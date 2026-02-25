Rock & Roll Hall of Fame: Οι υποψήφιοι για φέτος - Ποιος καλλιτέχνης θεωρείται «δημοφιλής επιλογή», σύμφωνα με το BBC

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι καλλιτέχνες προς ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame για το 2026.

Ο Φιλ Κόλινς προτάθηκε για πρώτη φορά για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame ως σόλο καλλιτέχνης, μαζί με άλλους υποψήφιους όπως οι Oasis, Τζεφ Μπάκλεϊ, Λόριν Χιλ, Pink, Σακίρα και Μαράια Κάρεϊ.

Ο 75χρονος Κόλινς είχε εισαχθεί στο διάσημο Hall of Fame το 2010 ως μέλος των Genesis και πλέον βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για τη σόλο καριέρα του, η οποία περιλαμβάνει επιτυχίες της δεκαετίας του 1980 όπως τα «In the Air Tonight», «Against All Odds (Take A Look At Me Now)» και «Easy Lover».

Είναι ένας από τους 17 καλλιτέχνες που διεκδικούν την ένταξή τους φέτος.

Οι Μπάκλεϊ, Χιλ, Pink και Σακίρα συγκαταλέγονται στους 10 που είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά, ενώ οι Oasis και η Κάρεϊ βρίσκονται στην τρίτη τους προσπάθεια.

Rock & Roll Hall of Fame: Υποψήφιοι για πρώτη φορά

Jeff Buckley

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

INXS

New Edition

Pink

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Rock & Roll Hall of Fame: Υποψήφιοι που επιστρέφουν

The Black Crowes

Mariah Carey

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Ο Φιλ Κόλινς «θεωρείται δημοφιλής επιλογή, καθώς η μουσική του έχει ανακαλυφθεί από μια νέα γενιά ακροατών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας», σχολιάζει το BBC.

Η τελευταία μεγάλη σόλο περιοδεία του Collins ήταν η Not Dead Yet Tour από το 2017 έως το 2019, ενώ το 2021 και το 2022 εμφανίστηκε καθισμένος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας επανένωσης των Genesis.

Επίσης, είπε στον Ball ότι ίσως επιστρέψει στο στούντιο ηχογράφησης για να δουλέψει σε «κάποια πράγματα που είναι μισοτελειωμένα ή δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ».

Με πληροφορίες από BBC