Σαλμάν Ρούσντι: Θα τιμηθεί στο Λονδίνο για τη λογοτεχνία και την ελευθερία της έκφρασης

Ο Σαλμάν Ρούσντι θα τιμηθεί στο Λονδίνο με το Liberatum Cultural Honor, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου και θα συμπέσει με την 25η επέτειο του Liberatum, του διεθνούς οργανισμού πολιτιστικής διπλωματίας που ιδρύθηκε το 2001.

Το Liberatum παρουσιάζει τη βράβευση όχι μόνο ως αναγνώριση της λογοτεχνικής διαδρομής του Ρούσντι, αλλά και ως δημόσια δήλωση υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τον οργανισμό, η ελεύθερη έκφραση απειλείται «σε περισσότερα μέρη και με περισσότερους τρόπους» από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν.

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Ο Ρούσντι, βραβευμένος με Booker Prize για «Τα παιδιά του μεσονυκτίου» και συγγραφέας των «Σατανικών στίχων», έχει συνδεθεί όσο λίγοι σύγχρονοι συγγραφείς με τη συζήτηση γύρω από τη λογοτεχνία, τη λογοκρισία, τη θρησκευτική βία και το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

Η βράβευση έρχεται λίγους μήνες μετά την παρουσίαση στο Sundance του ντοκιμαντέρ του Alex Gibney, «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie», το οποίο επιστρέφει στην επίθεση εναντίον του συγγραφέα τον Αύγουστο του 2022, στο Chautauqua Institution της Νέας Υόρκης. Ο Ρούσντι είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης και υπέστη σοβαρά τραύματα.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στα απομνημονεύματά του «Knife: Meditations After an Attempted Murder» και περιλαμβάνει υλικό που κατέγραψε η σύζυγός του, η ποιήτρια και εικαστικός Rachel Eliza Griffiths, μέσα στο νοσοκομείο, τις ημέρες μετά την επίθεση. «Οι άνθρωποι πρέπει να δουν πώς μοιάζει η τρομοκρατία και να τη βιώσουν», είχε πει ο Ρούσντι στο Variety, με αφορμή την προβολή της ταινίας στο Sundance.

Στην τελετή του Λονδίνου αναμένονται προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, της δημοσιογραφίας και των τεχνών, μεταξύ των οποίων ο Richard Eyre, ο Asif Kapadia, ο Louis Theroux, ο Terry Gilliam, η Amma Asante, η Antonia Fraser και η Tina Brown.

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Προηγούμενοι τιμώμενοι του Liberatum Cultural Honor είναι, μεταξύ άλλων, η Zaha Hadid και ο Francis Ford Coppola. Η φετινή βράβευση του Ρούσντι εντάσσεται σε αυτή τη γραμμή, τιμώντας έναν συγγραφέα του οποίου το έργο, αλλά και η ίδια η δημόσια παρουσία, έχουν γίνει σύμβολο της αντοχής της λογοτεχνίας απέναντι στη βία και τη φίμωση.

με στοιχεία από Variety