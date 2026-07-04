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Ρωμαϊκά νομίσματα εντοπίστηκαν στη Βρετανία - «Ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα»

Ένα από τα ρωμαϊκά νομίσματα φέρει το όνομα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καραύσιου

The LiFO team
The LiFO team
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: East West Rail
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Ρωμαϊκά νομίσματα, ένα αγγείο της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου και κεραμικά συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής της σιδηροδρομικής γραμμής East West Rail (EWR), στη Βρετανία.

Οι εργασίες σε 1.000 αρχαιολογικές δοκιμαστικές τομές έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο Μπέντφορτσαϊρ και στο Κέμπριτζσαϊρ — περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής που προγραμματίζεται να συνδέσει το Κέμπριτζ με την Οξφόρδη.

Ένα από τα ρωμαϊκά νομίσματα που ανακαλύφθηκαν φέρει το όνομα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καραύσιου (περ. 250-293 μ.Χ.), ο οποίος διοικούσε έναν ρωμαϊκό στόλο με βάση τη Μάγχη.

Ρωμαϊκά νομίσματα εντοπίστηκαν σε ανασκαφές

Η εταιρεία EWR θα ολοκληρώσει περίπου 6.000 αρχαιολογικές δοκιμαστικές τομές σε διάστημα περίπου δύο ετών κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής.

Κάθε τομή έχει συνήθως μήκος περίπου 50 μέτρα, πλάτος δύο μέτρα και εκσκαφή σε βάθος περίπου μισού μέτρου.

Πριν από την έναρξη των ανασκαφών, πραγματοποιούνται γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό περιοχών ενδιαφέροντος.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: East West Rail

Στη συνέχεια, οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν στοχευμένα τμήματα δειγματοληψίας, γνωστά ως «slots» εντός των τομών, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την ηλικία, την κατάσταση και τη σημασία τους.

Ο Τζος Πάιπερ-Τζάρετ, υπεύθυνος αρχαιολογικών ερευνών στην εταιρεία EWR Co, δήλωσε: «Κάθε ανακάλυψη συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για τους ανθρώπους που ζούσαν κάποτε εδώ.

«Όταν ανασκάπτεις αυτά τα ευρήματα, συχνά είσαι ο πρώτος άνθρωπος που τα βλέπει μετά από 2.000 χρόνια, μερικές φορές ακόμη και περισσότερο, κάτι που είναι μια πραγματικά ξεχωριστή αίσθηση — είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Μόλις τα ευρήματα απομακρυνθούν από το σημείο, καθαρίζονται προσεκτικά, αναλύονται, καταγράφονται και προστίθενται στο αρχαιολογικό αρχείο, προσθέτει.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

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