυλία περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, με τον James Hetfield να ευχαριστεί συγκινημένος το ελληνικό κοινό, αποκαλώντας το «οικογένεια», σε μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συναυλίας και μετατράπηκε σε μουσικό γεγονός-σταθμό.