Ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα εντοπίστηκαν σε χωράφι στη Βρετανία

Μια εξόρμηση δύο φίλων οδήγησε στην ανακάλυψη ενός θησαυρού ρωμαϊκών ασημένιων νομισμάτων, στη Βρετανία.

Ο Μάικλ Ίκερς, από το Πλίμουθ, και ο φίλος του Μπράιαν Ντίξον έκαναν την ανακάλυψη ενώ έψαχναν σε βοσκοτόπια στο Νορθ Χούις, κοντά στο Σάουθ Μπρεντ στο Ντέβον.

Η ανακάλυψη των νομισμάτων

Συνολικά, οι δύο άνδρες ανακάλυψαν 97 ασημένια νομίσματα και έξι νομίσματα από κράμα χαλκού, μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια. Τα νομίσματα καλύπτουν μια περίοδο άνω των 200 ετών της ρωμαϊκής ιστορίας, από την εποχή του Μάρκου Αντώνιου το 32 π.Χ. έως τη συνδιακυβέρνηση του Σεπτίμιου Σεβήρου και του Καρακάλλα στις αρχές του 3ου αιώνα.

Οι ειδικοί λένε ότι ο θησαυρός πιθανότατα θάφτηκε μετά το 205 μ.Χ. και είναι πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός ρωμαϊκών ασημένιων νομισμάτων που έχει βρεθεί στο Ντέβον τα τελευταία χρόνια.

Η ανακάλυψη έχει πλέον χαρακτηριστεί θησαυρός σύμφωνα με τον Νόμο περί Θησαυρών. Ο Ίκερς εκτιμά ότι η αξία του μπορεί να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 λίρες.

Ο Ίκερς δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον Νόμο περί Θησαυρών, ευρήματα όπως αυτό ανήκουν νομικά στον βασιλιά μόλις κηρυχθούν θησαυρός, οπότε δεν μπορεί απλά να κρατήσει τα νομίσματα.

Αντ' αυτού, ο θησαυρός αποτιμάται και συνήθως παραδίδεται σε μουσείο, ενώ η τυχόν αμοιβή μοιράζεται στη συνέχεια μεταξύ του ατόμου που έκανε την ανακάλυψη και του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Για τους ιστορικούς, η ανακάλυψη προσθέτει νέα στοιχεία ότι οι Ρωμαίοι δραστηριοποιούνταν πιο βαθιά στο νότιο Ντέβον από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

«Για αυτό το τμήμα του Ντέβον, είναι μια αρκετά εκπληκτική ανακάλυψη, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι Ρωμαίοι δεν έφτασαν ποτέ στο Ντέβον, οπότε, φυσικά, δεν θα υπήρχε τίποτα εδώ», δήλωσε στο BBC Radio Devon.

Για τον Ίκερς, η στιγμή εξακολουθεί να μοιάζει εξωπραγματική, ειδικά όταν το είπε στον ιδιοκτήτη του κτήματος.

«Του είπα ότι πρόκειται για ένα ρωμαϊκό νόμισμα 2.000 ετών που μόλις βρήκαμε στο χωράφι, και έμεινε πραγματικά άναυδος».

Με πληροφορίες από BBC