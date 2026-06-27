Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι αναβίωσε με τη βοήθεια 3D εκτύπωσης

Ένα ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι που ανακαλύφθηκε σε έναν παλιό οικισμό στη Βρετανία αναβίωσε χάρη σε 3D εκτύπωση.

Οι αρχαιολόγοι στη Βιντολάντα, στο Νορθάμπερλαντ, ανέσκαψαν το 2019 ένα ταμπλό για το «Ludus Latrunculorum», γνωστό και ως «παιχνίδι των μικρών ληστών ή στρατιωτών», ανάμεσα σε έναν αγωγό αποχέτευσης λουτρού και τον τοίχο ενός εργαστηρίου.

Η πέτρινη επιφάνεια εκτίθεται επί του παρόντος στο Τορόντο, αλλά πριν το παιχνίδι αποσταλεί στον Καναδά, το ρωμαϊκό φρούριο ζήτησε τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ για τη δημιουργία μιας σύγχρονης έκδοσης του παιχνιδιού.

Η υπεύθυνη δραστηριοτήτων και πολυμορφίας στη Βιντολάντα, Σόφι Γουέστλεϊκ, δήλωσε ότι η έκδοση που εκτυπώθηκε με 3D έκανε το παιχνίδι «πιο προσιτό», επιτρέποντας στους επισκέπτες να το παίζουν αντί να το παρατηρούν απλώς σε μια έκθεση.

Το ρωμαϊκό επιτραπέζιο

Το παιχνίδι ανακαλύφθηκε έξω από το φρούριο και είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως πλάκα πεζοδρομίου.

Αν και οι κανόνες του παιχνιδιού δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, είναι γνωστό ως αρχαίο ρωμαϊκό παιχνίδι στρατηγικής για δύο παίκτες, παρόμοιο με τη σύγχρονη ντάμα.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν τους «στρατιώτες» τους για να παγιδεύσουν τα πιόνια του εχθρού, με απώτερο στόχο να ακινητοποιήσουν τον αντίπαλό τους ή να συλλάβουν το πιόνι του βασιλιά του.

Η ομάδα της Βιντολάντα ζήτησε από τον υπεύθυνο της ομάδας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, Πολ Γουότσον, και τη Δρ Τζένι Όλσεν, λέκτορα μηχανολογίας, να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού αντιγράφου του παιχνιδιού μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Το αρχικό ρωμαϊκό ταμπλό αποτελούνταν από πέντε ξεχωριστά πέτρινα κομμάτια, τα οποία ενώνονταν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το πλήρες παιχνίδι.

Κάθε κομμάτι σαρώθηκε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τον φορητό 3D σαρωτή υψηλής ανάλυσης του πανεπιστημίου και τα κομμάτια εκτυπώθηκαν χρησιμοποιώντας πλαστικό από πολυγαλακτικό οξύ.

Μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αντιγράφου, παραδόθηκε στο Vindolanda Charitable Trust για να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος εμπλοκής του κοινού στο Μουσείο του Ρωμαϊκού Στρατού.

«Σου δίνει πραγματικά την αίσθηση του πώς θα ήταν τότε και καταλαβαίνεις επίσης πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους οι στρατιώτες.

«Δεν ήταν μόνο χώροι ενεργού στρατιωτικής δραστηριότητας όλη την ώρα. Θα υπήρχαν άνθρωποι που απλώς καθόντουσαν και έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια», είπε η Γουέστλεϊκ.

Πρόσθεσε ότι η απουσία αυστηρών κανόνων το έχει καταστήσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για ομάδες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEND) και για άτομα με άνοια.

«Διαπραγματεύεσαι συνεχώς με τον άλλο παίκτη», είπε.

«Έτσι, αν ξεχάσεις τους κανόνες, δεν έχει πραγματικά σημασία.»

Με πληροφορίες από BBC

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