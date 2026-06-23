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Ρομέο Μπέκαμ: Κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με γκέι ρόλο - Κυκλοφόρησε εικόνα από την ταινία

Η υπόθεση του «Forty Love» που σκηνοθετεί ο δημοφιλής φωτογράφος μόδας Πιερ-Ανζ Καρλοτί

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΜΕΟ ΜΠΕΚΑΜ ΓΚΕΙ ΡΟΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram / @romeobeckham
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Ο Ρομέο Μπέκαμ θα κάνει το ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη μέσα από έναν γκέι ρόλο.

Η Studiocanal παρουσίασε την πρώτη φωτογραφία του 23χρονου από το «Forty Love», σε σκηνοθεσία του διάσημου φωτογράφου μόδας Πιερ-Ανζ Καρλοτί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέκαμ συμπρωταγωνιστεί με τον Πολ Κίρτσερ («The Animal Kingdom»), τον Γκιγιόμ Κανέ («Sink or Swim») και τον Μπέντζαμιν Βουαζάν («The Stranger»), ενώ στην ταινία εμφανίζεται και η Κατρίν Ντενέβ.

Ρομέο Μπέκαμ: Η υπόθεση της ταινίας «Forty Love»

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Σάσα Γκάλο, έναν σούπερ σταρ του τένις που προπονείται με τον πατέρα του για να κερδίσει ένα σημαντικό τρόπαιο στο Παρίσι. Όμως, η άφιξη ενός χαρισματικού νέου αντιπάλου — τον οποίο υποδύεται ο Μπέκαμ — θέτει υπό αμφισβήτηση όλα όσα ο Σάσα νόμιζε ότι καταλάβαινε για τον ανταγωνισμό, τη φιλοδοξία και τον εαυτό του.

«Για πρώτη φορά, έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης — τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική — και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στο γήπεδο», αναφέρει η σύνοψη.


Ο Μπέκαμ, γιος του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ και της σχεδιάστριας Βικτόρια Μπέκαμ, εργάζεται ως μοντέλο για μερικά από τα μεγαλύτερα brands πολυτελείας, όπως οι Yves Saint Laurent και Balenciaga.

ΡΟΜΕΟ ΜΠΕΚΑΜ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΕΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram / @studiocanal.fr

Με πληροφορίες από Variety

 
Πολιτισμός

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