SAG Awards 2025: Οι μεγάλοι νικητές στα βραβεία των Ηθοποιών

Οι Ντέμι Μουρ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Κίερεν Κάλκιν και Ζόι Σαλντάνα βαδίζουν ολοταχώς στον δρόμο για τα Όσκαρ, μετά την απονομή των SAG Awards, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Οι τρεις από τους τέσσερις μάλιστα θεωρούνται φαβορί στις κατηγορίες τους για τα μεγάλα βραβεία του αμερικανικού κινηματογράφου, τα Όσκαρ 2025, που θα απονεμηθούν στις 2 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, ώρα Ελλάδος.

Εν τω μεταξύ, τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (Screen Actors Guild Awards), τα SAG Awards, απονεμήθηκαν σε μια βραδιά που είχε ως οικοδέσποινα την Κρίστεν Μπελ. Η ταινία «Conclave» απέσπασε το βραβείο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς, ενώ η Ντέμι Μουρ βραβεύτηκε ως η καλύτερη ηθοποιός, για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance». Ήταν το τρίτο βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας που κέρδισε φέτος, μετά τη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες και τη διάκριση στα Critic’s Choice Awards.

Η Ντέμι Μουρ σε μία ακόμη συγκινητικά φορτισμένη ομιλία της, είπε ότι όταν έγινε μέλος του SAG, «άλλαξε η ζωή [της] επειδή [της] έδωσε νόημα, της έδωσε σκοπό και κατεύθυνση». «Ήμουν ένα παιδί μόνη μου που δεν είχα κανένα σχέδιο ζωής και σίγουρα δεν ήξερα τίποτα για την υποκριτική, αλλά έβλεπα, άκουγα και έμαθα από όλους εσάς», είπε η Μουρ καθώς απευθυνόταν στο γεμάτο αστέρια κοινό. «Όλοι ήσασταν οι μεγαλύτεροι δάσκαλοί μου», είπε και συνέχισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που συνέχισα αυτά τα τόσα χρόνια να μπορώ να προσπαθώ και μερικές φορές να πετυχαίνω και μερικές φορές να αποτυγχάνω, αλλά να μπορώ να συνεχίσω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς την υποστήριξη της απίστευτης ομάδας μου».

Η Μουρ κέρδισε την Πάμελα Άντερσον (The Last Showgirl), τη Σίνθια Ερίβο (Wicked), την Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez) και την Μάικι Μάντισον (Anora).

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός, ενώ η Τζέιν Φόντα τιμήθηκε με το Βραβείο Σταδιοδρομίας για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Φωτογραφία: EPA

Αναλυτικά η λίστα με τους μεγάλους νικητές των SAG Awards:

Καλύτερος Ηθοποιός: Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Καλύτερη Ηθοποιός: Ντέμι Μουρ (The Substance)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κίερεν Κάλκιν (A Real Pain)

Καλύτερη Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Ταινία: Conclave

Τα βραβεία SAG για την τηλεόραση

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Χιρογιούκι Σανάδα (Shogun)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Άννα Σαουάι (Shogun)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Δραματική Σειρά: Shogun

Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Κωμική Σειρά: Only Murders in the Building

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Κόλιν Φάρελ (The Penguin)



Καλύτερη Ηθοποιός σε Τηλεταινία ή mini σειρά: Τζέσικα Γκαννινγκ (Baby Reindeer)

