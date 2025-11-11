Σάλι Κέρκλαντ: Έφυγε από τη ζωή στα 84 η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός του «Anna» 

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ, που τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο Anna (1987) και είχε εμφανιστεί στο κλασικό The Sting με τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Μάικλ Γκριν, η Κέρκλαντ άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τρίτης σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Παλμ Σπρινγκς.

Το φθινόπωρο, φίλοι της είχαν δημιουργήσει λογαριασμό στο GoFundMe για να καλύψουν τα έξοδα της νοσηλείας της, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στον αυχένα, το χέρι και το ισχίο, ενώ στη διάρκεια της ανάρρωσης παρουσίασε επιπλοκές από λοιμώξεις.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, προτού στραφεί στην υποκριτική και αποκτήσει περισσότερους από 100 ρόλους στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες The Way We Were με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, JFK του Όλιβερ Στόουν, Revenge με τον Κέβιν Κόστνερ, EDtv του Ρον Χάουαρντ και Bruce Almighty με τον Τζιμ Κάρεϊ. Είχε επίσης ένα cameo στο Blazing Saddles του Μέλ Μπρουκς.

Η ερμηνεία της στο Anna θεωρείται η κορυφαία στιγμή της καριέρας της, όπου υποδύθηκε μια Τσέχα ηθοποιό του κινηματογράφου που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της στις ΗΠΑ, καθοδηγώντας μια νεότερη γυναίκα (Πολίνα Πορίζκοβα). Για τον ρόλο αυτόν τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα και απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ, δίπλα στις Σέρ, Μέριλ Στριπ, Γκλεν Κλόουζ και Χόλι Χάντερ.

Όπως έγραψε τότε η Los Angeles Times, «είναι μία από εκείνες τις ηθοποιούς των οποίων το ταλέντο αποτελεί κοινό μυστικό στο χώρο, αλλά παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό — κάτι που αλλάζει με αυτήν τη φλογερή ερμηνεία».

Απόφοιτη του Actor’s Studio και συνεργάτιδα του Γουόρχολ

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, κόρη της συντάκτριας μόδας του Vogue και του Life, η Κέρκλαντ ξεκίνησε το μόντελινγκ στα πέντε της. Σπούδασε στη Δραματική Ακαδημία και μαθήτευσε δίπλα στον Λι Στράσμπεργκ, κορυφαίο δάσκαλο της «μεθόδου». Ένα από τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα ήταν η συμμετοχή στο 13 Most Beautiful Women του Άντι Γουόρχολ (1964).

Στο θέατρο διακρίθηκε σε παραγωγές έργων του Σαίξπηρ, όπως Το Όνειρο Θερινής Νυκτός και Η Τρικυμία, ενώ είχε δηλώσει: «Κανένας ηθοποιός δεν μπορεί να λέει ότι είναι ηθοποιός, αν δεν έχει δουλέψει πάνω στον Σαίξπηρ. Σου μαθαίνει αναπνοή, γλώσσα, δύναμη».

Πέρα από το θέατρο και τον κινηματογράφο, η Κέρκλαντ είχε έντονη κοινωνική παρουσία, προσέφερε βοήθεια σε άτομα με AIDS, καρκίνο και καρδιοπάθειες, στήριζε άστεγους μέσω του Ερυθρού Σταυρού και συμμετείχε σε δράσεις υπέρ νέων κρατουμένων.

Με πληροφορίες από Associated Press