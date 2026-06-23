Ρομέο Μπέκαμ: Κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με γκέι ρόλο - Κυκλοφόρησε εικόνα από την ταινία

Ο Ρομέο Μπέκαμ θα κάνει το ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη μέσα από έναν γκέι ρόλο.

Η Studiocanal παρουσίασε την πρώτη φωτογραφία του 23χρονου από το «Forty Love», σε σκηνοθεσία του διάσημου φωτογράφου μόδας Πιερ-Ανζ Καρλοτί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέκαμ συμπρωταγωνιστεί με τον Πολ Κίρτσερ («The Animal Kingdom»), τον Γκιγιόμ Κανέ («Sink or Swim») και τον Μπέντζαμιν Βουαζάν («The Stranger»), ενώ στην ταινία εμφανίζεται και η Κατρίν Ντενέβ.

Ρομέο Μπέκαμ: Η υπόθεση της ταινίας «Forty Love»

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Σάσα Γκάλο, έναν σούπερ σταρ του τένις που προπονείται με τον πατέρα του για να κερδίσει ένα σημαντικό τρόπαιο στο Παρίσι. Όμως, η άφιξη ενός χαρισματικού νέου αντιπάλου — τον οποίο υποδύεται ο Μπέκαμ — θέτει υπό αμφισβήτηση όλα όσα ο Σάσα νόμιζε ότι καταλάβαινε για τον ανταγωνισμό, τη φιλοδοξία και τον εαυτό του.

«Για πρώτη φορά, έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης — τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική — και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στο γήπεδο», αναφέρει η σύνοψη.



Ο Μπέκαμ, γιος του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ και της σχεδιάστριας Βικτόρια Μπέκαμ, εργάζεται ως μοντέλο για μερικά από τα μεγαλύτερα brands πολυτελείας, όπως οι Yves Saint Laurent και Balenciaga.

Φωτ.: Instagram / @studiocanal.fr

Με πληροφορίες από Variety