«Σε δύο χρόνια κανείς δεν θα νοιάζεται αν οι ηθοποιοί είναι AI», λέει ο σκηνοθέτης του «La Haine»

Την πλήρη στήριξή του στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο εξέφρασε ο Γάλλος σκηνοθέτης Ματιέ Κασσοβίτς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «το τελευταίο καλλιτεχνικό εργαλείο που χρειαζόμαστε», ενώ απέρριψε τις ανησυχίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο πλαίσιο φεστιβάλ αφιερωμένου στο AI στις Κάννες, ο δημιουργός της ταινίας La Haine δήλωσε ότι «σε λίγα χρόνια κανείς δεν θα ενδιαφέρεται αν οι χαρακτήρες είναι αληθινοί ή δημιουργημένοι από υπολογιστή».

Ο ίδιος εργάζεται σε μια νέα ταινία βασισμένη σε κόμικ της δεκαετίας του 1940 του Edmond-François Calvo, η οποία αναπτύσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η χρήση AI μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής, με τα οπτικά εφέ να κοστολογούνται περίπου στο μισό σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Ο Κασοβίτς εκτίμησε επίσης ότι σύντομα θα εμφανιστούν «AI ηθοποιοί» με μεγάλη απήχηση στο κοινό. «Σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν AI σταρ με εκατομμύρια ακολούθους, με τους οποίους το κοινό θα μπορεί να αλληλεπιδρά απευθείας», είπε, περιγράφοντας ένα μοντέλο όπου οι ψηφιακοί χαρακτήρες θα αποτελούν βασικό κομμάτι της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Αν και παραδέχθηκε ότι οι ερμηνείες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πειστικές, σημείωσε ότι παραμένει απαραίτητη η συμμετοχή ηθοποιών, κυρίως για τη φωνή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει στο Παρίσι στούντιο κινηματογράφου με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο συνέκρινε με την ίδρυση της εταιρείας ειδικών εφέ Industrial Light and Magic από τον George Lucas τη δεκαετία του 1970.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο όπου μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη,με στόχο να μειώσουν το κόστος και να προσφέρουν νέες δυνατότητες στην παραγωγή. Υποστηρικτές της τεχνολογίας θεωρούν ότι μπορεί να διευρύνει την παραγωγή και να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων δημιουργών στον χώρο.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της AI προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Δημιουργοί εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ταινίες θα στερούνται καλλιτεχνικού βάθους, ενώ η χρήση υλικού για την εκπαίδευση αλγορίθμων χωρίς άδεια έχει οδηγήσει σε δεκάδες νομικές προσφυγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γερμανός νομικός Tim Kraft ανέφερε ότι εκκρεμούν περίπου 140 υποθέσεις κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, σχετικά με ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Κασοβίτς απέρριψε τις ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η καλλιτεχνική δημιουργία βασίζεται διαχρονικά σε επιρροές. Όπως είπε, «όλοι δανείζονται από άλλους», προσθέτοντας ωστόσο ότι θα κινηθεί νομικά σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το έργο του με τρόπο που θεωρεί καταχρηστικό.

Με πληροφορίες από Guardian