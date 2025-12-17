Σε νέα φάση το Βρετανικό Μουσείο: Τι αλλάζει και τι θα γίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σε νέα φάση διαχείρισης της αποικιακής του κληρονομιάς περνά το Βρετανικό Μουσείο, προχωρώντας σε εκτεταμένους δανεισμούς αρχαιοτήτων σε άλλες χώρες και επαναπροσδιορίζoντας τη διεθνή του στρατηγική,

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κούλιναν, ο οποίος βρίσκεται στη Βομβάη με αφορμή την έναρξη της έκθεσης, δήλωσε ότι «η πολιτιστική διπλωματία είναι ο ρόλος που πρέπει να έχουν τα μουσεία», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένας πιο θετικός δρόμος συνεργασίας, πέρα από τη λογική του ''όλα ή τίποτα''».

Η πολιτική αυτή συμπίπτει χρονικά με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαινίσεων του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο θα οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο αιθουσών και στη μετακίνηση εκθεμάτων, όπως επισημαίνει το ΕΡΤnews σε ανταπόκριση από το Λονδίνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διεθνείς δανεισμοί λειτουργούν τόσο ως πρακτική λύση κατά τη διάρκεια των έργων όσο και ως στρατηγική επιλογή του νέου διευθυντή, Νίκολας Κούλιναν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επιδιώκει ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της πολιτιστικής διπλωματίας.

Νέα πολιτική από το Βρετανικό Μουσείο

Οι Times εντάσσουν τη νέα αυτή πολιτική στο ευρύτερο πλαίσιο της αποικιοκρατίας και των αντικειμένων που αποκτήθηκαν όταν το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούσε ως αυτοκρατορική δύναμη.

Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο, ωστόσο, στην επίσημη ιστοσελίδα του παρουσιάζει τους δανεισμούς ως διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, χωρίς να χρησιμοποιεί τον όρο «απο-αποικιοποίηση».

Σε αυτό το περιβάλλον, το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ανοιχτό.

«Το Βρετανικό Μουσείο έχει κατά καιρούς προτείνει και προς την Ελλάδα το μοντέλο του δανεισμού. Η Αθήνα, ωστόσο, απορρίπτει σταθερά αυτή τη λογική, καθώς προϋποθέτει αναγνώριση κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, θέση που η ελληνική πλευρά δεν αποδέχεται» επισημαίνει το ΕΡΤnews.

Και συνεχίζει: «Χωρίς αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και χωρίς αναγνώριση του Παρθενώνα ως ενιαίου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οι συζητήσεις παραμένουν στάσιμες».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ