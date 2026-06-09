Σε δημοπρασία δαχτυλίδι του 16ου αιώνα - «Εύρημα που συναντά κανείς μία φορά στη ζωή του»

Ένα «εύρημα που συναντά κανείς μία φορά στη ζωή του» – ένα χρυσό δαχτυλίδι του 16ου αιώνα – αναμένεται να πιάσει χιλιάδες λίρες σε δημοπρασία.

Το χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντια ανακαλύφθηκε στο χωριό Wormington του Gloucestershire, στη Βρετανία, από τον Στιούαρτ Τζόουνς τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Τζόουνς δήλωσε ότι ήταν «γεμάτος χαρά» μετά την εύρεση του δαχτυλιδιού με τα οκτώ διαμάντια και ότι θα μοιραστεί τα έσοδα από την πώληση με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Το δαχτυλίδι αναμένεται να προσελκύσει προσφορές μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών όταν βγει σε δημοπρασία στο Noonans of Mayfair στις 23 Ιουνίου.

Το δαχτυλίδι που εξέπληξε τον Τζόουνς

Ο Τζόουνς ασχολείται με την ανίχνευση μετάλλων εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δήλωσε ότι δεν είχε εξερευνήσει ποτέ στο παρελθόν το Wormington, τέσσερα μίλια από το Broadway, και η εύρεση έγινε προς το τέλος μιας επτάωρης αναζήτησης.

«Ήμουν πανευτυχής», είπε ο Τζόουνς.

«Όλοι γύρω μου μου έδιναν συγχαρητήρια και τραβούσαν φωτογραφίες ενώ κρατούσα το δαχτυλίδι».

Καθώς έβγαζε το δαχτυλίδι από το χώμα, ένα διαμάντι ξεκόλλησε και έπεσε στο χέρι του Τζόουνς, ενώ έλειπε και ένα δεύτερο διαμάντι.

Έχοντας δοκιμάσει στο παρελθόν την αναζήτηση χρυσού, ο Τζόουνς μάζεψε το χώμα γύρω από το σημείο όπου ανακάλυψε το δαχτυλίδι και το πήρε στο σπίτι για να το πλύνει και να το κοσκινίσει, κάτι που τον οδήγησε στην εύρεση του διαμαντιού που έλειπε.

«Το περιγράφω ως "εύρημα που συναντά κανείς μία φορά στη ζωή του"», ανέφερε για το δαχτυλίδι.

«Όπως πολλοί που αναζητούν μέταλλα, πάντα ονειρευόμουν να βρω κάτι πραγματικά ξεχωριστό, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ανακάλυπτα ένα αντικείμενο τέτοιας σημασίας».

Ένα σπάνιο εύρημα

Το δαχτυλίδι εξετάστηκε από το Βρετανικό Μουσείο και τη Λόρα Σμιθ, ειδική σε κοσμήματα στη Noonans, η οποία είπε ότι το κομμάτι ταίριαζε με το στυλ της εποχής, το οποίο απαιτούσε «μεγαλοπρεπή δαχτυλίδια για να κάνουν εντύπωση από απόσταση».

«Αυτό το δαχτυλίδι είναι στολισμένο με λουλούδια και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα οκτώ διαμαντιών hogback – κάτι που είναι πολύ σπάνιο – αν και δύο είναι χαλαρά», είπε.

«Το δαχτυλίδι είναι 19,2 καρατίων, ακριβώς το πρότυπο που καθιέρωσε ο Εδουάρδος Α΄ το 1300», πρόσθεσε η Σμιθ.

Με πληροφορίες από BBC