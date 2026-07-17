Rolling Stones: Πώς ισοφάρισαν το ρεκόρ των Beatles

Οι Rolling Stones ⁠κατέκτησαν για 15η φορά την πρώτη θέση του UK Official Albums Chart με το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues», ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ των Beatles.

Το 25ο studio άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές από τον Πολ Μακάρντνεϊ, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον ντράμερ Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chilly Peppers.

Στον νέο δίσκο των Stones υπάρχει μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του εκλιπόντος ντράμερ τους,Τσάρλι Γουάτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.

Η προηγούμενη φορά που το Βρετανικό συγκρότημα κατέκτησε την πρώτη θέση των τσαρτ ήταν το 2023 με το «Hackney Diamonds», το οποίο κέρδισε και Grammy για το καλύτερο ροκ άλμπουμ εκείνης της χρονιάς.

Στο πάρτι του συγκροτήματος, για την κυκλοφορία του δίσκου, ο Μικ Τζάγκερ ο Ρόνι Γουντ δήλωσαν ότι ελπίζουν να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν περιοδεία για την προώθηση του.

«Ο Ρόνι κι εγώ το θέλουμε πραγματικά αυτό, επομένως ελπίζουμε να σας δούμε όλους στον δρόμο», δήλωσε ο 82χρονος Τζάγκερ.

Με πληροφορίες από Reuters

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