Σάρον και Κέλι Όσμπορν θυμούνται τον Όζι στα 77 χρόνια από τη γέννησή του

Η Σάρον Όσμπορν, μάνατζερ και σύζυγος του Όζι Όσμπορν επί 43 χρόνια, δημοσίευσε μήνυμα για τα 77 χρόνια από τη γέννηση του μουσικού, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών.

Στην ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Αγαπημένε μου σύζυγε, γιορτάζω την ημέρα που γεννήθηκες. Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε δω στην άλλη πλευρά».

Αναρτήσεις για τον πατέρα τους έκαναν και τα δύο παιδιά της οικογένειας. Η Κέλι Όσμπορν ανέβασε φωτογραφία του δίπλα σε τούρτα γενεθλίων γράφοντας: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Μου λείπεις! Σ’ αγαπώ περισσότερο από την ίδια τη ζωή!».

Σε δεύτερη ανάρτηση, από το παγκάκι-αφιέρωμα στους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, σημείωσε: «Δεν περνά μέρα που να μη σκέφτομαι την αγάπη μου για εσένα και την κληρονομιά σου. Τι δεν θα έδινα για ένα ακόμη κερί».

Ο Τζακ Όσμπορν συμμετέχει αυτό το διάστημα στο «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here» του ITV και δεν έκανε δική του ανάρτηση. Η Κέλι, όμως, δημοσίευσε παιδική φωτογραφία των δύο αδελφών γράφοντας ότι η ημέρα ήταν δύσκολη χωρίς εκείνον.