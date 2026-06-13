Rosalía: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την οικογενειακή περιπέτεια - «Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι έρχονται πρώτοι»

Η Rosalía επέστρεψε στη σκηνή το βράδυ της Πέμπτης στη Βοστώνη, μετά την αναβολή των πρώτων συναυλιών της βορειοαμερικανικής περιοδείας LUX εξαιτίας οικογενειακού προβλήματος.

Η Ισπανίδα σταρ εμφανίστηκε στο TD Garden και απευθύνθηκε στο κοινό, το οποίο και ευχαρίστησε για την κατανόηση που έδειξε τις προηγούμενες ημέρες.

«Έπρεπε να απουσιάσω την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι», είπε από τη σκηνή.

Rosalía Thanks Fans for ‘Understanding’ Postponed Tour Dates: ‘Loved Ones Need to Come First’



The Spanish singer's show in Boston marked her official U.S. tour opener after she was forced to cancel three dates in Florida due to a family emergency.



Details:… pic.twitter.com/CdG9r2oVWy — Rolling Stone (@RollingStone) June 12, 2026

Rosalía: Τι είπε στη συναυλία της

Η Rosalía συνέχισε μιλώντας για τη δυσκολία να συνεχίσει κανείς το επαγγελματικό του πρόγραμμα, όταν συμβαίνει κάτι απρόσμενο και επώδυνο στη ζωή του.

«Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας με κάνει να πιστεύω ότι, όταν συμβαίνει κάτι ξαφνικό και δύσκολο, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις. Όμως πιστεύω πραγματικά ότι αξίζει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ερμηνεύσω σε αυτή τη συναυλία με όλη την αγάπη που σας έχω, και ελπίζω να πάρετε κάτι μαζί σας φεύγοντας. Ειλικρινά, αυτό θα με έκανε πολύ χαρούμενη. Σας αγαπώ πάρα πολύ», είπε συγκινημένη.

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της αναβολής των πρώτων συναυλιών της περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 4 Ιουνίου, η Live Nation είχε γνωστοποιήσει ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της Rosalía στις 4 και 6 Ιουνίου στο Kaseya Center του Μαϊάμι, καθώς και η συναυλία της στις 8 Ιουνίου στο Kia Center του Ορλάντο, δεν θα πραγματοποιούνταν στις αρχικές ημερομηνίες λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης.

Αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι οι συναυλίες στη Φλόριντα μεταφέρθηκαν για το φθινόπωρο. Η εμφάνιση στο Ορλάντο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο συναυλίες στο Μαϊάμι προγραμματίστηκαν για τις 14 και 16 Σεπτεμβρίου.

Αλλαγή υπήρξε και στο πρόγραμμα των εμφανίσεών της στη Νέα Υόρκη. Από τις δύο συναυλίες που είχε ανακοινώσει στο Madison Square Garden, η μία μεταφέρθηκε, με τη Ροζαλία να ανεβαίνει τελικά στη σκηνή του θρυλικού γηπέδου στις 17 και 18 Ιουνίου.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας LUX είναι το Τορόντο, όπου η Ισπανίδα τραγουδίστρια έχει προγραμματισμένη συναυλία το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Scotiabank Arena.

Με πληροφορίες από Billboard