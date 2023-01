Σαμ Μέντες: Η «σπουδαία εποχή» του κινηματογράφου πεθαίνει

Η «σπουδαία εποχή» του κινηματογράφου πεθαίνει, δήλωσε ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως αν έβγαιναν σήμερα οι πιο διάσημες ταινίες του θα πήγαιναν κατευθείαν για streaming.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες του με τον Τζέιμς Μποντ αλλά και τις «American Beauty» και «1917» δήλωσε πως «Ο 20ος αιώνας, η σπουδαία εποχή των ταινιών, η σπουδαία μορφή ψυχαγωγίας, που οδηγούσε στους κινηματογράφους, πεθαίνει.

»Κοιτάζω τις ταινίες μου και νομίζω ότι οι American Beauty, Revolutionary Road, Away We Go, όλες αυτές θα πήγαιναν σε streaming τώρα και αυτό με στενοχωρεί».

Μιλώντας στο πρόγραμμα Sunday With Laura Kuensberg του BBC, ο Μέντες είπε ότι πλέον «οι ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού» δεν γίνονται για τους κινηματογράφους και καταλήγουν τις περισσότερες φορές απευθείας σε υπηρεσίες ροής, όπως το Netflix ή το Amazon Prime.

«Κοιτάξτε τις multiplex (αίθουσες). Οι άνθρωποι πηγαίνουν και «υπάρχουν έξι προβολές» και μετά πηγαίνετε σε αυτές τις έξι προβολές και λέτε «προβολή 1η Avatar, προβολή 2η Avatar, προβολή 3η Avatar», αυτό δεν είναι κινηματογράφος έξι προβολών, είναι έξι προβολές που δείχνουν την ίδια ταινία», είπε.

«Αυτή είναι μια διαφορετική κατανόηση του γιατί οι κινηματογράφοι δημιουργήθηκαν εξαρχής».

Πρόσθεσε ότι οι κινηματογραφιστές πρέπει τώρα να «αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τη φιλοδοξία μιας μεγάλης οθόνης» ή «να αποδεχτούν ότι θα τους δουν εκατομμύρια άνθρωποι στο streaming, κάτι που δεν είναι κακό».

Η τελευταία του ταινία, Empire of Light (H Αυτοκρατορία του Φωτός), είναι ένα ρομαντικό δράμα που διαδραματίζεται γύρω από έναν παλιό κινηματογράφο στην αγγλική παραθαλάσσια πόλη Margate το 1981.

Ο Μέντες έχει δηλώσει παλαιότερα στον Guardian ότι η ταινία ήταν ένα ερωτικό γράμμα για τον κινηματογράφο.

«Αν είναι ραγισμένη η καρδιά σου, οι ταινίες μπορούν να σε βοηθήσουν να επανέλθεις. Είμαι ρομαντικός. Το πιστεύω αυτό. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει: για τί αυτή είναι η μαγεία των ταινιών», είπε.

Είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη σε δικό του σενάριο και με έμπνευση από την παιδική του ηλικία, καθώς και ο ίδιος είχε άτομο που έπασχε από ψυχική ασθένεια στο κοντινό του περιβάλλον.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν, που υποδύεται μία μάνατζερ κινηματογράφου με διπολική διαταραχή, ένας χαρακτήρας βασισμένος σε μεγάλο βαθμό στη μητέρα του Μέντες, Βάλερι.

«Το στίγμα εξακολουθεί να συνδέεται με τις ψυχικές ασθένειες. Υπάρχει ακόμα ένας μανδύας σκότους που είναι πεταμένος πάνω στην ψυχική ασθένεια», είπε.

«Αν βγεις από το νοσοκομείο και αναρρώσεις από τον καρκίνο, σου λένε αμέσως «πώς είσαι;». Εάν βγεις από ένα κέντρο ψυχικής υγείας, δεν το συζητώ, μάλλον δεν σου κάνουν καν την ερώτηση».

Ο Μέντες πρόσθεσε ότι έπρεπε να «δραματοποιήσει» την επίδραση του τι σημαίνει να ζεις μέσα από τη διπολική διαταραχή και τη μανιοκατάθλιψη, «αντί να το εξηγεί».

Η 48χρονη Κόλμαν, πρωταγωνιστεί στο πλευρό του 25χρονου Τζαμαϊκανο-Βρετανού ηθοποιού Μάικλ Γουόρντ, ο οποίος υποδύεται έναν πωλητή στα εισιτήρια του κινηματογράφου και ξεκινά μια στενή σχέση μαζί της.

Μιλώντας για τη συνεργασία με την Κόλμαν ο Μέντες είπε πως «Ντρεπόταν πολύ για τις σεξουαλικές σκηνές, όπως συμβαίνει συχνά. Βλέπεις τους ανθρώπους στις ωμές στιγμές τους, στα πιο συναισθηματικά ευάλωτά τους.

»Προσπαθείς να πιέσεις λίγο παραπέρα, σε μέρη που συνήθως δεν σου επιτρέπεται να μπεις, πηγαίνεις πίσω από την κουρτίνα. Ήθελα να δω τη σωματική τους επιθυμία».

